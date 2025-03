video suggerito

Sagre ed eventi nel weekend del 22 e 23 marzo, cosa fare regione per regione Sabato 22 e domenica 23 marzo 2025 sono tanti gli appuntamenti in Italia. Da BookPride a Libri Come a Milano e a Roma, passando per gli appuntamenti enogastronomici e le Giornate Fai di Primavera, ecco cosa fare nel weekend del 22 e 23 marzo 2025.

A cura di Arianna Colzi

Per il primo weekend di primavera gli appuntamenti non mancano. Dalle prime sagre all'aperto passando per altri eventi enogastronomici, in tutte le regioni d'Italia le attività sono davvero tante. Da Book Pride, la fiera degli editori indipendenti, che animerà Milano per tre giorni, alle Giornate FAI di Primavera, ecco cosa fare nel weekend del 22 e 23 marzo 2025.

Book Pride ed eventi a Milano e in Lombardia nel weekend del 22 e 23 marzo

Weekend ricco di appuntamenti in Lombardia. Al Superstudio Maxi arriva Bookpride da venerdì 21 a domenica 23: appuntamento con la fiera dell'editoria indipendente al Superstudio Maxi a Milano, mentre al Superstudio Più è già iniziata ieri la fiera internazionale di arte fotografica Mia Photo Fair. Sempre nel weekend sarà possibile scoprire 142 luoghi della Lombardia, che saranno aperti al pubblico sabato e domenica. Inoltre, fino a domenica 23 marzo arriva al Teatro Menotti di Milano l'Accabadora Tour, che proprio nel capoluogo lombardo farà la prima tappa. Tratto dal romanzo di Michela Murgia, vincitore del Premio Campiello 2010, lo spettacolo è curato da Veronica Cruciani e interpretato da Anna Della Rosa.

Fiere ed eventi di primavera in Piemonte nel weekend del 22 e 23 marzo

Tanti appuntamenti anche in Piemonte. Continua la Festa degli Agrumi di Cannero fino a domenica 23 marzo in provincia di Verbano Cusio Ossola. Da sabato 22 marzo, invece, arriva All’ombra dei Ciliegi in Fiore a Venaria Reale, in provincia di Torino. Sempre a Collegno appuntamento con Follia in Fiore nel comune di Collegno. Sono tanti anche gli appuntamenti legati a San Giuseppe e alla Festa del papà: la Fiera di San Giuseppe sbarca il 23 e 24 marzo 2025 a San Damiano d’Asti; la Fiera primaverile o di San Giuseppe è protagonista il 23 marzo 2025 anche ad Alpignano, Torino.

Sagre ed eventi in Emilia Romagna nel prossimo fine settimana

Tanti gli spettacoli teatrali a Bologna nel weekend del 22 e 23 marzo 2025. Al Teatro Duse venerdì 21 e sabato 22 marzo alle 21 con Flavio Insinna e Giulia Fiume con Gente di facili costumi. Al teatro del Celebrazioni va in scena Toccando il vuoto, lo spettacolo di Lodo Guenzi. Per gli appassionati degli eventi enogastronomici, invece, a Imola c'è il Mercatino Regionale Francese 21 al 23 marzo 2025 e la Sagra della Seppia a Cervia.

Sagra del tartufo a Montespertoli ed eventi in Toscana il 22 e 23 marzo

Appuntamento con il filosofo Umberto Galimberti in provincia di Grosseto, a Monterotondo Marittimo con "L'Io e il Noi. Il primato della relazione" venerdì 21 marzo, alle ore 21.00, presso la Sala Polivalente. Umberto Galimberti affronterà il tema dell'amore esplorando le connessioni tra psiche, filosofia e società. A Firenze, invece, arriva alla Manifattura Tabacchi Botanica Urbana, mostra-mercato di piante e fiori con tanti laboratori per tutto il weekend. A Montespertoli, sempre in provincia di Firenze, arriva la 28esima edizione della Sagra del Tartufo Marzuolo.

Festival ed eventi culturali nel Lazio nel primo weekend di primavera

Da domenica 23 marzo il museo MAXXI di Roma ospiterà la rassegna cinematografica "CreAzione": quattro film che raccontano l'atto creativo, da The Brutalist a Il Giovane Favoloso, passando per Frida di Julie Taymor e Life di Anton Corbijn. Sempre a Roma appuntamento con Libri Come, la Festa del Libro e della Lettura: il tema di quest'anno sarà la Pace, che accomunerà gli incontri di questa sedicesima edizione. L'iniziativa si svolgerà dal 21 al 23 marzo all’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone. Infine, da Eataly Roma Ostiense spazio all'Amatriciana & Carbonara Festival, da venerdì 21 a domenica 23 marzo.

