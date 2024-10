video suggerito

Sagre d’autunno nel weekend del 19 e 20 ottobre: gli eventi in Italia regione per regione Sabato 19 e domenica 20 ottobre, dalla Lombardia alla Campania, passando per il Lazio, si svolgono decine di sagre d’autunno: ecco quelle da non perdere, regione per regione. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Arianna Colzi

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Tartufo di Alba

L'inverno è ormai alle porte, ma anche nel terzo weekend del mese di ottobre le sagre d'autunno non si fermano. L'arrivo del clima più freddo non ferma il desiderio di una gita fuori porta nel weekend del 19 e il 20 ottobre, dalla Lombardia alla Campania, passando per Lazio e Toscana. Per scoprire le sagre della zucca e le tante feste dove provare gustosissime caldarroste, non perdetevi le sagre di ottobre, regione per regione.

sommario 1 Lombardia

2 Piemonte

3 Emilia Romagna

4 Toscana

5 Lazio

6 Campania

7 Sicilia

Le sagre in Lombardia nel weekend tra il 19 e il 20 ottobre

Weekend ricco di appuntamenti in Lombardia. A Lentate sul Seveso, in provincia di Monza e Brianza, da venerdì 18 a domenica 20 spazio ai pizzoccheri e alla gastronomia brianzola e valtellinese, dai risotti agli sciat, ai gustosi formaggi. Sempre parlando di Valtellina, a Morbegno, sabato 19 e domenica 20 ottobre si svolge la Mostra del Bitto. Il bitto è il formaggio DOP della zona che, dopo essere stato prodotto in ottobre, viene fatto gustare in autunno: il protagonista di questa mostra mercato è il formaggio a latte crudo che è simbolo anche della storia della Valtellina. Da piazza Sant'Antonio ai chiostri del Convento, un evento perfetto per un weekend in famiglia ad ottobre. Forme in Italy è l'altra iniziativa del weekend a Bergamo, nella cornice splendida della Città Alta: incontri, workshop e spettacoli ruotano intorno alla degustazione di alcuni dei formaggi italiani più rari e prestigiosi che saranno i protagonisti da venerdì a domenica 20 ottobre in piazza Mercato del Formaggio e nei giardini del Circolino di Città Alta. A Mantova, sempre in questo weekend, arriva Sbrisolona&Co, l'iniziativa dedicata alla torta sbrisolona e altri dolci lombardi. Tra degustazioni, laboratori e gli immancabili show cooking animeranno la città da venerdì 18 a domenica 20.

Tutte le sagre in Piemonte

Anche in Piemonte non mancano le iniziative e le sagre nel weekend del 19 e 20 ottobre. Tanti gli appuntamenti a Torino, dalla Festa d’Autunno – Sagra del Cinghiale, a Venaria Reale, dal 18 al 20 ottobre 2024, è l'occasione perfetta per gustare un bel piatto di pasta fresca con il ragù di cinghiale. Fiera del Tartufo Bianco d'Alba, invece, che continua ad animare la città in provincia di Cuneo fino all'8 dicembre: da non perdere, per gustare il tartufo bianco più rinomato d'Italia nella sua stagione migliore. Tartufo bianco protagonista anche in provincia di Asti, con la Fiera nazionale a Mombercelli, domenica 20 ottobre, e la Fiera di Moncalvo, domenica 20 e 27 ottobre. Come ogni weekend di ottobre, non mancano gli appuntamenti che ruotano attorno alle castagne e ai marroni, come la Fiera del Marrone di Cuneo 2024, da venerdì 18 a domenica 20; la Sagra della Castagna a Nomaglio (Torino) e quella Valsusina del Marrone, che Villar Focchiardo ospiterà sabato 19 e domenica 20 ottobre 2024.

Gli appuntamenti in Emilia Romagna

In Emilia Romagna la castagna e i marroni invadono le sagre d'autunno. La Sagra della Castagna e del Marrone Tipico si tiene domenica 20 ottobre a Zocca, in provincia di Modena, dove vengono allestiti diversi stand e mercatini con caldarroste e vin brulé. Anche a Castel del Rio, in provincia di Bologna, domenica 20 torna la tradizionale Sagra del Marrone. Essendo un paese di montagna, i boschi ricchi di castagneti in questa non mancano: anche qua sono tanti i banchi con i mercati ricchi di prodotti tipici, tra tartufo e castagne. Appuntamento anche a Reggio Emilia, a Marola, nel comune di Carpineti, dove si tiene domenica 20 e domenica 27 la Festa della Castagna, che quest'anno festeggia i sessant'anni dalla prima edizione, un appuntamento storico da non perdere. Anche in Romagna, a Rimini, nel comune di Talamello, arriva domenica l'appuntamento con le castagne con la Fiera delle Castagne della Valmarecchia, una particolare tipologia di castagne rinominate in tutta Italia. Dai ballotti alle caldarroste, anche in zona Forlì-Cesena domenica sarà possibile assaggiare tante castagne diverse nel comune di Alfero con la Sagra della Castagna. Qui il frutto di stagione si accompagna rigorosamente con il vino locale Cagnina. Per finire, sempre domenica, a Fanano torna il tradizionale appuntamento ‘Ste Sroden, che significa questo autunno in dialetto modenese. In questo piccolo paese in provincia di Modena si può trascorrere una domenica all'insegna dei sapori stagionali come i primi piatti a base di zucca, funghi e castagne.

