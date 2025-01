video suggerito

Sagre ed eventi nel weekend del 25 e 26 gennaio 2025, cosa fare regione per regione Sabato 25 e domenica 26 gennaio 2025 sono tanti gli eventi, le sagre nelle varie regioni d’Italia: dalla Lombardia alla Campania, passando per il Veneto e la Toscana, tutti gli appuntamenti regione per regione. Newsletter, podcast, live e contenuti speciali. Abbonati ora

A cura di Arianna Colzi

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Per l'ultimo weekend di gennaio sono tanti gli eventi in Italia. Dalle sagre agli eventi enogastronomici, passando per le mostre e gli spettacoli teatrali, dalla Lombardia al Lazio sono tanti gli appuntamenti per le famiglie, i bambini e tutti coloro in cerca di qualche consiglio su cosa fare. Nonostante le rigide temperature le attività da fare non mancano nel weekend del 25 e 26 gennaio: le città italiane propongono mostre, spettacoli e tanti appuntamenti enogastronomici. Scopriamo cosa fare nel fine settimana del 25 e 26 gennaio.

Eventi a Milano e in Lombardia nel weekend del 25 e 26 gennaio

Appuntamenti per tutti i gusti in Lombardia. A Milano dal 23 al 26 gennaio al Teatro degli Arcimboldi spazio a Roberto Bolle and Friends 2025 con Roberto Bolle e ospiti internazionali. Al Teatro Manzoni, invece, dal 21 gennaio al 6 febbraio arriva Ti sposo ma non troppo con Vanessa Incontrada e Gabriele Pignotta. Da giovedì 23 gennaio, poi, inaugura Marcello Maloberti: tu sei la memoria della mia notte al Memoriale della Shoah fino al 16 marzo. L'artista romano, tra l'altro, è protagonista di METAL PANIC, l'esposizione dedicata alla sua opera al PAC-Padiglione di Arte Contemporanea.

Marcello Maloberti, METAL PANIC. PAC Padiglione D'Arte Contemporanea, 2024. Foto Andrea Rossetti

Sagre ed eventi in Veneto per il weekend del 25 e 26 gennaio

Tante iniziative anche in Veneto. A Verona, nel comune di Casaleone, questo weekend si celebra il Radicchio Rosso di Verona dal 24 al 26 gennaio: un'occasione, quella della Fiera del Radicchio, per mettere al centro del fine settimana uno dei protagonisti del territorio, ingrediente di tante ricette e patrimonio agroalimentare. Sempre a Verona sabato 25 gennaio arriva Sabati di Gusto in Cantina: Custoza Doc e Broccoletto: un appuntamento che durerà fino al 1 febbraio e che vedrà aperte otto cantine della frazione del comune di Sommacampagna, che dà il nome al broccoletto di Custoza e al Custoza Doc. Infine, per gli amanti della musica classica domenica 26 gennaio al Teatro Filarmonico di Verona arriva il Festival Mozart della Fondazione Arena di Verona.

Leggi anche Sagre e mercatini di Natale per il week end del 23 e 24 novembre: gli eventi regione per regione

Custoza

La festa del tartufo e il festival del vino in Emilia Romagna

In Emilia-Romagna spazio ai sapori stagionali del territorio. A Massa Finalese, in provincia di Modena, sabato 25 e domenica 26 arriva Tartufando al Paladiversivo – Festa del Tartufo, mentre in provincia di Forlì arriva Sapeur, la fiera dell'enogastronomia che quest'anno arriva alla 22esima edizione. Nell'appuntamento che si tiene da venerdì 24 a domenica 26 nel padiglione di Romagna Fiere al centro ci sono i prodotti regionali da tuta Italia. Nei vari stand sarà possibile degustare e acquistare vari prodotti e ci sarà anche un padiglione interamente dedicato al vino, con il Forlì Wine Festival che celebra e punta a far conoscere tanti produttori vinicoli emiliano-romagnoli. L'ingresso costa tra i 3 e gli 8 euro.

Cosa fare in Toscana nel weekend del 25 e 26 gennaio

Per gli amanti del vino non mancano gli appuntamenti in Toscana. A Siena, da sabato 25 a lunedì 27 gennaio, spazio a Wine&Siena,la rassegna enogastronomica che punta a portare le eccellenze premiate dai The WineHunter Awards, un riconoscimento internazionale per i vini di qualità. A Santa Maria della Scala si presenteranno oltre 150 produttori vinicoli: tra workshop e degustazioni, non solo di vini, ma anche di olio extravergine e brandy. L'ingresso costa dai 39 ai 49 euro.

Wine&Siena | Foto Wine&Siena

Gli eventi a Roma e nel Lazio nell'ultimo fine settimana di gennaio

In Lazio tante iniziative. Da sabato 25 gennaio inaugura a Roma al Museo Storico della Fanteria dell’Esercito Italiano la mostra Salvador Dalì, tra arte e mito. Ottanta opere che provengono da collezioni private italiane e belga e che contribuiranno a dare al visitatore una panoramica completa dell'universo dell'artista surrealista. I biglietti a prezzo intero costano 15 euro (nel weekend e festivi), 13 euro nei feriali; il biglietto ridotto, per giovani fino a 14 anni, giornalisti, universitari, convenzioni, costa 10 euro. Al Teatro Sistina di Roma dal 23 gennaio al 9 febbraio va in scena Supermagic Arcano 2025, il più grande spettacolo di magia con i migliori illusionisti del mondo come Trigg Watson (Migliore illusionista tecnologico), Solange Kardinaly(Guinness World Record di trasformismo), Scott & Miss Muriel (Campioni mondiali di magia comica). I biglietti sono in vendita a partire da 26 euro.

Il Regno dei Penitenti, llitografia originale di Salvador Dalì

Cosa fare in Campania nel weekend del 25 e 26 gennaio

In Campania la tradizione enogastronomica è la protagonista nel weekend del 25 e 26 gennaio. A San Sebastiano al Vesuvio, in provincia di Napoli, si tiene sabato 25 gennaio 2025 la Sagra del Soffritto e delle Salsicce e Friarielli, mentre ad Aiello del Sabato spazio fino a domenica 26 alla Sagra del maiale, cecatielli e fagioli con focarone e musica. Nella splendida Cetara, in provincia di Salerno, fino al 14 febbraio si tengono le Notti Azzurre Winter edition 2024-25 con spettacoli, eventi e laboratori.