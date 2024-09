video suggerito

Sagre d'autunno nel weekend del 28 e 29 settembre 2024: gli eventi in Italia regione per regione Anche per l'ultimo weekend di settembre gli appuntamenti con sagre, feste ed eventi sono tanti in tutta Italia. Da venerdì 27 a domenica 29, dal Piemonte alla Lombardia, fino al Lazio e alla Campania scopriamo quali sono le iniziative da non perdere.

A cura di Arianna Colzi

Con la fine di settembre e l'inizio dell'autunno le temperature si abbassano e inizia la voglia di piatti caldi e gustosi. Le sagre non si fermano ma cambia la proposta alimentare, sempre incentrata sui prodotti enogastronomici locali. Dal Piemonte alla Lombardia – passando per l'Emilia Romagna, la Toscana, il Lazio, la Campania e la Puglia – nell'ultimo weekend di settembre, tra sabato 28 e domenica 29, sono tanti gli appuntamenti gastronomici in Italia: dalla pizza alla pasta fresca , tante idee per un finesettimana all'insegna del gusto.

sommario 1 Piemonte

2 Lombardia

3 Emilia Romagna

4 Toscana

5 Lazio

6 Campania

7 Puglia

Sagre in Piemonte nel weekend del 27-29 settembre

A Torino dal 26 al 30 settembre 2024 arriva Terra Madre Salone del Gusto, già Salone Internazionale de Gusto, una delle manifestazioni gastronomiche più importanti del nostro Paese, e non solo. Qui, ogni due anni, si riuniscono i principali produttori del settore provenienti da tanti Paesi diversi. L'iniziativa è organizzata da Slow Food e si tiene a parco Dora: qui tantissimi workshop, laboratori, degustazioni e una parte espositiva chiamata Mercato. Un'occasione davvero da non perdere. Sempre a Torino si tiene il Bierfest Platz, un'iniziativa che ruota intorno alla birra proprio nel periodo dell'Oktoberfest. A Volpiano, comune in provincia di Torino, da venerdì 26 a domenica spazio alla Sagra della cucina piemontese: qui verranno serviti piatti tipici come il fritto misto piemontese, la trippa in umido, gli agnolotti, il tutto accompagnato da musica dal vivo. Tra le altre sagre sparse per tutto il Piemonte troviamo la Festa dell’Uva e del Vino a Carema, l'Oktoberfest Cuneo: dal 26 settembre 2024 al 13 ottobre 2024 e la Sagra dello gnocco, che si tiene dal 27 al 29 settembre 2024 a Dusino San Michele in provincia di Asti.

Feste e sagre in Lombardia nel prossimo fine settimana

Anche in Lombardia sono tanti gli appuntamenti per l'ultimo weekend di settembre. Tante le feste e le sagre nella varie province che hanno come protagonisti i prodotti del territorio. A Lazzate, in provincia di Monza e Brianza, si tiene la Sagra della patata. Morbegno in cantina animerà il paese in provincia di Sondrio nel weekend tra il 28 e il 29 settembre e anche quello successivo. Tra gli altri appuntamenti troviamo: la Festa degli Arrosticini a Cosio Valtellino (Sondrio), Fiera del Casoncello di Barbariga a Barbariga, comune in provincia di Brescia. Tanti gli appuntamenti anche per gustare i prodotti di stagione come funghi, castagne, zucche e uva.

La Festa del Fungo e della Castagna si tiene dal 27 al 29 settembre a Pisogne, in provincia di Brescia, mentre Pontida ospita la Sagra dell’Uva. Castagnata in provincia di Como, a Caglio, per una domenica tra i sapori e profumi d'autunno. Come ogni autunno che si rispetti, poi, la Sagra del Gorgonzola a Caronno Pertusella, in provincia di Varese, fa il bis con un doppio weekend: dal venerdì 27 a domenica 29 e da venerdì 4 a domenica 6 ottobre 2024.

