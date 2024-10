video suggerito

Sagre d'autunno nel weekend del 5 e 6 ottobre: gli eventi in Italia regione per regione Sono tante le sagre che si tengono nel weekend del 5 e 6 ottobre 2024: dalla Lombardia al Lazio, passando per il Piemonte, ecco le iniziative regione per regione.

A cura di Arianna Colzi

Le temperature autunnali sono ufficialmente arrivate, ma questo non ferma gli appuntamenti enogastronomici in giro per l'Italia. Dalla Lombardia al Lazio, passando per Piemonte ed Emilia Romagna, le sagre d'autunno sono una valida opzione per chi non sa cosa fare nel weekend del 5-6 ottobre. Tante le occasioni per gustare sapori invernali: dalla Fiera della Zucca in Piemonte alla Fiera Nazionale del Fungo Porcino in Emilia Romagna. Scopriamo tutte le iniziative per il fine settimana, regione per regione.

sommario 1 Piemonte

2 Lombardia

3 Emilia-Romagna

4 Liguria

5 Toscana

6 Lazio

7 Campania

8 Sicilia

Sagre nel weekend tra il 5 e il 6 ottobre in Piemonte

In Piemonte non mancano gli appuntamenti enogastronomici. Nelle Langhe e nel Torinese le iniziative per questo fine settimana ruotano attorno ai prodotti di stagione: da venerdì 4 a sabato 6 in provincia di Cuneo, a Piozzo, c'è la Fiera della Zucca, mentre a Moncalieri, in provincia di Torino, c'è la Fiera della trippa. Sagra della Zucca anche a Sciolze, Torino. Sempre nel capoluogo, ma andando verso la bassa Val Susa, domenica 6 ottobre torna la Sagra dij Cisi, ovvero i ceci, a San Didero. Questa iniziativa nata nel 2022 torna a valorizzare l'antica tradizione dei ceci, attraverso lo studio sulla coltivazione e sul consumo di questi legumi. A Stupinigi, invece, spazio alla Fiera di Stupinigi 2024 che si tiene sempre domenica 6 ottobre. In provincia di Cuneo, a Sanfré, c'è la Sagra del Riso, mentre nel comune di Rossana domenica 6 ottobre si tiene la Sagra della castagna e del fungo. Sempre nel Cuneese, ad Alba, c'è il caratteristico Palio degli Asini che animerà la domenica in città. A Montiglio Monferrato (Asti), invece, per gli amanti del tartufo c'è un appuntamento da non perdere: la Fiera Nazionale del Tartufo 2024 che comincia domenica 6 e andrà avanti fino al 13 ottobre.

Le sagre e le feste in Lombardia

Tanti gli appuntamenti anche in Lombardia. A Cremona da venerdì 4 ottobre a domenica 6 si tiene la Sagra del salame. Per gli amanti dei formaggi si tiene a Varese, nel comune di Caronno, la Sagra del Gorgonzola, che sarà protagonista di tantissime ricette. Gli appuntamenti si terranno al parco della Resistenza dove sono stati allestiti dei tendoni per garantire lo svolgimento dell'evento anche in caso di pioggia. Sempre primo weekend di ottobre a Como, nel comune di Albavilla, è stata organizzata la sagra dei Crotti, con i crotti, abitazioni storiche tradizionali, aperti al pubblico e dove è possibile gustare e acquistare i prodotti enogastronomici tradizionali. Da venerdì a domenica, poi, la Sagra dell'Uva a Misinto, in provincia di Monza e Brianza, è il momento perfetto per gustarsi questo frutto di stagione.

Le sagre in Emilia-Romagna nel weekend 5 e il 6 ottobre

In Emilia Romagna l'autunno è la stagione perfetta per gustare dell'ottima pasta fresca con gli ingredienti di stagione. Fino a domenica 6 ottobre 2024 a Cotignola, nel Ravennate, l'appuntamento è alla Sagra del Vino Tipico Romagnolo. L'iniziativa ha come obiettivo quello di valorizzare le tradizioni della vendemmia e il rituale della pigiatura dell'uva. Nel centro storico i chioschi e gli stand animano il piccolo comune insieme a eventi dal vivo. Questo weekend, poi, in provincia di Parma, torna la Fiera Nazionale del Fungo Porcino di Albareto. Sempre in Emilia, a Modena torna Mast Còt, l'iniziativa legata alla produzione dell'Aceto Balsamico Tradizionale di Modena DOP. L'iniziativa recupera la cottura del mosto nei paioli a fuoco lento.

