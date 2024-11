video suggerito

Sagre e mercatini di Natale per il week end del 16 e 17 novembre: gli eventi regione per regione Per il weekend del 16 e 17 novembre 2024 le sagre d’autunno si accompagnano a eventi tradizionali e agli immancabili mercatini di Natale, che aprono i battenti in Trentino Alto Adige e in Lombardia. Scopriamo tutti gli appuntamenti regione per regione. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Arianna Colzi

Nel weekend del 16 e 17 novembre in tutta Italia sono in programma ancora sagre d'autunno e feste ma, con l'avvicinarsi delle festività natalizie, comincia i primi appuntamenti con i mercatini di Natale. Dai suggestivi mercatini di Rango, piccolo borgo in provincia di Trento fino ai villaggi di Natale in giro per la Lombardia, vedremo dov'è possibile trovare decorazioni, addobbi, dolci tipici di stagione e tante attività per le famiglie. Tante le sagre ancora presenti in Italia come Benvenuto Brunello, cinque giorni di degustazioni a Montalcino, festival di cioccolato e altre iniziative in Toscana, Lazio e Campania.

I primi mercatini di Natale in Lombardia e gli altri eventi il 16 e 17 novembre

In Lombardia sono tanti gli eventi che animeranno Milano e le altre province nel weekend del 16-17 novembre 2024. A Milano ai giardini Indro Montanelli, a pochi passi da Porta Venezia, sabato 16 novembre si accende la magia del natale con Il villaggio delle meraviglie: la casa di babbo Natale, l'animazione degli elfi, le giostre, il mercatino degli elfi golosi e l'immancabile pista di pattinaggio sono pronti per ospitare famiglie e bambini. A Sesto San Giovanni, a pochi metri dal confine con la città di Milano, al Carroponte, fino al 22 dicembre 2024 ha preso il via lo scorso 8 novembre "La magia del Natale". Tra performance circensi, musical, canti gospel ed esibizioni di pattinaggio artistico animeranno il palco di questa iniziativa, illuminato con le luminarie salentine.

La Magia del Natale a Sesto San Giovanni

A Monza, invece, da venerdì 15 novembre a domenica 17 novembre appuntamento con Monza Wine Experience per un weekend all'insegna del vino. Nella splendida cornice della Villa Reale, sarà possibile degustare i vini di produttori locali, mentre in via Bergamo si terrà Calici sotto le stelle, un'occasione conviviale per gustare un bicchiere di vino in compagnia. Non mancheranno anche una masterclass e una cena gourmet. A Cremona, nel comune di Sospiro, invece, spazio ai sapori locali con la sagra del Fasulin. A Sondrio, invece, i sapori invernali fanno da padroni con Delizie di Polente in Val Gerola. Festa del Cioccolato a Inarzo, in provincia di Varese, per una domenica 17 novembre molto golosa.

Mercatini di Natale e le feste in Trentino

In Trentino Alto Adige la magia del Natale entra nel vivo con i primi mercatini di Natale che aprono i battenti. A Rango, borgo dall'atmosfera magica e suggestiva, apre il mercatino di natale sabato 16 novembre nel comune di Bleggio Superiore, in provincia di Trento. Riscoprire il Natale tra le vie del centro inerpicato a ridosso della montagna è una sensazione unica. Sarà possibile girovagare tra gli stand e le bancarelle fino al 31 dicembre, ammirando e acquistando prodotti in legno realizzati da artigiani locali e prodotti tipici. Anche ad Arco, in provincia di Trento, in piazza delle Canoniche torna la magia del Natale con i Mercatino di Natale di Arco che prendono il via il 15 novembre 2024 e in programma fino al 6 gennaio. Tra dolci locali e piccole creazioni artigianali, nelle casette sarà possibile trovare prodotti per tutti i gusti.

