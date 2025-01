video suggerito

Quando chiudono le scuole per Carnevale 2025, il calendario dei giorni di vacanza regione per regione Il calendario regione per regione e in aggiornamento della chiusura delle scuole per le vacanze di Carnevale, che quest'anno cade con il Martedì Grasso il 4 marzo.

A cura di Ida Artiaco

Quando ci saranno le prossime vacanze scolastiche? Dopo Natale è questa la domanda che più tormenta studenti e insegnanti. Ebbene, bisognerà aspettare ancora poco più di un mese quando arriverà il ponte di Carnevale, che quest'anno cade il 4 marzo. Le celebrazioni per il Carnevale cominciano infatti il 16 febbraio e terminano martedì 4 marzo. In alcune regioni sono previsti più giorni di vacanza, addirittura, come succede in provincia di Bolzano le lezioni saranno sospese per una settimana intera. Nella maggior parte d'Italia però i giorni di vacanza previsti sono solo per il 3 e 4 marzo.

Quest'anno il cosiddetto Giovedì Grasso cade il 27 febbraio, domenica 2 marzo è l'effettiva domenica di Carnevale e martedì 4 è il Martedì Grasso che chiude i festeggiamenti.

Vacanze di Carnevale 2025, l'elenco delle date regione per regione

Ma vediamo, nello specifico, quando ci saranno le vacanze di Carnevale a scuola regione per regione. L'elenco è in aggiornamento:

Basilicata : 3-4 marzo;

: 3-4 marzo; Campania : 3-4 marzo;

: 3-4 marzo; Friuli Venezia Giulia: dal 3 al 5 marzo;

dal 3 al 5 marzo; Lombardia: 3-4 marzo;

3-4 marzo; Piemonte: dall’1 al 4 marzo;

dall’1 al 4 marzo; Sardegna: 3-4 marzo;

3-4 marzo; Veneto: dal 3 al 5 marzo;

dal 3 al 5 marzo; Provincia di Bolzano: dall’1 al 9 marzo;

dall’1 al 9 marzo; Provincia di Trento: dal 3 al 5 marzo.

Quando riaprono le scuole dopo le vacanze di Carnevale 2025

Come si vede, in quasi tutte le Regioni le scuole per le vacanze di Carnevale restano chiuse fino a martedì 4 marzo incluso. In altre invece sono previsti giorni in più, come nel caso della Provincia autonoma di Bolzano, dove le lezioni sono sospese fino al 9 marzo, o come in quello di Veneto e Friuli Venezia Giulia, dove la scuole resteranno chiuse fino al 5 marzo. Si ricordi, in ogni caso, che grazie all’autonomia scolastica, le singole scuole possono aggiungere giorni di chiusura in base alle esigenze locali, purché venga rispettato il minimo di 200 giorni.