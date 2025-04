Le previsioni meteo di Giuliacci per Pasqua e Pasquetta 2025: pioggia e maltempo, le regioni a rischio

video suggerito

A cura di Ida Artiaco

Brutte notizie per tutti coloro che hanno in programma gite fuori porta per le prossime festività pasquali. Sarà, infatti, una Pasqua all'insegna del maltempo quella che vivremo alla fine di questa settimana: niente sole, ma tanta pioggia, che su alcuni regioni sarà particolarmente abbondante.

Sono queste le previsioni meteo del colonnello Mario Giuliacci, meteorologo e direttore operativo di meteogiuliacci.it, che ha spiegato a Fanpage.it come sarà il tempo nel corso della prossima settimana che si concluderà con la Pasqua, che quest'anno cade domenica 20 aprile.

Maltempo a partire da oggi e per tutta la settimana Santa

Secondo il colonnello Giuliacci, "la prospettiva del meteo per la settimana di Pasqua non è buona. Ci si aspetterebbe bel tempo, primaverile, ma non sarà così. Pioverà quasi tutti i giorni, in particolare già da oggi martedì 15 aprile ci saranno rovesci al Centro Nord, su Campania e Calabria e di forte intensità su Friuli e Venezia Giulia. Ancora, domani mercoledì 16 aprile sono attese piogge al Nord e su Toscana, Lazio, Umbria, Sardegna, Ovest della Sicilia e forti sull'alto Piemonte".

Pioggia a Pasqua e Pasquetta 2025, quali sono le regioni colpite

Non andrà meglio nei giorni successivi, mentre ci si avvicina alla Pasqua. Secondo le previsioni di Giuliacci "giovedì ci saranno piogge su tutta Italia, molto forti sempre su alto Piemonte, Friuli e Venezia Giulia. Venerdì santo ancora piogge su Triveneto, regioni Centrali tranne la Toscana e su Campania e Calabria. Sabato, che è la giornata della vigilia di Pasqua, il tempo migliorerà un po', ci sarà qualche rovescio solo su Piemonte, Lombardia, Liguria, sulle Alpi e sulla Sardegna per lo più al pomeriggio. Ma la domenica di Pasqua sarà caratterizzata da pioggia al Centro Nord tranne che Venezia Giulia e su Campania e Sardegna. Infine, lunedì di Pasquetta, 21 aprile, ci saranno rovesci su Alpi, Romagna e isole maggiori".

Infine, secondo l'esperto, per quanto riguarda le temperature, "queste ultime saranno in rialzo durante le vacanze, non sono previste nevicate perché prevarranno forti venti di scirocco. Quindi temperature gradevoli ma di certo la pioggia rovinerà i piani di molti".