Il Museum of Dreamers arriva a Roma: date, orari e prezzi dei biglietti della mostra dei sognatori Installazioni immersive e colori pastello: questo è il MOD, Museum of Dreamers, in arrivo a Roma dopo Milano e Madrid. Un viaggio per imparare nuovamente cosa vuol dire sognare, ospitato al PratiBus District dal 6 ottobre al 24 gennaio 2024: ecco come acquistare i biglietti e quanto costano.

A cura di Beatrice Tominic

Due installazioni fra le più celebri del MOD.

Sarà inaugurato il prossimo 6 ottobre al PratiBus District al civico 52 di viale Angelico il MOD, Museum of Dreamers, una exhibition di 21 installazioni immersive dalla forte estetica contemporanea e dal grande impatto visivo. Dopo Milano e Madrid, la mostra interattiva ideata dalle designer Elena e Giulia Sella fondatrici di Postology arriva anche a Roma, ospitato in uno spazio di 4mila metri quadrati "di pura magia".

Intrattenimento, design, creatività̀ e tecnologia ed è adatto a tutti, dai più piccoli ai più grandi, perché sognare non ha età: questo è quanto promette MOD che si presenta con un percorso emozionale con installazioni artistiche per rieducare alla cultura dei sogni, di cui viene offerta un'anticipazione nel sito web del MOD.

Le installazione alla mostra dei sognatori

Colori pastello e installazioni immersive al Museum of Dreamers, dove il percorso vi porta fino ad una delle installazioni più iconiche: CHange Perspective, questo il nome dell'appartamento sottosopra dove potrete guardare la vostra intera vita da un altro punto di vista. "Per raggiungere i propri obiettivi

bisogna cambiare la prospettiva con cui osserviamo ciò che ci circonda", suggeriscono le designer che lo hanno costruito. Ma anche Do what you love, un tunnel che ricorda l'importanza di fare ciò che si ama. Fino alla piscina di palline, Enjoy Today, per potersi rilassare prima di dondolarsi fra le nuvole in The sky is not the limit.

Leggi anche Musei gratis a Roma oggi 3 settembre: siti archeologici e mostre da visitare per la Domenica al Museo

A Roma arrivano tutte le installazioni che hanno affascinato i 250mila visitatori e visitatrici di Milano, ma anche quelli di Madrid: alle 15 originali, però, se ne aggiungono altre 6 inedite. Fra le novità un mondo di ghiaccio tra archi di cristallo e spettacoli luminosi, la scoperta della magia delle stelle, l’esplorazione di nuovi orizzonti e una incredibile sfida in un campo da basket a luci UV.

Una delle installazioni del MOD.

I biglietti per il MOD: come acquistarli e prezzi

La mostra apre il prossimo 6 ottobre e resta visitabile fino al 28 gennaio 2024. Acquistare i biglietti è semplice: si trovano già in prevendita su Ticketone, con una promozione Earlybird esclusiva fino al 5 ottobre a partire da 11 euro per ogni ingresso. Dopodiché il costo aumenta a 15 euro per il biglietto ridotto, riservato a under 18, over 65, disabili e studenti con tesserino e a 16,50 per l'intero.

Come arrivare al Museum of Dreamers a PratiBus District

Arrivare al Museum of Dreamers, ospitata a Pratibus District è semplice. Lo spazio, di 4mila metri quadri, nasce dal progetto di riqualificazione dell’ex deposito Vittoria dell’ATAC a Roma. Si trova in viale Angelico, al civico 52.

La zona è ben collegata: si trova a poco più di quindici minuti a piedi dalla fermata di Lepanto, della linea A della metropolitana, a pochi passi da piazza Mazzini. Alla fermata degli autobus più vicina si fermano diverse linee di bus, fra cui la 280, la 30, la 31, la 32 e la 495. Arrivare con i mezzi proprio può essere un po' più scomodo, per la ricerca del parcheggio, ma è altrettanto facile.