Cosa fare in Toscana nel weekend dal 19 al 20 ottobre

In Toscana i fine settimana di ottobre sono un'ottima occasione per gustare i prodotti enogastronomici locali. Domenica 20 ottobre a Signa, in provincia di Firenze, torna Sapori d'autunno, mercato autunnale che mette fianco a fianco artigianato con i sapori di stagione come olio, vino, castagne e affettati toscani. In provincia di Pisa, a Buti, per gli appassionati di caldarroste e ballotti c'è la Sagra della castagna, che oltre a gustare come frutto a sé stante è possibile accompagnare a primi piatti con sugo, castagnacci e molto altro. Anche a Palazzuolo sul Senio, al confine con l'Emilia Romagna, domenica 20 ottobre c'è la Sagra del marrone e dei frutti del sottobosco. Per concludere a Castelfranco di Sotto, in provincia di Pisa, torna la Sagra del porcino e della chianina che celebra due capisaldi della cucina toscana.

Le sagre in Lazio

A Soriano del Cimino, in provincia di Viterbo, continua la storica Sagra delle Castagne, frutto del raccolto dentro i boschi dei Monti Cimini: ad accompagnare questa iniziativa domenica 20 ci sarà anche una rievocazione storico rievocativa. Tra gli appuntamenti troviamo anche la sagra della seppia a Ostia, che per l'ultimo weekend alternerà spettacoli e degustazioni del piatto tradizionale locale, ovvero seppie e piselli. Sarà possibile anche servirsi del take away per gustare ricette e piatti nel centro città. La sagra delle pappardelle al cinghiale, invece, si tiene sabato 19 e domenica 20 a Sacrofano, in provincia di Roma, dove ogni anno si tiene questo appuntamento adatto per le famiglie e non solo, per guastare uno dei piatti più buoni della stagione. Sempre in provincia di Roma, nel suggestivo borgo, di Vallinfreda, si tiene domenica 20 ottobre la sagra delle Sagne, ovvero un tipo di pasta fresca tipico delle zone di Lazio, Abruzzo, Molise. Le sagne saranno servite, come vuole la tradizione, con sugo di pomodoro e un po' di aglio.

Le sagre in Campania nel weekend del 19 e 20 ottobre

Da venerdì 18 a domenica 20 ottobre torna una delle sagre autunnali più attese in Campania, "Il Nero di Bagnoli". Questo appuntamento, dedicato al Tartufo Nero di Bagnoli Irpino, è uno dei più importanti dell'autunno in provincia di Avellino. Dagli spettacoli ai prodotti gastronomici locali, al centro c'è il Tartufo di Bagnoli, che arricchisce piatti come ravioli, carne e molto altro. Anche questo weekend in provincia di Caserta, a Roccamonfina, si tiene la Sagra della Castagna e del Fungo Porcino, sia sabato che domenica, con tanto di mostre, mercatini e spettacoli. Nel weekend 19 e 20 ottobre 2024, si tiene la Festa della Castagna a Scala, vicino Ravello, nella splendida location della Costiera Amalfitana.

Cosa fare in Sicilia nel weekend dal 19 al 20 ottobre

Anche in Sicilia c'è un'ampia scelta di appuntamenti gastronomici. Da venerdì 18 a domenica 20 ottobre, a Messina appuntamento con lo street food, mentre a Palermo al centro della sagra del weekend c'è il ficodindia. Sempre a Palermo, spazio alle tradizioni autunnali con la Mostra Mercato – Sagra Cinghiale Gangi. Anche a Messina, a Capizzi, c'è una sagra dedicata a uno dei protagonisti dell'autunno: il tartufo. La Sagra del tartufo tra i sapori d'autunno è una rassegna gastronomica con un percorso di degustazione che si tiene da venerdì 18 a domenica 20 ottobre. Nella Città del pane, Ramacca, in provincia di Catania, c'è la Sagra del pane: un'occasione da non perdere non solo per un weekend fuori porta, ma anche per gustare i lievitati locali.