Oktoberfest 2024, dove e quando si tiene: date, programma e quanto costa partecipare Sabato 21 settembre comincia a Monaco di Baviera l'edizione 2024 dell'Oktoberfest: un programma ricco di eventi con decine di migliaia di persone che si ritrovano nei tendoni per gustare birra e specialità locali. L'ingresso è gratuito ma è possibile prenotare già i tavoli dentro gli stand.

A cura di Arianna Colzi

L'Oktoberfest 2024 si tiene dal 21 settembre al 6 ottobre a Monaco di Baviera. Anche quest'anno l'evento si tiene al Theresienwiese, un enorme parco verde nel centro della città che deve il suo nome alla principessa Theresa: proprio le nozze di quest'ultima con Ludwig hanno segnato l'avvio di questa iniziativa diventa cult. I 34 stand apriranno dalle 9 di mattina e rimarranno aperti fino alle 22.30. Tra gli stand principali c'è l'Armbrustschützen, dove si tiene ogni anno la gara di balestra, oppure l'Augustiner, uno dei tendoni più "amichevoli dell'Oktoberfest". Per alcuni qui si trova la birra più buona di tutto l'evento. L'ingresso è gratuito, con possibilità di prenotare un posto o uno dei grandi tavoli, mentre il prezzo di un piatto si aggira sui nove euro mentre un litro di birra costa 13 euro.

Quando inizia l'Oktoberfest 2024 a Monaco di Baviera: le date

L'Oktoberfest 2024 si tiene a Monaco di Baviera e prende avvio sabato 21 settembre e si concluderà domenica 6 ottobre. Due settimane all'insegna di prodotti enogastronomici locali, birre artigianali e tanto divertimento.

Il programma dell'Oktoberfest 2024 e come accedere all'evento

I capannoni apriranno dalle 9 del mattino e si chiuderanno alle 23. Il primo giorno, sabato 21 settembre 2024, la birra inizia a essere servita a partire dalle 12, in seguito all'apertura della prima botta da parte del primo cittadino con il tradizionale "O'Zapft is" che significa "che inizi la festa". La festa inizia con la Sfilata dei proprietari dei birrifici dell'Oktoberfest a partire dalle 10.45 del 21 settembre. In questa occasione sfilano tutte le famiglie degli osti a bordo di grandi carrozze e carri dei birrifici trainate da cavalli. Poi sarà il turno, il 22 settembre, della sfilata di costumi tradizionali: l'origine di questo appuntamento, già diventato tradizionale, è stato il festeggiamento delle nozze d'argento tra re Luwdig e Teresa, la Trachten und Schützenzug che durava diverse ore. A guidare questa parata che riproduce gli antichi festeggiamenti è il Münchner Kindl. Durante tutte le due settimane all'Hippodrom tantissime giostre sono in funzione per grandi e piccoli. Il programma completo di tutti gli eventi è consultabile sul sito ufficiale dell'Oktoberfest.

La mappa dell'Oktoberfest

Gli stand delle birrerie

Le tende all'Oktorberfest sono divise in 16 tende grandi e decine di tende più piccole: quelli grandi possono ospitare più di mille. I tendoni principali sono:

l'Armbrustschützen-Festhalle ;

; l'Augustiner-Festhalle

Fischer Vroni

Käfers Wies’n-Schänke

Hacker-Festhalle

Hofbräu Festzelt

Löwenbräu-Festhalle

Marstall

Ochsenbraterei (Spatenbräu-Festhalle)

Pschorr-Bräurosl

Schützen-Festzelt

Weinzelt

Winzerer Fähndl

Quanto costa partecipare all'Oktoberfest: il costo dei biglietti

L'ingresso all'Oktoberfest è gratuito con possibilità di prenotare un posto o un intero tavolo nei vari tendoni. All'Oktoberfest, infatti, si può bere soltanto seduti a uno dei grandi tavoli. Prenotare un tavolo da dieci o venti persone varia a seconda se si prenota per il pomeriggio o per la sera: per il pomeriggio il costo è di 530 euro per un tavolo da venti persone; per la sera si parte dai 597 del Bräurosl Festzelt ai 1500 del Cafe Kaiserschmarrn, prezzi che corrispondono alla prenotazione di un tavolo da 20 persone. Una volta entrati il costo della birra è piuttosto lievitato, così come quello del cibo e delle giostre. Un litro di birra è arrivato a costare tra i 12 e i 14 euro, a cui si aggiunge il prezzo di un piatto, che ammonta più o meno alla stessa cifra. Erano scoppiate diverse polemiche nelle precedenti edizioni per quanto riguarda il costo di una bottiglia d'acqua che ammontava perfino a 10 euro, motivo che ha spinto gli organizzatori ad aumentare il numero delle fontanelle di acqua potabile da 5 a 10.

Come arrivare all'Oktoberfest a Monaco di Baviera

Ci sono diversi modi per raggiungere l'Oktoberfest. Raggiungere l'evento in macchina è complicatissimo perché nei dintorni del Theresienwiese è impossibile trovare parcheggio. Un'alternativa è parcheggiare in uno dei Park&Ride di Monaco di Baviera, che sono collegati con i mezzi pubblici all'Oktoberfest. Per chi arriva in aeroporto al Franz-Josef-Strauss di Monaco di Baviera è possibile raggiungere il Theresienwiese attraverso le linee metropolitana S-Bahn S1 e S8 fino alla fermata Hackerbrücke.