In Emilia Romagna la sagra del Cappelletto

Anche in Emilia Romagna tanti appuntamenti in questo inizio autunno. Sia nell'ultimo weekend di settembre che durante il primo di ottobre, a Ferrara si tengono la Festa del Cappelletto d'Autunno, pasta fresca del territorio emiliano romagnolo, e la Sagra della Salamina da sugo al cucchiaio di Madonna Boschi, rispettivamente a Vigarano Pieve e nel comune di Madonna Boschi di Poggio Renatico. Tante le sagre anche in provincia di Bologna: da quella dei Sapori D'Autunno nel comune di Pieve di Cento fino a quella dedicata al Tortellone d'Autunno a Bevilacqua di Crevalcore.

La Sagra del tortello e del fungo porcino in Toscana

Non mancano gli appuntamenti con sagre e feste anche in Toscana. A Scarperia, in provincia di Firenze, si tiene sabato 28 e domenica 29 la Sagra del tortello e del fungo porcino che ormai ha raggiunto la sua 40esima edizione. All'Impruneta, altro comune in Firenze, la stagione dell'uva si celebra con l'omonima festa che termina domenica 29 settembre con la sfilata dei quattro rioni del piccolo comune. Alla Limonaia di Villa Strozzi, sempre nel comune di Firenze, si tiene da venerdì 27 settembre il Fritto food festival, un appuntamento che propone piatti (fritti ça va sans dire) a base di pesce e di carne. Spazio anche alla birra con la Firenze Beer Fest, che ha preso avvio già da giovedì 26 settembre: tra street food e birra tedesca vi sembrerà quasi di sentire il sapore di Oktoberfest.

Feste e sagre nel Lazio nel weekend del 27-29 settembre

Anche nel Lazio tanti appuntamenti enogastronomici per questo ultimo weekend settembrino. A Oriolo Romano, in provincia di Viterbo, termina ultimo weekend di settembre la Sagra del fungo porcino. Sempre i funghi, però, sono protagonisti a Bracciano dove questo finesettimana e il 5 e 6 ottobre si tiene la Sagra del fungo. A Civita Castellana, in piazza Matteotti, arriva dal 27 al 29 settembre la Sagra del frittellone: tre giorni di prodotti gastronomici locali, uno su tutti il frittellone ossia una frittella tradizionale ricoperte di pecorine.

Perfette con un bicchiere di vino rosso. In provincia di Rieti, a Castel di Tora, domenica 29 settembre è il giorno dedicato alla Sagra degli Strigliozzi, pasta fresca tipica proprio del comune, che, ogni anno da 27 anni, viene celebrata con la sagra dedicata. Oltre a questi maccheroni fatti a mano e conditi con il pomodoro, saranno serviti anche dolci locali e altri prodotti. Non mancano anche gli appuntamenti con vino e streetfood come Vinalba, che si tiene dal 27 e 28 settembre a Guidonia in provincia di Roma. Un'esperienza tutta da vivere per gli amanti del vino e dell'enogastronomia.Street food anche a Roma, in via dei castani, con il Centocelle Street Food, che si terrà dal 27 al 29 settembre.

Sagre in Campania nel weekend del 27-29 settembre

Feste, sagre e iniziative enogastronomiche anche in Campania nel weekend tra il 27 e il 29 settembre. A Caserta si tiene il Baccalà Village, un'iniziativa dedicata a questo tipo di pesce che sarà la base di diversi piatti. Spazio anche ai sapori autunnali a Marzano Appio, sempre a Caserta: sabato 28 e domenica 29 settembre le castagne sono le protagoniste della "Sagra della Castagna Primitiva", chiamata così perché nel vulcano ai piedi di Roccamonfina le castagne maturano prestissimo. A Napoli fino al 19 ottobre 2024 proseguono spettacoli dal vivo e musica live nell'ambito dell'iniziativa Feste d'identità e del territorio.

Feste e sagre in Puglia nel prossimo fine settimana

Anche in Puglia si accoglie l'autunno con tanti appuntamenti tra sagre e feste. A Molfetta, in provincia di Bari, la Proloco organizza la Sagra del calzone molfettese per salutare l'estate con un prodotto tipico locale. La Sagra della Zampina, del Bocconcino e del Buon Vino (27-29 settembre) si tiene come ogni anno a Sammichele di Bari: un'occasione per gustare vini e prodotti tipici locali, comprese le eccellenze della cucina barese. Anche in Puglia uno sguardo all'Oktoberfest non può mancare: dal 21 al 29 settembre a Torre Quetta spazio alle birre locali e a quelle bavaresi con l'Oktober Quett.