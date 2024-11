video suggerito

Sagre a novembre 2024, le feste e gli eventi migliori regione per regione Anche a novembre continuano gli appuntamenti con le sagre in tutte le regioni d’Italia. Dalla Lombardia alla Campania, ecco gli appuntamenti enogastronomici da non perdere, regione per regione. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Arianna Colzi

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Anche a novembre tornano le sagre. Nonostante il freddo e l'imminente arrivo dell'inverno, le sagre di novembre sono ricche di sapori stagionali e locali. Come nel mese di ottobre, anche a novembre sarà possibile gustare i sapori tipici regionali. Eventi, sagre e feste sono l'occasione ideale per un weekend fuori porta o per un fine settimana da trascorrere in famiglia. Ecco il programma delle principali sagre di novembre dalla Lombardia alla Campania e nelle altre regioni.

Le sagre a novembre in Lombardia

A Milano la Sagra del Tartufo arriva domenica 10 novembre in via Ripamonti. Dalle 9 alle 20 tanti stand con ricette a base di tartufo invaderanno una delle vie più celebri della città, tra tartufo, formaggi e salumi. A Spirano, in provincia di Bergamo, da venerdì 8 a domenica 10 novembre continua la Sagra della polenta taragna al Palaspirà. La polenta tipica della bergamasca, preparata con il formaggio Branzi, sarà il piatto da gustare nei primi weekend di freddo. Casoncelli bergamaschi e altri piatti locali saranno serviti nell'evento organizzato dal Chiosco Cafè. In provincia di Milano, a Corsico, l'8, il 9 e il 10 novembre 2024, a Parco Verdi a Corsico arriva Re Fungo e Mr. Tartufo, l'iniziativa che mette al centro tartufo e funghi, ingredienti essenziali di tante ricette gustosissime. A Casteggio, invece, in provincia di Pavia, si tiene domenica 10 novembre la Fiera del tartufo e del miele al OltrExpo, dai tartufai ai produttori di miele, sono tanti gli artigiani provenienti da tutto il nord Italia. Inoltre è prevista anche una sorta di ricerca dei tartufi con i tartufi più belli. Da 23 a novembre al 30 novembre arriva la Festa dell'Olio a Monte Isola sul lago d'Iseo.

Tutti gli eventi da non perdere in Piemonte

In Piemonte dall'8 al 10 novembre a Biella comincia Ben Cuncià, il Festival diffuso della polenta, perfetto per i primi weekend invernali. Sempre domenica 10 novembre a Mondovi c'è Cavoli Tuoi, mentre in provincia di Alessandria, domenica 10 e domenica 17 novembre, spazio alla Festa del Tartufo di Murisengo, un prodotto locale da leccarsi i baffi. Sempre in tema di tartufo, ad Alba, continua fino all'8 dicembre la Fiera del Tartufo Bianco d’Alba 2024. Il secondo weekend di novembre, invece, a Torino c'è un appuntamento da non perdere per i golosi:DOLCISSIMArte 2024 è la rassegna dolciaria che celebra la pasticceria artigianale di qualità, tra cooking show e degustazioni. Fiera del Porro, invece, dal 9 al 24 novembre a Cervere, in provincia di Cuneo, per uno degli ingredienti stagionali più gustosi. Sempre in provincia di Cune la Fiera Aj a Caraj e Sagra della Bagna Cauda animerà il weekend del 16 e 17 novembre 2024 a Caraglio.

Le sagre in programma in Emilia Romagna

Tanti gli appuntamenti anche in Emilia Romagna. In provincia di Rimini, a Mondaino, domenica 17 e domenica 24 novembre arriva Fossa, Tartufo e Venere: un evento in cui è possibile degustare prodotti agricoli locali, come il "fossa", ovvero il formaggio che si ottiene dopo aver fatto fermentare naturalmente il pecorino. Sempre a Rimini negli stessi weekend, nel comune di Talamello, spazio alla Fiera del Formaggio stagionato in Fossa, noto come L’Ambra di Talamello: tanti gli stand gastronomici per le vie della città. A Brisighella, invece, in provincia di Ravenna, domenica 24 novembre torna la Sagra dell'ulivo e dell'Olio, per omaggiare la coltivazione degli ulivi locali, una tradizione che sulle colline ravennati va avanti da secoli e secoli. Qui nasce il Brisighello, ovvero l'olio DOP prodotto nell'incantevole borgo. A Parma, invece, spazio alla Fiera del Tartufo Nero di Fragno, nel comune di Calestano. Fino al 10 novembre, in Val Baganza, sarà possibile passeggiare tra i mercatini e le visite guidate mentre si gustano piatti al tartufo.

Cosa fare in Campania a novembre: gli eventi da non perdere

Anche in Campania sono tanti gli appuntamenti enogastronomici. A Castelvenere, in provincia di Benevento, sabato 9 e domenica 10 novembre arriva Novello in Festa, la rassegna dedicata al vino e alle caldarroste di stagione organizzato dalla Pro Loco locale. Sempre in tema di frutta di stagione, da venerdì 8 a domenica 10 novembre 2024 a Montella (Avellino) si tiene la Festa della Castagna di Montella IGP: centinaia di stand animeranno le strade del borgo, tra prodotti di stagioni e fiori all'occhiello locali come tartufo, dolci e formaggi DOP. Tutto rigorosamente accompagna da musica dal vivo e intrattenimento per tutti. Sempre in provincia di Avellino, da sabato 9 a domenica 11 San Martino Valle Caudina si anima con la sagra del Cicatiello, tra celebrazioni in occasioni di San Martino e tradizioni locali, compresa la pasta fresca tipica.