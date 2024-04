video suggerito

Ikea torna alla Design Week 2024: quali sono gli eventi e i concerti gratuiti della mostra 1st Ikea è tornata alla Milano Design Week per il secondo anno consecutivo ma questa volta con una mostra-evento chiamata 1st: ecco tutti gli appuntamenti e i concerti gratuiti in programma dal 15 al 21 aprile. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

Ikea è tornata alla Milano Design Week per il secondo anno consecutivo ma questa volta ha presentato 1st, una mostra-evento che esplora le "prime volte" che le persone vivono quando traslocano nella loro prima casa. Dal 15 al 21 aprile il Padiglione Visconti verrà trasformato in un luogo che celebra l'arte, l'architettura e l'interior design, offrendo ai visitatori un racconto realistico di tutto ciò che succede quando si va a vivere da soli, esperienza universale ma differente per ognuno di noi. Installazioni immersive e prodotti presentati in anteprima e anche relax e divertimento con incontri, lezioni e concerti: ecco tutti gli appuntamenti in programma.

Chi ha ideato la mostra immersiva 1st presentata da Ikea

A raccontare le esperienze e le emozioni legate al trasloco nella propria prima casa sono stati l'architetto Midori Hasuike, lo spatial designer Emerzon e il light designer Anders Heberling che, servendosi dei prodotti firmati Ikea, hanno dato vita a una serie di installazioni uniche e immersive.

“Con la mostra 1st (First) vogliamo raccontare le diverse sfaccettature che caratterizzano la realtà della vita in casa in ogni parte del mondo, affrontando i cambiamenti e le tendenze che interessano la nostra epoca. Desideriamo che chi ci viene a trovare si senta ispirato, anche rivivendo il proprio passato, ma sempre con uno sguardo al futuro", ha spiegato Marcus Engman, Creative Director del Gruppo Ingka. L'obiettivo? Portare ancora una volta al Fuorisalone il "design democratico" che è sempre stato il tratto distintivo di Ikea.

La mostra immersiva 1st

I giovani creator all'evento di Ikea per la Design Week

Oltre alla mostra immersiva, a contraddistinguere l'evento 1st saranno talk aperti al pubblico e incontri con i giovani creator e contributor che hanno collaborato con Ikea per rispondere alla domanda "Come immagini la tua prima casa?".

Si tratta di studenti del Master dell’Istituto Marangoni Milano – The School of Design in Digital Design for Immersive Experiences, and the Master in Digital Art Direction, i cui lavori saranno esposti al pubblico mercoledì 17 aprile. Il progetto, inoltre, sostiene The Glitch Camp di IED (Istituto Europeo di Design), il campeggio urbano gratuito per studenti: per l'occasione è stato infatti ideato un kit per assicurare il sonno perfetto durante il soggiorno nel camp.

I concerti gratuiti alla mostra-evento di Ikea

La mostra organizzata da Ikea alla Design Week 2024 ospita anche una serie di eventi musicali esclusivi, così da celebrare sia la scena culturale meneghina che il cammino personale verso l'indipendenza.

Martedì 16 aprile Lorenzo Senni con RPM e Yes Reven sarà protagoniste della serata di threes production, mercoledì 17 aprile è il turno di Burro Studio, uno spettacolo audiovideo con house, techno e R&B con i resident DJ Acidgigi e Riccardo BHI affiancati da Bulma Brief. Il 18 aprile arriva Akeem in via Tortona, mentre venerdì 19 c'è la serata revival anni '70-'80 Ciao! Discoteca Italiana.

La mostra evento 1st

Sabato 20 la mostra-evento viene chiusa da SLIPMODE, DJ crew tutta al femminile che celebra la creatività inclusiva. L'appuntamento è al Padiglione Visconti in via Tortona 58, dove i concerti andranno in scena dalle 18 alle 23.