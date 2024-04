Come orientarsi nel programma del Fuorisalone: gli appuntamenti imperdibili a Milano

video suggerito

A cura di Giusy Dente

Il Fuorisalone è uno degli eventi più attesi a Milano, perché capace di stravolgere completamente la città, rendendola un polo artistico unico, ricco di eventi e possibilità di incontro. Assieme al Salone del Mobile, costituiscono la cosiddetta Milano Design Week. Il programma anche quest'anno è fitto di appuntamenti di ogni tipo: oltre 1000, con tanto di percorsi tematici. Sono tre i poli principali: Brera, Isola, 5 Vie (nella zona compresa tra corso so Magenta, Sant'Ambrogio e le Colonne di San Lorenzo), ma a essere coinvolta è davvero tutta la città, dalla periferia al centro. Immancabili le presentazioni delle nuove collezioni di arredamento e gli eventi dedicati al settore moda. Entriamo quindi nel dettaglio della programmazione, che a primo impatto può sembrare caotica, per evitare di perdersi tra le tante proposte: ecco quelle da segnare in agenda, assolutamente da non perdere.

Transition al Castello Sforzesco

Transition è un'esplorazione interattiva e multisensoriale. L'experience, organizzata al Castello Sforzesco, è presentata da Stark, il collaborazione con il team creativo composto dalle architette Alice Buroni e Gloria Lisi insieme ad Alex Buroni e Sabine Lindner. Stark vuole indagare la relazione tra acqua e materia: le loro interazioni danno vita a una serie di disegni e pattern sempre diversi e inaspettati, a seconda del modo in cui si insinua il liquido, che crea giochi imprevedibili. Ad accompagnare la rappresentazione delle transizioni tra le forme ci sarà anche il soundscape del compositore Paolo Bragaglia, per un'esperienza sensoriale realmente completa.

Disney monopolizza via Tortona

Dal 17 al 21 aprile in via Tortona verranno allestiti 5 diversi spazi vetrina a tema Disney, nello specifico ai numeri civici 10, 19, 20 e 36. Questi particolari Pop up Showcase sono installazioni tutte dedicate alla produzione Disney, dai cartoon ai film alle serie tv di maggiore successo. Sono tutti a ingresso gratuito e riservati a un pubblico adulto. Si spazia dai mondi di Povere Creature! a quelli di Shōgun passando per The Bear, Grey’s Anatomy, The Walking Dead. Insomma, mondi tutti diversi ma con qualcosa in comune: la possibilità di entrarvi attraverso particolari effetti sonori e visivi, installazioni e Easter Eggs.

LEGO protagonisti in via Enrico Besana

In via Enrico Besana i protagonisti sono i mattoncini più famosi e amati di sempre. Il Gruppo LEGO infatti sbarca per la prima volta alla Milano Design Week e prende possesso del Rotonda Bistrò, all'interno della Rotonda della Besana (via Enrico Besana 12, accanto al MUBA). Qui dal 18 al 20 aprile ci sarà una speciale esposizione firmata da Riccardo Zangelmi, primo ed unico LEGO Certified Professional Italiano. L'artista presenterà una serie di opere tutte realizzate coi mattoncini colorati e a tema diversi. In concomitanza, anche la vetrina dello store in Milano San Babila si trasformerà in una vera e propria opera di design. Grazie alla tecnica del colour blocking su una vetrina verranno ricreati una serie di ambienti, sull'altra verrà ricreato un pannello di fiori enorme, per rappresentare e omaggiare la primavera.

L'installazione in via Balzaretti

Via Balzaretti si trasformerà in questi giorni in uno speciale spazio dedicato alla collaborazione tra il magazine Toiletpaper e l'artista americana Alex Prager. Dal 12 al 21 aprile, il progetto editoriale presenterà una serie di novità nel cuore di Città Studi, trasformandone la strada principale in una vera e propria installazione d'arte permanente, all’interno del Porta Venezia Design District. Per la prima volta, infatti, aprirà il nuovo spazio Toiletpaper Apartment al civico 8, mentre al civico 4 saranno in esposizione altri originali progetti dall'estetica colorata e inconfondibile,.

TOILETPAPER APARTMENT, Installation view, Courtesy by TOILETPAPER

Arte antica e contemporanea dialogano in via Moscova

In via Moscova, nel cuore di Brera, Tempesta Gallery e l'artista Aljoscha presentano un'opera site-specific nella chiesa di Santa Maria degli Angeli, tramutata per il Fuorisalone nel palcoscenico di un'opera d'arte pubblica. L'artista ucraino noto per le sue suggestioni biofuturistiche presenterà un'installazione multisensoriale unica e innovativa, qualcosa di completamente in contrasto con l'ambiente circostante, creando così un suggestivo e significativo dialogo tra arte antica e contemporanea, nel rispetto dello spazio sacro. Lo scopo è far riflettere il pubblico sulle connessioni tra l'umanità, la natura e la bellezza. L'installazione sarà visibile dal 14 al 21 aprile con accesso libero nei seguenti giorni e orari: lunedì-venerdì 7.30-19.00 / sabato 7.30-12.00 e 16.00-19.00 / domenica 10.00-13.00 e 17.00-20.00. Il percorso espositivo dell'artista proseguirà anche presso Tempesta Gallery (Foro Buonaparte 68): martedì-venerdì 15.00 – 19.00 e sabato 11.00 – 19.00.

Ph. Roberto Conte @ilcontephotography

L'installazione immersiva di IKEA in via Tortona

IKEA torna alla Milano Design Week per il secondo anno consecutivo. Stavolta il brand svedese presenterà 1st (First), una mostra-evento che esplora tutte le "prime volte" che le persone vivono quando traslocano nella loro prima casa. Questa esperienza coinvolge tutti, ma è diversa sempre, quindi la fruizione risente molto del proprio vissuto, delle proprie esperienze personali. Si riesce a dialogare in modo personale con l'installazione immersiva.

Il padiglione di soggiorno del Parco Sempione, disegnato per la X Triennale del 1954, oggi biblioteca pubblica

La mostra presso la biblioteca di Parco Sempione

Con la Milano Design Week e in occasione dei 100 anni dalla nascita della progettista milanese Cini Boeri, Triennale Milano e Archivio Cini Boeri inaugurano un calendario di iniziative fino al 2026, che culmineranno con una retrospettiva nel 2025. La mostra Cini Boeri verrà allestita nella biblioteca di parco Sempione e aprirà al pubblico appunto lunedì 15 aprile 2024. L'esposizione permetterà di avvicinarsi alla figura della designer attraverso i materiali del suo archivio. Lo spazio espositivo sarà allestito all'insegna del rodsa, che farà da filo conduttore visivo. La sala lettura della Biblioteca accoglierà alcuni pezzi storici provenienti da collezioni private, archivi e musei. Sarà presente anche la borsa, disegnata per il contest Prada Invites, realizzata per immaginare un accessorio in nylon, riconvertibile come gli arredi dell'architetto.