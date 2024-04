video suggerito

Feste e dj set del Fuorisalone 2024: i migliori eventi a Milano durante la Design Week Il Fuorisalone non è solo arte. Durante la Milano Design Week la città si anima di eventi di ogni tipo: feste, aperitivi, party e dj set. Ecco dove andare. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Giusy Dente

Design Pride 2022: Save The Duck, ph Antinori

La Design Week è uno degli eventi più importanti di Milano, che attira tantissimi visitatori, tutti curiosi di girare per le strade e scoprire le installazioni e le mostre sparse in giro per la città. In questi giorni, infatti, dal centro alla periferia, tutto assume un aspetto nuovo: si respirano in ogni angolo moda, arte, design, architettura. L'evento coinvolge tantissimi spazi, ma ad animare il tutto ci sono anche decine di feste, party in musica, serate danzanti, aperitivi e cocktail party a cui partecipare. Ecco quelli davvero imperdibili.

I concerti gratuiti alla festa di Ikea

La mostra-evento di Ikea al Padiglione Visconti di via Tortona 58 si intitola 1st. Si compone di due parti. È prevista un'installazione immersiva dedicata alle “prime volte” più importanti nella vita di ciascuno di noi legate al tema casa. In programma, poi, una serie di appuntamenti musicali serali gratuiti. Mercoledì 17 serata house, techno e R&B con Burro Studio, DJ Acidgigi, Riccardo BHI, Bulma Brief. Giovedì 18 aprile serata rap, R&B, afrobeat e hip-hop con Akeem, Marvely, Davide Dev, Miro ed Erica Gal. Venerdì 19 sarà la volta di Ciao! Discoteca Italiana, per un revival sulle note della disco-funko italiana degli anni Settanta e Ottanta. Per finire, sabato 20 spazio a alla crew tutta al femminile di Slipmode.

La mostra 1st

L'evento Save The Duck della Design Pride

Design Pride è la festa della creatività ideata da Seletti giunta alla settima edizione. La partenza della street parade è prevista il 17 aprile alle 18 da piazza Affari: percorrerà le vie del centro e terminerà all'Arco della Pace. Nella storica piazza Sempione si svolgerà la festa a cura di Save The Duck, dove si esibiranno sul palco due special guest accompagnati da artisti quali Sarafine, Angie, Dj Shorty. Grazie a una speciale collaborazione con Cinecittà, sull'Arco della Pace comparirà la scultura L.O.V.E. di Maurizio Cattelan (il dito medio), da sempre simbolo dell’evento.

Aperitivo e dj set di Le Cannibale a BASE Milano

Le Cannibale crea eventi dove si fondono arte, musica, cultura, con lo scopo di far scoprire luoghi inediti della città, scorci poco conosciuti o solitamente non adibiti all'intrattenimento. In collaborazione con BASE Milano e Campari Soda, la crew ha dato vita al format We Will Design MUSIC – Courtyard: è un programma di musica all'aperto (a partire dalle ore 19) strutturato in cinque serate da aperitivo, con live set e performance a firma dj e collettivi tra i più importanti della scena milanese contemporanea. Il mondo del clubbing e quello della creatività si incontrano anche con un fitto programma di feste e dj set. Alcuni sono a ingresso gratuito, altri richiedono l'acquisto di un ticket e altri ancora sono unicamente su invito. Nel cortile di BASE Milano (via Bergognone 34) si segnala in particolare la presenza di grandi artisti della scena elettronica internazionale nel weekend: Skee Mask + Hiroko Hacci (venerdì) e Dekmantel Soundsystem + Fabio Monesi (sabato). Per chiudere in bellezza, domenica 21 aprile è in programma invece una serata in compagnia di Daniele Baldelli.

Gli eventi di BS Radio

BSR è etichetta discografica, network di artisti italiani e internazionali, movimento che promuove la music culture in tutto il mondo attraverso eventi e feste. È l’anima musicale di Burro Studio, studio creativo con base a Milano. Due gli appuntamenti in programma: venerdì 19 aprile in piazza del Cannone con Milangeles, Elasi, M.I.R.K.O.RSVP e sabato 20 aprile nel cortile di Ex-Macello con Tasha e Acidgigi. Ma BSR è anche ospite di IKEA e Rinse al Padiglione Visconti con Riccardo BHI, Acidgigi e Bulma Brief: l'appuntamento è il 17 aprile.

Al via gli eventi di ExMacello Fuorisalone Festival

Le Cannibale, APE, PianoB, Mare Culturale Urbano e Fuorisalone.it sono cinque realtà milanesi specializzate nell’organizzazione di eventi musicali, ricreativi e culturali. Unendo le forze hanno dato vita alla prima edizione di Ex Macello Fuorisalone Festival. L’evento accompagna in musica la Design Week 2024 con eventi pensati presso l’Ex Macello: sette giorni dedicati a performance e dj set con artisti di fama internazionale e giovani talenti.

Performance e dj set a tema queer al Mare Culturale Urbano

Queer Art Night del Mare Culturale Urbano è una festa pensata per dare visibilità all'arte queer, intesa come arte di chi non si vuole conformare o adattare agli standard della società. È un appuntamento fisso e ogni edizione ospita una lineup di artisti capaci di offrire visioni diverse. L’evento è destinato a chiunque abbia interesse per l’arte e la sperimentazione, senza distinzioni e discriminazioni. Il contesto vuole dare libertà alla libera espressione di chiunque, è un momento in cui essere pienamente se stessi. Sono previste le performance di La Trape, Gigì Gauloises, Kiara Colacappa, Klaryssa, Luna From Uranus, Medusa Lapesciua, Trysha, Vanessa Venus; a seguire a BPTSM.

Il Music Festival alla Fabbrica del Vapore

Fabbrica del Vapore presenta durante la Milano Design Week 2024 la programmazione Fabbrica Design Week, un evento che propone sia un’ampia panoramica di esposizioni e presentazioni dedicate al design, che un festival musicale con alcuni dei nomi più interessanti della scena elettronica. Il Music Festival ideato da Lele Sacchi e Eric Galiani prevede la presenza di dj e artisti internazionali che si alterneranno, dal pomeriggio fino a mezzanotte, fino a domenica 21 aprile, nella struttura di via Giulio Cesare Procaccini 4. Tra i nomi coinvolti: Francesco Del Garda, Rollover, Fabio Monesi, Futuro Tropicale, Elisa Bee, Daniele Baldelli, Sama’ Abdulhadi, Young Marco.

La festa di Toiletpaper

Per festeggiare il primo anniversario di Ring Intercom, Ring (società di Amazon) ha organizzato giovedì 18 aprile una galleria d’arte immersiva e un party in collaborazione con Toiletpaper. L'appuntamento è a partire dalle ore 19:00 presso Toiletpaper Studio in via Giuseppe Balzaretti 4 Milano dove ci si potrà divertire tra djset, live artist performance, food e drink.