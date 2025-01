video suggerito

Carnevale 2025, tutte le date e il calendario dei festeggiamenti: quando inizia e quando finisce Quando inizia e quando finisce Carnevale 2025? Le date cambiano di anno in anno, essendo una festa mobile. È c’è un’ulteriore differenziazione tra rito ambrosiano e romano. Quest’anno il periodo del Carnevale inizia domenica 16 febbraio 2025 e culmina domenica 2 marzo 2025; il 27 febbraio 2025 è il Giovedì grasso, Martedì Grasso è il 4 marzo 2025, il 5 marzo 2025 è il Mercoledì delle Ceneri. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

Carnevale di Venezia

Carnevale 2025 è domenica 2 marzo. A differenza del Natale, che è una festa fissa che cade sempre nello stesso giorno, questa è mobile e cambia di anno in anno. Cambia anche a seconda di rito romano e rito ambrosiano. Nel primo caso, l'intero periodo va da domenica 16 febbraio (la Settuagesima, 70 giorni prima della domenica di Pasqua) a mercoledì 5 marzo (il Mercoledì delle Ceneri). Nel mezzo i sono Giovedì grasso il 27 febbraio 2025 e Martedì grasso il 4 marzo 2025, quello in cui anticamente si svolgeva il banchetto che chiudeva i festeggiamenti e dava avvio al digiuno quaresimale. Le date del calendario ambrosiano sono leggermente diverse. È quello che viene seguito a Milano, ma anche Monza, Lecco, Varese e parte delle province di Como e Bergamo. Qui a differenza del resto d'Italia, dunque, le celebrazioni vanno avanti fino all'8 marzo 2025. I festeggiamenti più famosi nel nostro Paese, che attraggono turisti da ogni dove, sono il Carnevale di Viareggio e il Carnevale di Venezia.

Quando inizia e quando finisce Carnevale 2025: le date

Essendo una festa mobile, le date del Carnevale 2025 sono diverse da quelle delle festività dello scorso anno. Il calendario stavolta prevede:

Domenica 16 febbraio 2025: inizio Carnevale

Giovedì grasso: 27 febbraio 2025

Carnevale: domenica 2 marzo 2025

Martedì grasso: 4 marzo 2025

Mercoledì delle Ceneri: 5 marzo 2025

Fine del Carnevale ambrosiano: 8 marzo 2025

Venerdì santo: 18 Aprile 2025Pasqua: 20 Aprile 2025

Come si calcolano i giorni di Carnevale

Le date del Carnevale cambiano sempre, ma la struttura non varia: il calendario comincia sempre 70 giorni prima della domenica di Pasqua. È la cosiddetta domenica della Settuagesima, che cade stavolta il 16 febbraio 2025. È questa la giornata che segna l'inizio dei festeggiamenti, che andranno avanti fino al Mercoledì delle Ceneri, il 5 marzo 2025. Questa è la data che segna l'inizio della Quaresima, il periodo lungo 40 giorni che porta al giorno di Pasqua. Nel mezzo, i tre appuntamenti principali sono: Giovedì grasso il 27 febbraio, la fatidica domenica di Carnevale il 2 marzo e il Martedì grasso del 4 Marzo.

Perché a Milano si festeggia il Carnevale ambrosiano

Il capoluogo lombardo e diverse località della regione celebrano il Carnevale ambrosiano, in date diverse dal resto d'Italia. A differenza del calendario romano, in Lombardia il culmine del Carnevale si sposta al Sabato Grasso, quest'anno l'8 marzo 2025. Questo significa che qui i festeggiamenti continuano anche se in gran parte del Paese il Carnevale si è già concluso giorni prima.

Carnevale di Viareggio

Vacanze di Carnevale 2025: quanti giorni chiudono le scuole

Il calendario didattico nazionale presenta differenze, per quanto riguarda la sospensione delle lezioni nei periodi di festa. Nello specifico del 2025, le vacanze di Carnevale presentano una durata variabile a seconda delle regioni e non tutte le hanno previste. Si va dai due giorni di Basilicata e Campania fino ai nove della Provincia di Bolzano. Le Regioni che hanno previsto le vacanze di Carnevale 2025 sono:

Provincia di Bolzano: dall’1 al 9 marzo

Campania, Sardegna, Basilicata, Lombardia: 3 e 4 marzo

Veneto, Friuli Venezia Giulia, Molise, Provincia di Trento: dal 3 al 5 marzo

Piemonte: dall'1 al 4 marzo