Tutte le sagre in Liguria il 5 e il 6 ottobre 2024

Sabato 5 e domenica 6 ottobre 2024 sono tanti gli appuntamenti in Liguria all'insegna delle castagne¢. Domenica 6 ottobre spazio alla tantissime Castagnate, da Imperia a Savona: da Perinaldo a Ortovero, passando per Albenga e Campochiesa, gli appuntamenti non mancano. Sabato 5 e domenica 6 ottobre torna a Busalla, in provincia di Genova, la Festa d’Autunno e la Sagra delle Trofie di Castagne. Domenica a San Bartolomeo di Sori, sempre in provincia di Genova, è il momento della Castagnata: un'iniziativa in cui a fare da protagoniste non saranno soltanto le caldarroste, ma anche altri sapori autunnali come la polenta, le frittelle e tanto altro.

La Sagra del Fungo Porcino e della Bistecca e le altre feste in Toscana

Nel primo weekend di Ottobre, le sagre e le feste in Toscana non mancano. La Sagra del Porcino e della Chianina sbarca a Castelfranco di Sotto (Pisa) per tutti il weekend del mese: tanti i piatti soprattutto pasta fresca sia al ragù di Chianina e funghi porcini accompagnati da un bel bicchiere di vino rosso della zona. Anche ad Arezzo, da venerdì 4 a domenica 6 ottobre, spazio alla carne toscana e ai funghi di stagione alla Sagra del Fungo Porcino e della Bistecca, a Castiglion Fiorentino. Domenica 6 ottobre è la castagna a essere protagonista: a Azzano di Seravezza, in provincia di Lucca, è prevista la Festa della Castagna.

Tutti gli eventi in Lazio nel weekend del 5 e 6 ottobre

Dal 4 ottobre ogni weekend a Canepina, nel Viterbese, si tengono le Giornate della Castagna a Canepina. Castagne al centro anche di altri eventi in Lazio: a Soriano nel Cimino, da venerdì 4 a domenica 20 ottobre si tiene la Sagra delle castagne, in provincia di Viterbo. A Roma dal 4 al 6 si tiene il Burger Festival, un'iniziativa dedicata agli hamburger direttamente da Eataly. Sempre questo weekend nella Capitale è il momento di HOTtobre Piccante, ovvero il Festival del Peperoncino di Roma, al vivaio Garden Tre Fontane dove si celebreranno, insieme agli esperti del settore, le eccellenze italiane. Infine, fino a sabato 5 ottobre Festival della Bufala alla Città dell'Altra Economia, a Testaccio, all'interno degli spazi del Campo Boario dell'ex Mattatoio. Quattro giorni di festa con espositori da tutta Italia, ma soprattutto dalla Ciociaria, dalla Campania e dalla Maremma, che, con i loro prodotti, hanno reso la bufala un'eccellenza italiana nel mondo.

Le sagre in Campania

In Campania le sagre non si fermano nemmeno in autunno. A Ischia prosegue Andar per cantine, l'iniziativa organizzata dalla Pro Loco locale che si conclude domenica 6 ottobre. A Teano, in provincia di Caserta, per il primo e il secondo weekend di ottobre gli amanti della cioccolata troveranno pane per i loro denti con Cioccolateano, la festa del cioccolato artigianale. Essendo autunno non può mancare la Festa della Castagna a Ospedaletto d'Alpinolo, in provincia di Avellino. In provincia di Benevento, invece, sabato 5 e domenica 6 a Campoli del Monte Taburno, si tiene la sagra del Fagiolo del Taburno. Un'iniziativa che ha come obiettivo quello di valorizzare le prelibatezze gastronomiche locali.

Tutti le sagre in Sicilia nel weekend del 5 e 6 ottobre

Anche in Sicilia sono tanti gli appuntamenti del primo weekend di ottobre. A Bronte, in provincia di Catania, la Sagra del Pistacchio di Bronte riempirà il comune di eventi, iniziative, talk e molto altro, tutto rigorosamente intorno a questo prodotto tipico del territorio. Sempre a Catania, la Sagra del Ficodindia a San Cono è l'occasione giusta per degustare prodotti locali, dalla ricotta al Fico d'India, accompagnati da tanti show live come il dj set di Mondo Marcio e il concerto finale di domenica 6 con Paolo Meneguzzi. In provincia di Agrigento, a Menfi, Inycon Menfi Festa del vino è l'occasione per assaggiare e degustare prodotti enogastronomici locali, accompagnati da tour, laboratori del gusto e spettacoli anche per i piccoli. Sempre in provincia di Agrigento, spazio ai sapori autunnali con Terre d'Uva – Sagra dell'uva a Canicattì, che tra cooking show, concorsi e degustazione accoglierà tanti curiosi e amanti dell'uva.