Carnevale di Viareggio 2025: date, programma, costo dei biglietti e percorso dei carri Dall'8 febbraio al 4 marzo 2025 si tiene in Versilia il Carnevale di Viareggio. Con i suoi Corsi Mascherati, i costumi e le maschere, questo appuntamento coinvolge bambini e adulti tra sfilate di carri e tanto divertimento: scopriamo il programma e quanto costano i biglietti.

Uno dei carri del Carnevale di Viareggio 2023

Il Carnevale di Viareggio è uno dei più famosi di tutta Italia. Insieme al Carnevale di Venezia, quello che da più di 150 anni si tiene in Toscana è un appuntamento storico molto apprezzato da grandi e piccoli. I festeggiamenti in maschera e le sfilate dei carri allegorici prendono il via sabato 8 febbraio 2025 e si concluderanno martedì 4 marzo, ovvero Martedì Grasso. Già da giovedì 6 febbraio, però, cominceranno alcune attività dedicate ai bambini. Il carri del Carnevale della Versilia sono noti anche come Corsi Mascherati: sono simili a delle statue e spesso rappresentano in modo caricaturale alcuni personaggi dell'attualità. I carri sfilano lungo i famosi Viali a Mare di Viareggio. Il Carnevale ha una lunga tradizione: la prima sfilata, che si svolse con i calessi, si tenne nel 1873, ma solo nel 1930 Uberto Bonetti creò la celebre maschera di Burlamacco a cui seguì, nel 1931, Ondina, simbolo delle bagnanti che arrivano in Versilia ogni estate.

Carnevale di Viareggio 2025: date e orari dei Corsi Mascherati

Sabato 8 febbraio il primo Corso Mascherato notturno, che partirà alle 17, segna l'avvio dell'edizione numero 152 del Carnevale. Prima della sfilata dei carri, però, in piazza Mazzini a Viareggio Cristina D'Avena si esibisce in concerto alle 15. Sempre nella stessa piazza a mezzanotte ci sarà uno spettacolo pirotecnico con fuochi d'artificio che segnerà l'inizio del mese del Carnevale.

Burlamacco

Il secondo Corso Mascherato, invece, si tiene domenica 16 febbraio a partire dalle 15. Il terzo sfilerà sabato 22 febbraio alle ore 17, mentre la quarta sfilata dei carri si tiene giovedì 27 febbraio dalle ore 18. Gli ultimi due Corsi Mascherati si terranno domenica 2 marzo e martedì 4 marzo, Martedì grasso, entrambi alle ore 15. Dopo quest'ultima sfilata è in programma la proclamazione dei carri vincitori in piazza Mazzini e lo spettacolo pirotecnico finale.

Quanto costa partecipare al Carnevale di Viareggio: i prezzi dei biglietti

Per assistere da vicino alla sfilata dei Corsi Mascherati del Carnevale di Viareggio 2025 è necessario acquistare il biglietto, che può essere comprato online sul sito del Carnevale di Viareggio. Per chi, invece, preferisce comprarlo in presenza è possibile nelle biglietterie fisiche della Cittadella del Carnevale (il quartiere dove viene allestito l'evento). La biglietteria della Fondazione Carnevale si trova in via Santa Maria Goretti a Viareggio: i giorni d'apertura coincidono con i giorni delle sfilate e l'orario sarà continuato dalle 9 del mattino.



Un carro delle passate edizioni

Il biglietto per l'ingresso a un singolo Corso Mascherato, con data definita nel momento dell'acquisto, viene venduto a partire dai 16,50 euro per gli adulti. Se si acquista il biglietto con il posto numerato in tribuna con data prefissata il prezzo è a partire da 45 euro. Tra i biglietti speciali è possibile acquistare a prezzo scontato il biglietto per la sfilata dei carri di Giovedì Grasso, 27 febbraio al costo di 15 euro, mentre il pacchetto che prevede il biglietto più il supplemento tribuna viene venduto a partire da 25 euro. Per chi invece vuole partecipare a tutti i 6 Corsi Mascherati l'abbonamento in vendita sul sito costa 50 euro.

Dove sfilano i carri a Viareggio, la mappa e il percorso dei Corsi Mascherati

Come ogni anno i Corsi Mascherati sfilano lungo i Viali a Mare. Gli ingressi al circuito sono cinque: a su da viale Margherita-Lato Molo, a est da piazza Mazzini oppure da via Vespucci e da via Saffi. A nord l'ingresso principale è quello da viale Marconi-Lato Nord. Per controllare tutti i punti d'accesso e le informazioni utili è possibile consultare la mappa sul sito del Carnevale.

La mappa del Carnevale di Viareggio 2025