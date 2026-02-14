Il menù per Carnevale 2026 di Alessandro Borghese: quanto costa la cena nel ristornate di Venezia

Alessandro Borghese nella cucina del suo ristorante

Maschere artigianali, costumi settecenteschi e colorati: il Carnevale di Venezia è uno degli eventi più affascinanti d’Italia, oltre che uno dei più attesi ogni anno. Inserendosi nel clima di festa, AB- Il lusso della semplicità, il noto ristorante di Venezia dello Chef Alessandro Borghese, celebra Carnevale, San Valentino e l’anno olimpico con un’esperienza gastronomica che unisce mito, passione e cultura culinaria. A Venezia, fino al 17 febbraio, il locale affacciato sul Canal Grande propone un menù speciale ideato in occasione del Carnevale più famoso e della festa degli innamorati, con una scenografia unica e simbolismi olimpici.

Un menù che celebra carnevale, Olimpiadi e amore

Il Carnevale di Venezia, che quest’anno si intreccia con San Valentino e le Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026, omaggia la mitologia e le competizioni con il tema Olympus- Alle origini del gioco. Allo stesso modo, lo Chef Borghese, sulla scia degli importanti eventi italiani, ha dato vita a un progetto che trascende la semplice cena a tema carnevale o San Valentino. Lovepic- Gioco d’amore (presente anche nel ristorante di Milano) è un percorso che prende ispirazione dalla mitologia greca, dai valori olimpici e dal romanticismo universale: la competizione, il coraggio, la lealtà e la passione diventano metafore di un’esperienza culinaria da vivere in coppia (e non solo), tra atmosfera scenografica e tradizione gastronomica. Il locale, allestito con maschere carnevalesche, ghirlande floreali e simboli olimpici, accoglie inoltre le opere della mostra temporanea Sapori Urbani dell’artista Cibo, creando anche un dialogo tra gastronomia, arte e cultura visiva.

Ludi Veneziani – Carnevale AB Venezia

I piatti speciali dell'AB- Il lusso della semplicità di Venezia

Per celebrare il Carnevale veneziano, lo Chef propone Ludi Veneziani, une entrée disponibile nel menù degustazione fino al 17 febbraio. Si tratta di un antipasto articolato e scenografico, formato da una finta oliva di tzatziki ricoperta di gel di oliva, foglia di vite con riso acidulato e orata, pita con bottarga, miele e fichi secchi, e infine una meringa di lievito con caprino affumicato, sarda e malto d’orzo. L’obbiettivo, con questo mix di sapori e consistenze, è di trasportare i clienti nelle origini ludiche del Carnevale, richiamando le ricchezze delle antiche competizioni greche. Inoltre, per San Valentino, disponibile solo sabato 14 febbraio a pranzo e a cena, lo Chef ha ideato il dessert Il bacio di Galatea, una creazione a base di caffè, cioccolato, banana e noce pecan che celebra il mito di Aci e Galatea, simbolo di amore eterno.

Il Bacio di Galatea – San Valentino –Venezia

Quanto costa il menù di Alessandro Borghese

I due piatti si aggiungono ai tre menù degustazione dell’AB-Il lusso della semplicità. Gli AB card, come vengono chiamati i menù degustazione, sono tre: AB card 3, Arciere del menù (80 euro), AB card 5, Cuoco Casanova (120 euro) e AB card 7 Doge della tavola (150 euro). A questi è poi possibile aggiungere dei menù degustazioni dedicati al vino, a 30, 65 o 100 euro, a seconda del numero dei calici scelti.