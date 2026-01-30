Carnevale di Ronciglione 2026, il programma completo: orari e costo dei biglietti

Lo storico Carnevale di Ronciglione 2026 è in programma dal 1° al 17 febbraio 2026. Il calendario con tutti gli eventi. Le domeniche per la sfilata delle maschere e dei carri allegorici l’ingresso è di 10 euro.

Torna il Carnevale di Ronciglione, quest'anno in programma per le tre domeniche 1, 8 e 15 febbraio e per la settimana grassa. Quella di Ronciglione in provincia di Viterbo è una delle feste di Carnevale più antiche d'Italia, con una storia di più di trecento anni. Il programma del 2026 è ricco di eventi sia per bambini che per adulti, con sfilate in costume, parate, carri allegorici, balli, artisti di strada e gastronomia. L'organizzazione dell'evento è a cura della Pro Loco di Ronciglione per il Carnevale Storico

Lo spettacolo itinerante si snoda per il centro storico rinascimentale della cittadina che nel 2023 ha vinto il titolo "Borgo dei Borghi" in onda su Rai3. La festa inizia con il rintocco del campanone che, da tradizione, suona alle 14.30 e da il via ad ogni pomeriggio di appuntamenti.

Le tre domeniche ci sono i Grandiosi Corsi di Gala, grandi parate e sfilate per bambini, il biglietto per l'ingresso giornaliero al percorso cittadino è di 10 euro (in omaggio il biglietto della lotteria di Carnevale). L'ingresso è gratuito per i ragazzi fino ai diciotto anni e per persone con disabilità, mentre per gruppi ci sono delle agevolazioni.

Carnevale di Ronciglione, date e programma per il 2026

I carri allegorici del carnevale di Ronciglione

L'elenco del programma completo del carnevale a Ronciglione per il 2026 è disponibile con tutti gli eventi e le rispettive date ed orari.

Domeniche 1, 8 e 15 febbraio 2026

Ore 11.00: Apertura del "Carnival street artist show" Festival degli artisti di strada.

Ore 12.00: Apertura dello Street Food Festival.

Ore 15.00: Parata Storica degli "Ussari"

Ore 15.45: Corso di Gala: maschere, carri allegorici, gruppi mascherati e bande folcloristiche. A seguire, tutti sono invitati in Piazza Vittorio Emanuele II° (Piazza della Nave), a ballare il tradizionale Saltarello di Carnevale con la Banda cittadina "A. Cantiani".

Giovedì grasso 12 febbraio 2026

Ore 14.30: Il Campanone di Carnevale suona a distesa per annunciare il ritorno di Re Carnevale.

Ore 15.00: Ha inizio la follia di Carnevale. Le autorità cittadine e del Carnevale consegnano le chiavi della Città di Ronciglione a Re Carnevale scortati da un drappello di Ussari.

Ore 15.30: Parata Storica degli Ussari.

Ore 16.00: Gran Carnevale dei Bambini e mascherate spontanee.

Ore 17.00: La Confraternita di Sant'Orso offre tozzetti e vino a tutti gli ospiti. Grande Merenda per tutti i bambini. A seguire tutti in Piazza Vittorio Emanuele II° (Piazza della Nave) a ballare il tradizionale Saltarello di Carnevale con la Banda cittadina "A. Cantiani".

Sabato Ghiotto 14 febbraio 2026

Ore 14.30: Il Campanone di Carnevale suona a distesa per annunciare il Carnevale.

Ore 15.00: Piazza Vittorio Emanuele II° (Piazza della Nave). Carnival Soap Box Race (parata di carrozzette)

Ore 17.00: Carnevale Jotto. Pomeriggio gastronomico con: Polentari e fagiolari. Degustazione di carne di maiale condita e cotta al forno (Porchetta).

Ore 17.30: Piazza della Nave. Carnevale in Musica. Pomeriggio musicale con musica dal vivo.

Lunedì dei Nasi Rossi 16 febbraio 2026

Ore 16.30: 126° Tradizionale Carica dei Nasi Rossi;

Ore 20.30: Tradizionale cena di gala e veglione dell'associazione "Società dei Nasi Rossi".

Martedì grasso 17 febbraio 2026

Ore 14.30: Il Campanone di Carnevale suona a distesa.

Ore 16.00: Gran Carnevale dei Bambini e mascherate spontanee.

Ore 17.30: Tutti in Piazza Vittorio Emanuele II° (Piazza della Nave) a ballare il tradizionale Saltarello e musiche carnascialesche.

Ore 18.30: Rappresentazione della Morte di Re Carnevale e apertura del suo testamento.

Corteo funebre con la tradizionale Fiaccolata della "Compagnia della Penitenza" e della "Compagnia della Buona Morte". Ore 19.00: Partenza di Re Carnevale con il Globo Aerostatico. A seguire tutti in Piazza Vittorio Emanuele II° (Piazza della Nave) a ballare il tradizionale Saltarello di Carnevale con la Banda cittadina "A. Cantiani".

A che ora iniziano parate e sfilate per i bambini

Le parate e sfilate per bambini iniziano, dalle ore 15.45 e proseguono nel pomeriggio. Nel corso della festa i bambini mascherati si possono divertire con i balli tradizionali di carnevale insieme alle altre maschere, lanciarsi coriandoli e seguendo i carri allegorici.

Quali eventi sono a pagamento e quanto costano i biglietti

Gli eventi a pagamento riguardano solo le tre domeniche di 1,8 e 15 febbraio 2026, quelle dei Grandiosi Corsi di Gala, ossia la sfilata delle maschere e dei carri allegorici. Il ticket è giornaliero e costa 10 euro, con biglietto della lotteria del Carnevale in omaggio. La prevendita è disponibile online con saltafila esclusivamente per domenica 1 febbraio 2026, per tutte le altre domeniche si potranno acquistare i biglietti in loco dalla mattina dell'evento. L'ingresso è gratuito per i ragazzi fino ai diciotto anni e per persone con disabilità, mentre per gruppi ci sono delle agevolazioni.