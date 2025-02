video suggerito

Sagre e feste di Carnevale nel weekend del 22 e 23 febbraio, gli eventi regione per regione Sabato 22 e domenica 23 febbraio 2025 sono tanti gli appuntamenti culturali, le iniziative e le feste di Carnevale da non perdere in giro per l'Italia: ecco cosa fare questo finesettimana regione per regione.

A cura di Arianna Colzi

Nel weekend del 22 e 23 febbraio 2025 sono tanti gli eventi in giro per l'Italia. Spettacoli, feste, sagre e appuntamenti enogastronomici accompagnano questo weekend di Carnevale. Nelle principali città che ospitano il Carnevale, da Viareggio a Venezia, si susseguono sfilate di carri e iniziative per le famiglie. Dalla Lombardia al Lazio, ecco tutti gli eventi regione per regione.

Eventi in Lombardia nel weekend del 22 e 23 febbraio

Tanti appuntamenti in Lombardia e a Milano. In Piazza Gae Aulenti da giovedì 19 a domenica 23 febbraio si celebrano i 50 anni del Mulino Bianco con l'installazione di un grande Mulino Bianco. Al Conservatorio Giuseppe Verdi, dal 21 al 23 febbraio, si tiene Chora Volume 2, che prende il via venerdì 21 e vede tra gli ospiti Cecilia Sala, Luca Bizzarri, Alessandro Barbero, Chiara Gamberale, Mario Calabresi, Alessandro Borghi, Stefano Nazzi, Alessandro Cattelan e Valerio Lundini, Paolo Giordano, Antonio Scurati e Stefano Bises, Amalia Ercoli-Finzi, Marco Damilano, Stefano Mancuso, Marco Bardazzi, Valeria Montebello, Francesco Oggiano, Paolo Giordano, e Guido Maria Brera, oltre al fotografo Steve McCurry.

Teatro alla Scala

Tre le attività dedicate ai bambini c'è il Luna Park Meneghino a Parco Sempione, che prosegue fino a domenica 16 marzo, e Il gioco delle note, laboratorio per bambini ospitata dal Museo Teatrale alla Scala sabato 22 febbraio. Infine, a Parco Nord, da venerdì 21 febbraio al primo marzo, al confine tra Milano e San Giuliano Milanese dove si tiene la Sagra della Valtellina.

Feste di Carnevale in Piemonte e eventi nel prossimo weekend

Weekend all'insegna del Carnevale in Piemonte. Dall'Antico Carnevale del Balon a Torino, previsto per domenica 23 febbraio fino al Carnevale di Mondovì (Cuneo), in partenza dal 22 febbraio, non mancano le alternative per chi vuole godersi una giornata tra coriandoli e stelle filanti. Appuntamento con il Carnevale anche a Vercelli, nel comune di Crescentino, con il Carnevale crescentinese in programma domenica 23 febbraio.

Palazzo Barolo | Foto programmabarocco.fondazione1563.it

Salone del Vermouth, invece, a Torino con il Museo Nazionale del Risorgimento che ospita tanti appuntamenti dedicati a questo liquore. Sempre a tema enogastronomico a Torino, a Palazzo Barolo, i produttori della strada del Barolo si incontrano sabato 22 febbraio per una giornata di degustazioni.

Cosa fare in Emilia-Romagna nel weekend del 22 e 23 febbraio

In Emilia Romagna appuntamenti per tutti nel weekend del 22 e 23 febbraio 2025. Al Teatro Duse di Bologna, in pieno centro storico, sabato e domenica appuntamento con Radio Linetti Live con Linus, Direttore artistico di Radio Deejay. Lo spettacolo alterna storie, ricordi e curiosità il tutto con il sottofondo di canzoni e hit storiche che hanno segnato e accompagnato la vita di Pasquale Di Molfetta. Sempre a Bologna, dal 23 al 25 febbraio, nello spazio espositivo di BolognaFiere, Slow Food ha organizzato Slow Wine Fair, un'iniziativa dedicata al vino "buono, pulito e giusto": oltre 5mila etichette sostenibili da varie zone d'Italia e dall'estero saranno protagoniste di degustazioni, masterclass e workshop. Il costo è di 29 euro.

La locandina di Slow Wine Fair

Da giovedì 20 febbraio a domenica 23 febbraio 2025, in provincia di Ravenna, a Pisignano, si tiene la Sagra del Cotechino, un appuntamento per gustare e celebrare un prodotto della tradizione enogastronomica. A Cento, poi, in provincia di Ferrara, domenica 23 febbraio si tiene il famosissimo Carnevale di Cento, uno dei più storici d'Italia, con una tradizione lunga 400 anni. L'edizione 2025, Nuovi Orizzonti, vede i carri sfilare Corso Guercino per poi culminare nel tradizionale "incendio della Rocca", ossia uno spettacolo pirotecnico di fuochi d'artificio.

Una foto del Carnevale di Cento

Per gli amanti del Carnevale c'è solo un posto da visitare questo weekend in Toscana: Viareggio. La sfilata dei Corsi Mascherati, ossia i carri, è una delle più note del Paese ed è perfetta per ogni età, per una giornata all'insegna del divertimento tra carri allegorici, costumi e coriandoli. Le sfilate di Carnevale sono protagoniste anche in altri comuni come Lucca e Castiglion Fibocchi, in provincia di Arezzo: il Carnevale dei Figli di Bocco, nel comune aretino, si conclude proprio domenica 23 febbraio.

Uno dei Corsi Mascherati del Carnevale di Viareggio

Tanti appuntamenti anche a Firenze, con Santo Spirito in fiera, il mercato che colora l'omonima piazza del centro domenica 23 febbraio. Tanti stand tra abbigliamento, artigianato e prodotti di antiquariato. Per gli appassionati della danza, invece, alla Fortezza da Basso arriva da venerdì 21 a domenica 23 Danzainfiera, un appuntamento che da anni non si rivolge solo agli addetti ai lavori ma anche a tutti coloro che amano il movimento e la danza.

Cosa fare nel Lazio nel weekend del 22 e 23 febbraio 2025

A Roma torna la Festa dei fritti alla romana: dal supply ai fiori di zucca, passando per filetti di baccalà e prodotti vegetariani, il fritto è da accompagnare con un bicchiere di birra. L'evento è ospitato da Eataly Roma Ostiense. All'Appia Joy Park, invece, arriva il country Fest, l'evento gratuito dedicato al country tra musica e maschere: sono in programma infatti due contest di carnevale per premiare le migliori maschere. Per gli amanti della comicità, invece, al Teatro Olimpico arriva lo spettacolo di Lillo e Greg MOVIe ERCULeO, un live show dedicato al mondo del cinema. In provincia di Latina, invece, sono tante le feste di Carnevale, da Sabaudia a San Felice, dove domenica 23 febbraio è in programma la sfilata dei carri.