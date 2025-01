video suggerito

Sagre ed eventi nel weekend dell'1 e 2 febbraio, cosa fare regione per regione Dalla Lombardia al Lazio nel primo weekend di febbraio 2025 sono tanti gli appuntamenti enogastronomici, culturali in tutta Italia: dalle sagre agli spettacoli a teatro, cosa fare regione per regione.

A cura di Arianna Colzi

Dopo un gennaio che sembra essere durato decenni, siamo pronti ad accogliere febbraio. Nel primo weekend del mese, quello tra l'1 e il 2 febbraio, tante città italiane ospitano iniziative, spettacoli, mostre e appuntamenti enogastronomici. Da Milano a Roma, sono tante le regione che hanno in programma eventi legati al Capodanno cinese. Inoltre, come ogni prima domenica del mese, in tutta Italia i musei sono gratis. Questo è l'ultimo weekend prima che comincino gli eventi legati al Carnevale 2025 che riguarderanno tutte le regioni italiane. Scopriamo cosa fare nel weekend tra l'1 e 2 febbraio 2025.

Sagre, eventi e mostre in Lombardia nel weekend del 1 e 2 febbraio

Tanti appuntamenti in Lombardia. A Milano negli spazi di Fondazione Prada apre la mostra A Kind of Language: Storyboards and Other Renderings for Cinema che resterà aperta al pubblico fino all'8 settembre negli spazi di Osservatorio a Milano. Il progetto comprende 800 elementi che oscillano tra gli anni Venti del Novecento e il 2024: la curatrice Melissa Harris ha messo in dialogo tra loro registi, artisti, direttori della fotografia e altri professionisti del settore multimediale. L'oggetto di partenza da cui parte l'analisi è lo storyboard, ovvero il primo step del processo creativo e dello sviluppo di una narrazione.

Una delle foto esposte nella mostra | Foto Osservatorio Fondazione Prada

Al Teatro Arcimboldi di Milano, invece va in scena "Il Lago dei Cigni on Ice": il palcoscenico del TAM diventa una pista di pattinaggio dove dal 30 gennaio a domenica 2 febbraio inaugura la versione sul ghiaccio del balletto sulle musiche di Tchaikovsky. Dal 5 al 9 febbraio, poi, la produzione e il cast di The Imperial Ice Stars si spostano a Trieste, al Politeama Rossetti, per cinque date per le quali sono ancora disponibili biglietti online. A Novegro, poi, in provincia di Milano sabato 1 e domenica 2 porte aperte per Novegro Vinile Expo 2025, mostra mercato di dischi da collezione al Parco Esposizioni Novegro. Per gli amanti dei mercatini, invece, sono tre gli appuntamenti da non perdere a Milano: Wao, che Mercato! allo spazio Wao Isola (1 febbraio);Fill Your Bag alle Colonne di San Lorenzo (dall'1 al 16 febbraio); Wunder Mrkt allo Spirit de Milan (2 febbraio).

The Imperial Ice Stars al Teatro Arcimboldi | FOTO TAM

Cosa fare in Piemonte il 1 e 2 febbraio 2025

In Piemonte fino al 2 febbraio è la Bagna della Merla ovvero la riproposizione del Bagna Cauda Day. Quasi duecento locali in tutto il Piemonte offriranno la bagna cauda al costo di 30 euro a persona con possibilità di abbinare il vino. Tante le attività, poi, come Danza&Friends a Pinerolo, la Camminata della Merla a Brusasco e la rassegna Cinema in Verticale in Val di Susa. Sempre a Torino, poi, questo weekend continuano le visite gratuite alle stanze del piano nobile del Castello del Valentino nell'omonimo parco.

Il Castello del Valentino, Torino

Gli eventi e gli appuntamenti in Emilia Romagna il 1 e 2 febbraio

Non mancano gli appuntamenti anche in Emilia-Romagna. A Rimini sabato 1 e 2 febbraio si tiene alla Fiera Rimini il Festival dell'Oriente con tante curiosità e artisti provenienti da Vietnam, Filippine, India e Giappone. In Galleria Cavour 1959 sabato 1 febbraio, poi, inaugura Oltre il reale. David Lachapelle a Bologna, mostra fotografica che precede il weekend di Artcity e che rimarrà aperta fino al 15 marzo.

David Lynch, "Untitled" (New Jersey)

Il cinema Modernissimo, invece, da sabato 1 febbraio al 28 febbraio rende omaggio a David Lynch con una rassegna curata dalla Cineteca di Bologna e una mostra fotografica nel foyer. Le foto, provenienti dalla Collezione di Fondazione di MAST, polo culturale bolognese, erano già state esposte nella mostra curare da Petra Giloy-Hirtz dal titolo The Factory Photographs.

Eventi e iniziative in Toscana nel weekend del 1 e 2 febbraio

Iniziative e appuntamenti enogastronomici anche in Toscana. Oltre agli eventi legati ai festeggiamenti per il Capodanno cinese a Prato, a Firenze fino al 16 febbraio torna Sapori in Circolo, la rassegna di eventi curata dalla vincitrice di MasterChef Italia 13 Eleonora Riso presso i circoli ARCI della sua città. Tra masterclass di cucina, aperitivi, mostre fotografiche e incontri di lettura, ogni iniziativa accoglie tantissimi curiosi e si prepara, con molta probabilità, a sbarcare in altre città italiane nel 2025.

A Montepulciano, invece, in provincia di Siena, da sabato 1 febbraio al 9 febbraio alla Fortezza Medicea sarà possibile, per gli appassionati di vino e non solo, prendere parte all'Anteprima del Vino Nobile in collaborazione con Pro Loco e Strada del Vino. L'ingresso costa 33 euro e consente di scoprire la produzione di 45 cantine. A Lucca, infine, il primo weekend di febbraio arriva Lucca Olive Oil You, un appuntamento dedicato alla produzione dell'olio extravergine d’oliva artigianale con workshop, show cooking e degustazioni al Real Collegio.

Cosa fare in Lazio il 1 e 2 febbraio 2025

Come ogni prima domenica del mese anche in Lazio i musei saranno visitabili gratuitamente. Da venerdì 31 gennaio a domenica 2 febbraio al Teatro Brancaccio di Roma, invece, va in scena il musical di Mare Fuori. A Pontenuovo, poi, appuntamento domenica 2 con la Festa della Polenta di Sermoneta, mentre a Fiuggi, in provincia di Frosinone, si festeggia il Santo Patrono San Biagio Vescovo e Martire, con tanti appuntamenti enogastronomici.