Il menù per San Valentino 2026 di Alessandro Borghese: quanto costa la cena nel ristornate di Milano

AB-Il lusso della semplicità, il noto ristorante di Alessandro Borghese, celebra l’amore con un menù speciale che unisce mito e olimpiadi: ecco l’idea dietro gli special e quanto costa.

Alessandro Borghese

San Valentino è alle porte e tutti i ristoranti si stanno preparando con menù speciali, eventi e serate per celebrare l'amore in tutte le sue forme e sfumature. Tra questi, spicca il noto AB- Il lusso della semplicità, il famoso ristorante di Alessandro Borghese a Milano, che per l'occasione presenta un menù davvero speciale, Lovepic- Gioco d'amore. Da oggi 12 febbraio fino al 17 AB-Il luso della semplicità presenterà infatti due nuovi piatti speciali nel suo menù: Il cuore di Aci e Addicted to Love, pensati per unire in piatti iconici amore, mitologia antica e sport, per celebrare anche i giochi olimpici invernali di Milano-Cortina 2026.

L'idea dietro il menù di Borghese

Quest'anno San Valentino non cade solo di sabato, ma anche nel pieno delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026, rendendo quindi la celebre festa commerciale qualcosa di ancora più speciale. È proprio da questo connubio che nasce l'idea di Borghese: trasformare San Valentino in una sfida epica all’insegna di valori olimpici come coraggio, lealtà e passione. Lovepic- Gioco d’amore unisce mito, sport e gastronomia e celebra l'amore come una gara che si vince insieme. Secondo il mito, infatti, gli dei e gli eroi si sfidano anche per i loro sentimenti e, anzi, molte battaglie epiche sono nate proprio per questo, basti pensare all'Iliade di Omero.

LOVEPIC– GIOCO D’AMORE, il menù di San Valentino di AB– Il lusso della semplicità

Inoltre, l'amore è celebrato anche nelle decorazioni del locale di Milano: fiori freschi, simboli olimpici, installazioni sospese e ghirlande profumate, creano un'atmosfera mitologica e romantica.

Il cuore di ACI, San Valentino a AB Milano

I piatti speciali di Lovepic

Seguendo quindi amore e mito, i due special del menù sono Il cuore di Aci e Addicted to Love. Il primo, una frolla allo zafferano, cremoso alla mandorla, cuore di mousse al lampone, perle di cioccolato, coulis ed erbette fresche, rimanda al mito di Aci e Galatea, una tragica storia d'amore siciliana, narrata da Ovidio, in cui il pastore Aci, figlio di Fauno, viene ucciso dal ciclope Polifemo per gelosia, dopo che quest'ultimo lo ha sorpreso con la ninfa Galatea. L'antipasto Addicted to Love, creato, tra gli altri ingredienti, con pane carasau, scampi, gamberetti e agrumi, celebra invece un vero viaggio nella gastronomia e nell'amore.

Addicted to love, San Valentino, Milano

Quanto costa il menù di San Valentino di Alessandro Borghese

I due piatti speciali, Il cuore di Aci e Addicted to Love, costano rispettivamente 24 e 75 euro. Gli special sono inseriti poi nel menù classico alla carta, in cui spiccano piatti come CaroTiAmo, 28 euro, ovvero un rosa di carote arcobaleno con mousse di carote e zenzero accompagnato da un insalata con Blu di Bagnoli e ananas, panbrioche alle carote ed erbe aromatiche; anche la famosa Cacio&Pepe (25 euro) il mio Spaghettone Pasta Armando e il Pink Pork, una tagliatella rosa alla barbabietola (28 euro) sono davvero imperdibili.