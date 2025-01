Sagre ed eventi nel weekend del 18 e 19 gennaio 2025, cosa fare regione per regione

video suggerito

Nel weekend del 18 e 19 gennaio 2025 sono tanti gli eventi a cui prendere parte nonostante le rigide temperature. Dalle sagre agli eventi, passando per le mostre, in vista del qualche idea sulle attività da fare durante il fine settimana. Dalla Lombardia al Lazio, tutte le manifestazioni da non perdere.

Cosa fare sabato 18 e domenica 19 gennaio in Lombardia

In Lombardia sono tanti gli appuntamenti. A Milano domenica 19 gennaio si celebra il genio di Oliviero Toscani, fotografo scomparso lo scorso 13 gennaio,Viva Oliviero! a Palazzo Reale. Una mostra allestita in tempo record per presentare un tributo a Toscani. In occasione del giorno di Sant'Antonio, 17 gennaio, si tengono in tante città della Lombardia i cosiddetti falò di Sant'Antonio. A Brugherio si tiene il Falò di Sant'Antonio con frittelle, chiacchiere e vin brulè. A Melzo, sabato 18 gennaio, si tiene il Falò di Sant'Antonio con sfilata dei trattori, cibo e musica. A Concorezzo, sempre sabato 18 gennaio, c'è Uno Stinco di Santo, sagra con falò di Sant'Antonio. Domenica 19 gennaio, invece, a Morimondo si tiene il Falò di Sant’Antonio con dolci e vin brulé.

Gli eventi in Veneto nel weekend del 18-19 gennaio

Tante le sagre anche in Veneto: dalla Festa del Radicchio Rosso di Treviso IGP a Dosson, da venerdì 17 gennaio, a quella del Radicchio Rosso di Casaleone, in provincia di Verona, questo tipo di verdura è al centro di tanti appuntamenti in tutto il Veneto. Altri eventi del weekend a tema sagre sono la Festa del Radicchio Rosso di Rio San Martino Scorzè, in provincia di Venezia, e la Mostra del Radicchio Rosso a Zero Branco 2025, in provincia di Treviso.

Cosa fare in Emilia-Romagna nel weekend del 18-19 gennaio

Tanti appuntamenti enogastronomici anche in Emilia Romagna. La Sagra della Polenta, Bisò e Sabadò sarà protagonista a Solarolo, in provincia di Ravenna, mentre alla Fiera di Rimini, dal 18 al 26 gennaio, si tiene SIGEP, il Salone Internazionale della gelateria, pasticceria, caffetteria, pizza e panificazione. Un'iniziativa dedicata a tutti gli addetti ai lavori, e non solo, per scoprire le ultime innovazioni a tema food and beverage tra workshop, competizioni e tanti prodotti.

Cosa fare in Toscana nel weekend del 18-19 gennaio

Iniziative anche in Toscana. A Firenze c'è l'evento "Birraio dell'anno", che premia il miglior produttore di birra dell'anno. L'evento si tiene sabato e domenica all'ex Tuscany Hall e vedrà la presenza di 50 birrifici, 100 giudici e 50 birrai. Domenica, invece, in occasione di Sant'Antonio Abate, protettore degli animali a San Miniato, in provincia di Pisa, si tiene la storica benedizione degli animali.

Cosa fare in Lazio il 18 e il 19 gennaio

Attività e iniziative anche in Lazio. A Roma torna "Migliore" il testo scritto da Mattia Torre e interpretato da Valerio Mastandrea al Teatro Ambra Jovinelli: le repliche proseguiranno fino al 25 gennaio. Al Teatro Argentina, invece, va in scena Toni Servillo con Tre Modi per non morire-Baudelaire, Dante, i Greci. Domenica 19 gennaio, invece, torna Esquilibri la mostra mercato dedicato ai libri rari e preziosi, in piazza Vittorio a Roma.