Buon Carnevale 2025, immagini e Gif divertenti di buongiorno e buona domenica il 2 marzo

A cura di Redazione Innovazione

Carnevale arrivato. Oggi, domenica 2 marzo, è il giorno della festa di Carnevale 2025, dove per tutti possono essere qualcun altro. Coriandoli, stelle filanti, costumi e soprattutto chiacchiere (o bugie, dipende da dove vivete). È una festa mobile e viene fissata la domenica prima del Martedì Grasso, il giorno che secondo la liturgia cattolica anticipa il Mercoledì delle Ceneri, l’inizio della Quaresima. Nella diocesi ambrosiana invece il Carnevale viene festeggiato il sabato dopo il Martedì Grasso, quindi quest’anno cade l’8 marzo.

Il modo migliore per celebrare questa festa è in piazza, tra coriandoli e carri allegorici. Se invece volete mandare gli auguri via telefono, allora vi consigliamo di farlo con un’immagine o magari una Gif, le immagini animate che si possono mandare via messaggi. Qui abbiamo selezionati le migliori immagini, Gif e meme divertenti per augurare buon Carnevale ad amici e parenti.

Tutte le immagini, Gif e meme si possono scaricare sui vostri dispositivi: se ci state leggendo da telefono basta tenere premuta l’immagine con il dito e poi cliccare sull’opzione SCARICA appaiono sotto. Se invece ci state leggendo da desktop provate a cliccare il tasto destro del vostro mouse.

Le immagini di Carnevale 2025 più belle da inviare domenica 2 marzo

Le immagini che vi lasciamo qui sotto sono adatte a ogni occasione. Sono colorate, divertenti e possono essere inviate su WhatsApp a nipoti, amici, genitori o parenti in generale. Sono immagini che potete anche pubblicare sui social. Ecco una selezione delle migliori.

Gif divertenti da inviare gratis per gli auguri di buon Carnevale 2025

Le Gif che vi lasciamo qualcosa sono piccole animazioni divertenti. Potete scaricarle gratis nello stesso modo delle immagini. Sono ottime sia da mandare via messaggio che da pubblicare sulla vostra bacheca Facebook.