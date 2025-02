video suggerito

Carnevale di Venezia 2025: le date e il programma di feste e parate

Carnevale 2025 cade domenica 2 marzo. Il Carnevale di Venezia è famoso in tutto il mondo: la città organizza annualmente festeggiamenti in grande stile e tutti si impegnano moltissimo per incarnare lo spirito carnevalesco con costumi curati in ogni dettaglio. La ricorrenza in maschera attira turisti da ogni parte del mondo ed è molto sentita dai cittadini: diventa un momento di magia pura, all'insegna del divertimento, tra parate, musica, balli, carri allegorici. Il Carnevale di Venezia 2025 si svolge dal 14 febbraio al 4 marzo 2025, quindi si comincia nel giorno dedicato all'amore e agli innamorati. L'edizione è dedicata a un anniversario importante: ricorrono quest'anno i 300 anni dalla nascita di Giacomo Casanova. La direzione artistica è di Massimo Cecchetto e il programma della festa, ricco di eventi e spettacoli, punta proprio a ricreare l'atmosfera del XVIII secolo, per esplorare la creatività e la passione incarnate dal famoso veneziano.

Carnevale di Venezia 2025, le date e il programma degli eventi

Nato nel 1725 e famoso per la sua vita sentimentale movimentata e il grande amore per l'arte e la bellezza, Giacomo Casanova sarà il filo conduttore dell’edizione 2025 del Carnevale di Venezia. È una figura che con il suo carattere estremamente libero, passionale e misterioso incarna bene lo spirito della festa, che richiama il gioco, la follia, lo spettacolo. Difatti il titolo della manifestazione di quest'anno è "Il tempo di Casanova". In laguna dal 14 febbraio al 4 marzo si ripercorreranno i fasti del Settecento e le tappe salienti della vita di Casanova.

La data da segnare sul calendario è il 14 febbraio, il giorno di San Valentino, quando dalle ore 18.30 sul palco di Piazza San Marco ci sarà "La notte di San Valentino. Cuore a cuore", un’iniziativa dedicata a tutti gli innamorati all'insegna di musica, danze, performance di ogni tipo e maschere ovviamente. Dopo l'evento di apertura si andrà avanti fino al 4 marzo. Uno dei momenti più attesi è la selezione delle 12 Marie del Carnevale di Venezia 2025: avverrà giovedì 13 febbraio alle ore 15:00 presso la Scuola Grande San Giovanni Evangelista. Da segnalare anche, nella giornata di mercoledì 19 febbraio, lo spettacolo di Pierluca Mariti al Teatro Toniolo, mentre il Gran Teatro La Fenice nelle Sale Apollinee ospiterà Il Barbiere di Siviglia.

"Casanova e la morte o il viaggio senza ritorno" è una mostra carnevalesca all’interno della Scuola Grande San Giovanni Evangelista (Spazio Cimitero – Sala Badoer), aperta da venerdì 14 febbraio a sabato 8 marzo. Previsti anche ogni pomeriggio incontri ed eventi speciali. Invece nella mostra "Le baute di Casanova" saranno esposte opere di alta tecnica artigiana create dai Mascareri veneziani, che i visitatori potranno anche indossare. Alle mostre si aggiungono i laboratori, gli incontri, i concerti le proiezioni cinematografiche.

Carnevale di Venezia coi bambini: le parate e le sfilate

Le parate e le sfilate sono il cuore del Carnevale di Venezia, che richiamano famiglie intere, comitive, gruppi di amici, cittadini e turisti da ogni dove. Sono spettacoli adatti ad adulti e bambini. Ricchissimo è il programma del Venice Carnival Street Show: 250 artisti e 1000 repliche di spettacoli giornalieri. in diversi punti della città. Venezia è coinvolta in Campo San Geremia, Santa Maria Formosa, San Giacomo dall’Orio, San Cassiano, Santa Margherita, Esedra Castello; mentre a Mestre gli artisti si troveranno, oltre che in Piazza Ferretto, anche in Largo Divisione Julia, Piazzetta Battisti, Via Poerio e in Via Palazzo. A divertire il pubblico di ogni età ci saranno artisti circensi, clown, maghi, impegnati in attività e performance di ogni tipo. Confermate anche quest’anno le sfilate dei carri allegorici in tutto il territorio, dalle isole della laguna a Mestre fino a coinvolgere tutta la terraferma veneziana. Sono in programma Dese, Chirignago, Pellestrina, Lido di Venezia, Marghera, Campalto, Mestre, Zelarino, Burano. Martedì Grasso, 4 marzo 2025, dopo la proclamazione della Maria dell’Anno, si terrà la sfilata in maschera conclusiva, che chiuderà in bellezza l’edizione 2025 del Carnevale di Venezia dando appuntamento al prossimo anno.

Quali sono gli eventi a pagamento al Carnevale di Venezia: i costi dei biglietti

Gli sfarzosi spazi di Ca' Vendramin Calergi, sul Canal Grande, ospitano una serata di gala speciale: il Carnival Official Dinner Show nelle sere del 22 e 23 febbraio e dal 27 febbraio al 4 marzo. Il dress code prevede l'obbligo del costume d'epoca e della maschera. Il biglietto costa 600 euro e alcune serate sono già sold out. Venerdì 28 febbraio e sabato 1 marzo è in programma una festa in maschera con DJ MENE all'Hard Rock Cafe Venice. La prenotazione è obbligatoria, con pagamento in loco: pacchetto 2 Drinks 40 euro. Sono a pagamento anche le tre serate a tema a Forte Marghera: sabato 22 febbraio, venerdì 28 febbraio, sabato 1 marzo. Il biglietto d'ingresso costa 10 euro. Martedì 4 marzo al Cinema Rossini sono in programma due proiezioni (alle ore 17.00 e alle ore 19.30) di "Casanova" di Alexandr Volkov, girato a Venezia nel 1927. Ingresso a 3 euro.