I mercatini di Natale ad Arco | Foto profilo IG

In Val D'Ega, poi, a Nova Levante, sfilano i tradizionali Krampus, dalle maschere caratteristiche e suggestive. Tanto intrattenimento dal vivo anche a Merano, con la quarta edizione del festival "Autunno a Merano" iniziato giovedì 14 novembre con un omaggio a Gianluigi Trovesi.

Degustazioni a Montalcino e le altre sagre in Toscana

Tanti eventi in Toscana, dagli appuntamenti natalizi a quelli dedicati all'enogastronomia. A Colle a Val d’Elsa, in provincia di Siena, sabato 16 e domenica 17 novembre 2024 si tiene Natale a Colle, un'iniziativa che trasformerà il centro storico in un villaggio di Natale. Bancarelle e casette invaderanno piazza Arnolfo con artigiani da tutta Italia e ristoranti toscani: un evento che unisce sapori locali tradizionali e prodotti artigianali, insieme a spettacoli dal vivo. Non mancano attività per bambini come laboratori. Villaggio tirolese, invece, ad Arezzo, sabato 16 e domenica 17 novembre con tanti appuntamenti enogastronomici con prodotti tirolesi in piazza Grande. Natale a Montepulciano, invece, sabato 16 novembre: tante casine dove poter cominciare a sentire lo spirito del Natale.

Bicchieri di Brunello di Montalcino | Foto Benvenuto Brunello IG

A pochi chilometri di distanza, a Montalcino, si festeggia il Brunello. Benvenuto Brunello, iniziativa giunta alla 33esima edizione, animerà dal 14 al 18 novembre il Chiostro di Sant'Agostino. A organizzare l'evento è il Consorzio del Brunello, rosso simbolo della produzione vinicola toscana, che quest'anno presenterà 500 etichette, tra cui il Brunello di Montalcino 2020, la Riserva 2019, il Rosso di Montalcino 2023 e altre specialità come il Moscadello e il Sant’Antimo. Assaggi e degustazioni renderanno quest'esperienza aperta a tutto il pubblico e non soltanto agli appassionati. Altri appuntamenti gastronomici sono: la sagra del tortello a Fiesole, in provincia di Firenze, con menù tradizionale accompagnato da un bel bicchiere di vino e la Mostra del Mercato del Tartufo Bianco e Nero del Mugello a Borgo San Lorenzo.

Le sagre in Lazio nel weekend del 16-17 novembre

A Roma domenica 17 e lunedì 18 novembre 2024 alle Officine Farneto si tiene Future Festival, la prima iniziativa dedicata allo specialty coffee, alla kombucha e, in generale, alle bevande analcoliche. Un ottimo modo per gli amanti del no alcol per celebrare un weekend all'insegna delle bevande alternative e per scoprire nuovi sapori. A Vignanello, in provincia di Viterbo, nuovo appuntamento con la Festa dell'olio e del vino novello, per assaggiare il frutto del raccolto delle olive di stagione nella cornice medievale di Vignanello. Festa del tartufo, invece, a Campoli Appennino, in provincia di Frosinone, per chi non vuole perdersi un buon piatto di tagliolini al tartufo, scoprendo storie e curiosità sul prodotto di stagione.

Lo specialty coffee

Cosa fare in Campania nel weekend del 16 e 17 novembre tra mercatini e sagre

Anche in Campania il weekend del 16-17 novembre è ricco di iniziative e appuntamenti per tutti i gusti. Tanti i mercatini di Natale, da quelli nel Castello medievale di Lettere al Natale Piccirill a Sirignano, in provincia di Avellino, oltre agli appuntamenti enogastronomici. Sempre ad Avellino, a Sant'Angelo dei Lombardi, da venerdì 15 a domenica 17 nel centro storico si tiene La Sagra delle Sagre, mentre a Cava de' Tirreni, in provincia di Salerno, torna la Festa del Cioccolato Artigianale, con tanti stand e degustazione da tutta Italia.