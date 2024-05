video suggerito

Cosa fare questo fine settimana: dai festival musicali alle mostre d'arte fino agli aperitivi Alcune idee per passare il fine settimana dal 24 al 26 maggio, 8 attività da non perdere tra Milano, Torino e Roma.

A cura di Annachiara Gaggino

Le giornate del weekend sono ricche di eventi e manifestazioni, a cominciare dal Mi Ami, i tre giorni di musica nel cuore di Milano che da 18 anni anima la seconda metà di maggio alle degustazioni di vini nel Castello di Moncalieri, che ospita l'EnoWeek. Ma le giornate possono essere anche impegnate in attività culturali, come mostre e spettacoli. Una selezione degli eventi più interessanti del fine settimana dal 24 al 16 maggio 2024.

Mi Ami: 3 giorni + 1 di musica

Il festival di musica che si tiene all'Idroscalo diventa maggiorenne e festeggia la sua 18ª edizione. Per l'occasione il programma di quest'anno prevede un giorno in più rispetto alle classiche tre serate che animano la città meneghina solitamente. L'evento si aprirà giovedì 23 al Carroponte di Sesto San Giovanni con il concerto dei CCCP- Fedeli alla Linea. Il resto del festival, invece, si svolgerà invece al Circolo Magnolia il 24, 25 e 26 maggio, organizzato da Better Days e con la direzione di Stefano Bottura e Carlo Pastore. Tra gli artisti sul palco quest'anno Colapesce Dimartino, Ditonellapiaga, Willie Pyote e i Tre Allegri Ragazzi Morti, che suonarono anche al primo Mi Ami nel 2005. Gli abbonamenti per tutti i giorni sono terminati, mentre sono ancora disponibili biglietti per le singole serate.

Il programma del Mi Ami

Aperitivo Festival, tra drink e concerti

I cultori dell'aperitivo non potranno rinunciare a questo appuntamento. Da venerdì 24 fino a domenica 26 ci si potrà cimentare in degustazioni di drink e bevande all'interno del Nhow Hotel di Milano, l'evento è aperto al pubblico e il biglietto d'ingresso per partecipare alla degustazione costa 40 euro. Tra le proposte nel corso delle tre giornate ci sono anche masterclass e talk, oltre che concerti e dj set. La kermesse si chiuderà la domenica, giornata internazionale dell'aperitivo.

Roberto Bolle, spettacolo al Teatro degli Arcimboldi

L'Étoile Roberto Bolle guiderà gli spettatori in un viaggio nella bellezza del mondo della danza. Accompagnato dai più importanti ballerini a livello mondiale alternando pezzi classici a quelli più moderni. L'idea di Bolle è quella di rendere il balletto democratico, togliendolo dalla sua posizione di arte di nicchia. Lo spettacolo andrà in scena tutte le sere fino al 26 maggio e il costo dei biglietti va da 35 euro a 119 euro.

Una scena dello spettacolo Roberto Bolle and Friends

Yohji Yamamoto, la mostra dedicata alla moda in 10 Corso Como

La mostra dedicata allo stilista giapponese. Inaugurata il 16 maggio, Yohji Yamamoto. Letter to the future sarà visitabile fino al 31 luglio e rappresenta un nuovo capitolo della programmazione espositiva che la Galleria di 10 Corso Como dedica alla moda. Con la curatela di Alessio de’Navasques la mostra raccoglie 25 abiti d'archivio provenienti da collezioni diverse dal 1986 al 2024 estrapolando il rapporto del designer con il tempo. L'esposizione è visitabile tutti i giorni dalle 10.30 alle 19.30 ed è gratuita.

Alcune creazioni Yohji Yamamoto in mostra alla Fabbrica del Vapore

Obey in mostra a Milano l'evoluzione della street art

La Fabbrica del Vapore ha allestito un percorso dedicato all'universo di Shepard Fairey, in arte Obey, artista che ha dat un contributo significativo all'evoluzione della Street Art. Le opere esposte sono state selezionate da Obey in persona che ha voluto riunire le opere più rappresentative della sua produzione artistica dagli esordi con la campagna sticker Obey del 1989 a quelle più recenti, con l'obiettivo di far riflettere il pubblico e invitarlo a prendere posizione sui temi di attualità. Il costo del biglietto è di 15 euro, ma è possibile anche effettuare una visita guidata che ha il costo di 24 euro.

Un'opera di Obey

Aperitivo sulla terrazza DaV

Dall'aperitivo al pranzo della domenica, DaV Milano offre diverse esperienze nel suo rooftop nemeghino. Con una vista sullo skyline di Milano regala un'atmosfera unica e suggestiva. Da fine maggio a ottobre il locale offre esperienze con partner del mondo mixology, musica live e dj set. Si può prenotare un aperitivo fino a 15 persone a 50 euro a testa accompagnato da finger food. Con 60 euro, invece, sarà servita anche un assaggio dei famosi paccheri che hanno reso celebre il ristorante bergamasco.

DaV Milano

Mario Tesino inaugura una mostra a Roma

Mario Testino svela il suo nuovo progetto A Beautiful World, in scena a Palazzo Bonaparte a Roma. Uno dei più celebri fotografi contemporanei ha riunito oltre 70 fotografie che rappresentano immagini dal mondo, scattate negli ultimi sette anni corso dei suoi viaggi in più di 30 paesi concentrandosi arte sull'esplorazione dell'unicità culturale e tradizionale. L'esposizione inaugura il 25 maggio e sarà visitabile fino al 25 agosto a un prezzo di 15 euro con audioguida inclusa.

Uno scatto di Mario Testino

Salone dei vini a Moncalieri

A Moncalieri, alle porte di Torino, è in corso la terza edizione di EnoWeek. Fino al 26 maggio le strade della città e il Giardino delle Rose del Castello ospitano oltre 50 cantine provenienti da tutta Italia. L'occasione per scoprire più di 200 etichette, le specialità enogastronomiche del moncalierese, e una sezione speciale dedicata ai vini eroici; e poi ancora musica, talk, degustazioni e grandi cene. Il costo del biglietto varia a seconda del pacchetto che si preferisce, da un minimo di 10 euro a un massimo di 30 euro.

Il Castello di Moncalier