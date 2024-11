video suggerito

Sagre autunnali in Italia: gli eventi regione per regione nel weekend dal 9 al 10 novembre Sabato 9 e domenica 10 novembre sono in programma sagre in tutta Italia per festeggiare l’autunno, dalla Sagra della Polenta in Lombardia alla Sagra del Cinghiale in Toscana. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Giusy Dente

L'autunno è la stagione per eccellenza delle sagre, frequentate da grandi e piccini. Questi eventi sono l'occasione giusta per stare in compagnia, ascoltare musica, assaggiare prelibatezze locali, conoscere l'artigianato del posto. Ogni regione ha le sue, pensate per far conoscere il territorio. Da nord a sud del Paese, in queste settimane sono tante le città e i paesi animati da ogni tipo di festa: i protagonisti sono i prodotti tipici del momento come castagne, mele, zucca, vino, tartufo, a seconda delle tradizioni culinarie della regione. Ecco cosa c'è in programma nel weekend del 9 e 10 novembre, dal TuttoMele 2024 in Piemonte alla Sagra del Cavalluccio nelle Marche.

sommario 1 Lombardia

2 Campania

3 Toscana

4 Emilia Romagna

5 Piemonte

6 Marche

7 Sicilia

Sagre e feste in Lombardia nel weekend del 9 e 10 novembre

C'è l'imbarazzo della scelta in Lombardia, che questo fine settimana offre un calendario fitto di sagre, fiere, mercatini dove trascorrere una giornata diversa dal solito. Partendo dalla provincia di Milano, si può scegliere l'Antica Fiera di San Martino a Inveruno, un evento storico molto importante per il territorio: è una tradizione che si ripete dal 1609. Passando alle feste dedicate ai prodotti tipici: spazio alla Sagra della Polenta taragna a Spirano (Bergamo), la Sagra del Bollito Misto a Monasterolo del Castello (Bergamo), alla Festa del Torrone di Cremona, alla Fiera del Tartufo e del Miele domenica 10 Novembre a Casteggio (Pavia).

La sagra della mela annurca in Campania e le altre feste del weekend

La mela annurca dalla polpa bianchissima è la protagonista assoluta della 30esima edizione della Sagra di Valle di Maddaloni che si terrà nei giorni di venerdì 8, sabato 9 e domenica 10 novembre 2024 a Valle di Maddaloni (Caserta). A disposizione dei visitatori tantissimi prodotti a base di questo delizioso frutto, ma anche tanti altri piatti della tradizione locale. Degustazioni di vino, invece, sono in programma negli stessi giorni a Procida (Napoli). Spostandoci in provincia di Avellino, da segnare in calendario ci sono la Sagra del Cicatiello a San Martino Valle Caudina in Irpinia

e la Sagra della Castagna di Montella Igp, evento molto famoso giunto addirittura alla 30esima edizione. Qui la festa va avanti da mattina fino a tarda sera, con animazione, stand e musica per le strade del paese. Per finire, c'è Sapori d’Autunno, la sagra autunnale in Cilento a Felitto (Salerno). Da ricordare: tutte le domeniche fino a dicembre 2024 si può usufruire del treno storico Irpinia Express, che parte da Avellino e va alla scoperta del territorio irpino.

Castagna protagonista in Toscana nel weekend del 9 e 10 novembre

Gli eventi gastronomici non mancano in Toscana, regione che custodisce una tradizione culinaria apprezzatissima. A Lucignano (Arezzo) torna per l'11esima edizione la Sagra del Porcino nei giorni 7, 8, 9 e 10 novembre. A Vitolini, frazione del Comune di Vinci (Firenze), è invece in programma la Fest'all'Olio nelle sole giornate di sabato 9 e domenica 10 novembre. Il borgo medievale di Riparbella (Pisa) ospita invece la Sagra del Cinghiale. L'annuale Castagnata di Coloretta, frazione di Zeri (Massa e Carrara) si svolgerà dalle 20.00 in poi sabato 9. Castagna protagonista anche nelle sagre a tema di Filattiera e Camaiore.

Cosa fare nel fine settimana in Emilia Romagna

Torna per la 25esima edizione il tradizionale Palio della Piada in piazza Ganganelli a Santarcangelo di Romagna, una sfida a colpi di mattarello per preparare il piatto locale per eccellenza. La Sagra del Tartufo Bianco pregiato di Romagna si svolge invece a Civitella di Romagna – Cusercoli (Forlì Cesena), sia domenica 10 che domenica 17 novembre, con tante bancarelle di tartufai dove assaggiare e acquistare il prodotto. Sua maestà il tartufo è protagonista anche della sagra a Brisighella (Ravenna), con tanti stand gastronomici a disposizione dei golosi visitatori.

Feste e sagre in Piemonte per il fine settimana

DolcissimArte 2024 è il posto giusto per i più golosi: l'evento dedicato alla pasticceria piemontese torna a Torino dall’8 al 10 novembre per la terza edizione, ricca di appuntamenti dedicati all’arte dolciaria. Spazio anche al TuttoMele 2024 a Cavour (Torino), festa dedicata alla mela e alla frutticoltura locale. Il 10 novembre è la prima domenica della Fiera Nazionale del Tartufo Trifola d’Or a Murisengo (Alessandria), che andrà avanti fino a dicembre, sempre nel weekend, per celebrare il Tartufo Bianco Pregiato o d'Alba.

Le sagre d'autunno nelle Marche

Sabato e domenica torna per l'ottava edizione la Sagra del Cavalluccio a Cingoli (Macerata), un dolce tipico della cucina marchigiana che si prepara prevalentemente nella stagione fredda, soprattutto a ridosso del Natale. Oltre alla degustazione di questa tipicità locale, sono in programma anche show cooking e conferenze.

Sicilia

In Sicilia a Mongiuffi Melia (Messina) è in programma la XIX edizione di San Martino, Odori e Sapori della Valle del Ghiodaro, evento dedicato alle tradizioni e ai sapori del territorio: le date da ricordare sono 9, 10 e 11 novembre 2024. Oltre alla degustazione di prodotti tipici, ci sarà spazio anche per spettacoli folkloristici, stand di artigianato, mostre. Da segnare in calendario anche la Sagra dell'Ulivo a Pollina (Palermo) e Sapori e Tradizioni a Spadafora (Messina).