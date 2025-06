video suggerito

Dal 1 luglio 2025 cambiano le tariffe del trasporto pubblico a Roma: quali biglietti costeranno di più Le nuove tariffe dei biglietti Metrebus/Atac a partire dal 1 luglio 2025: il prezzo del biglietto singolo resterà invariato, ma quelli giornalieri e settimanali subiranno un aumento.

A cura di Enrico Tata

Da martedì 1 luglio 2025 cambiano le tariffe del trasporto pubblico a Roma e nel Lazio. Il prezzo del biglietto singolo per bus e metro non cambierà e costerà 1,50 euro, ma i ticket da 24-48 e 72 ore e quelli settimanali subiranno un aumento. Per esempio, il biglietto da 24 ore passa da 7 a 8,50 euro, il biglietto da 48 ore da 12,50 a 15 euro, quello da 72 ore da 18 a 22 euro, il settimanale avrà il costo di 29,00 euro.

L'aumento tariffario è stato approvato dalla Regione Lazio con la deliberazione 91 del 20 febbraio 2025 dal titolo ‘Aggiornamento tariffario dei titoli di viaggio "Metrebus ROMA" e "Metrebus LAZIO"‘.

Nel testo della delibera la Regione fa riferimento a una nota di Roma Capitale, datata 4 settembre 2024, in cui il Campidoglio proponeva, "nelle more di incremento del finanziamento del concorso finanziario della Regione Lazio alla copertura degli oneri del servizio di trasporto pubblico locale, una revisione della relativa tariffa al fine di assicurare un livello adeguato dei servizi di trasporto nel territorio di Roma Capitale".

Le nuove tariffe dei biglietti Metrebus a Roma e nel Lazio

Successivamente, il 17 gennaio 2025, Roma Capitale ha proposto le nuove tariffe dei titoli Metrebus Roma, che sono state approvate dalla Regione Lazio: Biglietto Roma 24h 8,50 euro (costava 7 euro), Biglietto Roma 48h 15,00 euro (costava 12,50), Biglietto Roma 72h 22,00 euro (costava 18), C.I.S. 7 giorni 29,00 (costava 24).

In più la Regione Lazio ha modificato anche la tariffa di alcuni titoli del sistema Metrebus Lazio "in modo da garantire un’armonizzazione delle tariffe e una proporzionalità che tenga conto sia degli arrotondamenti, della suddivisione in zone del territorio regionale, che dell'incidenza dei titoli venduti, assicurando un equilibrio tra le esigenze degli operatori del trasporto pubblico e la sostenibilità per gli utenti".

Validi i biglietti venduti fino al 30 giugno 2025

La Regione Lazio fa sapere, in ogni caso, che i titoli di viaggio (24 ore, 48 ore 72 ore CIS 7 gg, BIRG, BTR, CIRS) venduti sino alla data del 30 giugno 2025 possono essere utilizzati dagli utenti sino al 31 ottobre 2025 e potranno essere sostituiti sino alla data del 31 dicembre 2025.