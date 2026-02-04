Eventi di Carnevale 2026 a Roma e dintorni: le migliori feste in maschera, sfilate e carri allegorici

Carri allegorici, sfilate in maschera e battaglie di coriandoli sono alcuni degli eventi per bambini in programma a Roma e dintoni per il carnevale 2026.

Carnevale a Civita Castellana (Dalla pagina ufficiale dell’evento)

Carnevale a Roma è ricco di eventi in programma per bambini e adulti, tra feste in maschera, sfilate, battaglie di coriandoli e carri allegorici. Di iniziative ce ne sono in tutti i quartieri, dal centro alle periferia e si concentrano principalmente tra il giorno di Giovedì Grasso 12 febbraio Martedì Grasso il 17 febbraio, passando per domenica 15 febbraio. Alcuni eventi sono cominciati già dalla scorsa domenica primo febbraio. Vari appuntamenti sono in calenadario anche nei dintorni della Capitale, un'occasione per una gita fuori porta. Solitamente gli eventi di carnevale sono gratuiti, ma ce ne sono anche alcuni a pagamento.

Eventi e feste di carnevale 2026 nei quartieri di Roma

Roma in occasione del carnevale ospita decine di feste di quartiere, sfilate in maschera, laboratori per bambini, spettacoli teatrali e mostre tematiche. Dal centro alla periferia, ogni zona propone iniziative dedicate alla festività, con battaglie di coriandoli, maschere d’autore e attività per famiglie.

Dove: vari quartieri della Capitale

Costo: variabile (molti eventi gratuiti)

Carnevale in musei e teatri

Il carnevale a Roma non è solo per le strade e piazze di quartiere ma anche nei teatri e neu musei, con spettacoli teatrali, musical, concerti e mostre. Appuntamenti per festeggiare tra cultura e intrattenimento. Alcuni musei della Capitale organizzano attività per bambini e giornate in maschera.

Dove: teatri e musei della Capitale

Costo: secondo biglietteria (10–30 euro in media)

Carnevale di Civita Castellana

Carnevale a Civita Castellana

Il carnevale storico di Civita Castellana in provincia di Viterbo è uno degli appuntamenti del periodo più importanti del Lazio. Sono in programma diverse date alle quali partecipare ed assistere a sfilate di carri allegorici monumentali, gruppi mascherati e bande musicali. Un evento imperdibile per gli amanti del carnevale, che attira turisti da tutta la regione. Le sfilate principali sono in programma per l'8, 15 e 17 febbraio 2026.

Dove: centro storico di Civita Castellana

Costo: solitamente 5–10 euro; accesso libero lungo il percorso

Carnevale di Ronciglione

Il Carnevale a Ronciglione

Un altro Carnevale storico del Lazio è quello di Ronciglione, sempre in provincia di Viterbo. Caratteristiche sono le cosiddette "corse dei Nasi Rossi", cortei tradizionali, maschere secolari e musica per le vie del borgo. Per Ronciglione il Carnevale è un rito collettivo. Il programma della festa è ricco di eventi che coinvolgono l’intera comunità. Le giornate in cui la partecipazione al Carnevale di Ronciglione è a pagamento sono le domeniche primo febbraio, 8 e 15 febbraio quando si si svolgerà il Corso di Gala, ossia la tradizionale e spettacolare sfilata di maschere e carri allegorici lungo le vie rinascimentali del paese.

Dove: centro storico di Ronciglione

Costo: 10,00 euro a persona; gratuito per i minori di 18 anni accompagnati da un maggiorenne e persone disabili.