video suggerito

Sagre d’autunno nel weekend del 26 e 27 ottobre: gli eventi in Italia regione per regione Sabato 26 e domenica 27 ottobre, dalla Lombardia alla Campania, passando per l’Emilia Romagna, si svolgono tantissime di sagre d’autunno: ecco quelle da non perdere, regione per regione. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Arianna Colzi

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

L'ultimo weekend di ottobre regala ancora tanti appuntamenti dal punto di vista enogastronomico. Alla vigilia di Halloween e del Ponte di Ognissanti, le sagre autunnali nel mese di ottobre animano tante regioni italiane, dalla Lombardia al Piemonte, passando per la Toscana e la Campania, gli eventi culinari del 26 e 27 ottobre 2024 in tutta Italia sono all'insegna dei sapori stagionali dal tartufo alla zucca, passando per le immancabili castagne e i marroni. Scopriamo tutte le sagre in Italia, regione per regione.

sommario 1 Lombardia

2 Piemonte

3 Emilia Romagna

4 Toscana

5 Lazio

6 Campania

7 Sicilia

Le sagre in Lombardia nel weekend del 26 e 27 ottobre

In Lombardia sono tante le sagre e gli eventi enogastronomici. A Milano si comincia venerdì 25 ottobre con Street Food Festival e Street Culture, un festival in cui vengono messi al centro del programma i truck del cibo da strada, anche take away, e una serie di incontri sui temi della street culture. Sagra della cassoeula e dei bolliti misti, invece, a Senago, in provincia di Milano. Il tipico piatto della cucina meneghina servito con verza è perfetto per questo ultimo weekend di ottobre. La polenta taragna, fiore all'occhiello della tradizione bergamasca, è il piatto al centro della Sagra della polenta taragna che si tiene sabato 26 e domenica 27 a Bergamo, al Palaspirá di Spirano. Tra mercatini e tanti piatti da gustare, questa iniziativa è perfetta per un weekend anche in famiglia. Come per lo scorso weekend, anche venerdì 25, sabato 26 e domenica 27 ottobre a Mezzago, in provincia di Monza e Brianza, torna la Sagra della Zucca a Palazzo Archinti.

Tutte le sagre in Piemonte

A Torino, dal 22 al 27 ottobre, sbarca la quarta edizione di Buonissima. Decine di eventi tra cene, laboratori e spettacoli con i migliori chef internazionali che si ritrovano sotto la Mole per una settimana all'insegna della cucina. Gran Bagna Cauda d'Autunno, invece, a Vigliano d'Asti, sabato e domenica, dove è possibile gustare il piatto tipico piemontese. Festa del Marrone dal 25 al 27 ottobre a San Giorio di Susa, in provincia di Torino, e la Festa del Re Marrone domenica in provincia di Cuneo, a Chiusa di Pesio. Sempre nella zone delle Langhe, la Sagra del Cardo Gobbo e della Barbera è la sintesi perfetta dei sapori tradizionali locali: un'ottima occasione per trascorrere domenica 27 ottobre 2024 in famiglia e con amici. Fiera Nazionale del Tartufo Bianco, infine, in provincia di Alessandria: nel comune di Trisobbio sua maestà il tartufo è l'aggiunta a tanti piatti tutti da gustare.

Gli appuntamenti in Emilia Romagna nel weekend del 26 e 27 ottobre

In Emilia Romagna l'ultimo weekend di ottobre è all'insegna dei sapori del territori. Nella location incantevole della Antica Corte Pallavicina, a Polesine Zibello, comune in provincia di Parma, si tiene la tre giorni dedica ai salumi organizzata dai fratelli Spigaroli e dal Gambero Rosso. Da sabato 26 ottobre e lunedì 28, torna Salumi da re: i salumieri e norcini locali e non soltanto si incontrano tra degustazioni, accompagnato da vini, birre e altri prodotti da tutta Italia. A tutto questo si aggiungono convegni e molto altro sul tema della sostenibilità. A Bologna, Tartufesta e Tartòfla sono le manifestazioni autunnali per eccellenza tra iniziative sul tartufo bianco, prodotto tipico della zona dei Colli bolognesi. Domenica 27 ottobre nello splendido borgo di Brisighella, a pochi passi da Faenza, in provincia di Ravenna, è il turno di due sagre: la Sagra della Porchetta di Mora Romagnola e la Sagra dell’Agnellone e del Castrato. Sempre in provincia di Ravenna, da venerdì 25 ottobre a domenica 27 ottobre il vino tipico della Romagna, il Sangiovese, e altri vini locali sono pronti per essere degustati.

Cosa fare in Toscana

Tanti gli appuntamenti anche in Toscana. Nel Mugello, in provincia di Firenze, questo weekend spazio alla Festa del tortello, porcini e marroni del Mugello al Lago Viola: oltre al tipico tortello mugellano tanti i sapori di stagione, come le ficattole e i marroni del Mugello, tutto accompagnato da vin brulé. A Montaione, in provincia di Firenze, sabato 26 e domenica 27 ottobre, c'è la Tartufesta: oltre al tartufo spazio a vini, formaggi, salumi e molto altro, tutto rigorosamente prodotto in Toscana. Da sabato 26 ottobre a giovedì 31 ottobre, c'è la Festa d'autunno a Vinci: un'iniziativa dedicata ai sapori stagionali come zucca, funghi e castagne.

La Sagra della Castagna e le altre feste nel Lazio

A San Martino Al Cimino, in provincia di Viterbo, sabato 26 e domenica 27 ottobre si tiene la Sagra della castagna e del fungo porcino. Sempre in provincia di Viterbo, a Canepina, sabato e domenica si tengono Le Giornate della Castagna per tutti i golosi e gli amanti di questo frutto autunnale. A Boville Ernica, in provincia di Frosinone, questo weekend torna DiVin Boville, un'iniziativa dedicata al vino locale e non soltanto, con tanti stand gastronomici. A Roma, invece, da venerdì 25 a domenica 27 ottobre si tiene il Kizuna– Festival della cucina Giapponese: un'occasione perfetta per gli amanti della cucina nipponica e anche per chi vuole scoprire i sapori d'Oriente.

Cosa fare in Campania: gli eventi da non perdere

A Somma Vesuviana, in provincia di Napoli, da venerdì 25 a domenica 27 ottobre 2024 arriva la Festa del Baccalà e dello Stoccafisso Norvegese. Tre giorni di appuntamenti da visite guidate, degustazioni e showcooking. Nero di Bagnoli, invece, protagonista questo weekend: questa sagra che si tiene nel centro di Bagnoli Iripino, ad Avellino, alterna spettacoli musicali con prodotti gastronomici locali, dai porcini fino ai ravioli, passando ai piatti a base di Tartufo Nero di Bagnoli. A Casamarciano, in provincia di Napoli, sabato 26 ottobre torna la Festa del vino e dei Giovani Vignaioli. Una festa tradizionale locale dove è possibile trascorrere un sabato in compagna, tra prodotti gastronomici della zona e ottimo vino.

Le sagre in Sicilia

Anche in Sicilia sono tanti gli appuntamenti con le sagre. In provincia di Palermo, da venerdì 25 a domenica 27 spazio ai Sapori madoniti d'autunno a Petralia Sottana. Cultura e sapori della tradizione sono al centro di questa tre giorni di iniziative. La Sagra dei Funghi a Castelbuono, sempre in provincia di Palermo, è l'occasione perfetta per celebrare la stagione autunnale dove poter assaggiare il fungo madonita e altre specialità locali. Infine, Sagra della Mostarda a Portopalo di Capo Passero, in provincia di Siracusa, con la tre giorni dedicata ai sapori del Mo'Sta Fest.