video suggerito

Eventi e sfilate per il Martedì Grasso 2025, gli appuntamenti regione per regione il 4 marzo Cosa fare nel giorno di Martedì Grasso 2025? Ecco gli eventi e le sfilate organizzate in ogni regione per chiudere i festeggiamenti di Carnevale. Leggi Fanpage.it senza pubblicità. Abbonati ora

A cura di Valeria Paglionico

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Carnevale 2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Il 4 marzo 2025 è Martedì Grasso, l'ultimo giorno di Carnevale in cui per tradizione ci si dà ai festeggiamenti in maschera. C'è chi celebra la ricorrenza a tavola tra lasagne e chiacchiere, chi preferisce organizzare dei party casalinghi con amici e bambini, ma cosa fare se ci si vuole godere la propria città, approfittando così delle temperature sempre più miti? Ecco gli eventi, le sfilate e gli appuntamenti organizzati regione per regione il 4 marzo.

Le feste di Carnevale a Milano e in Lombardia

L'intera Lombardia festeggia il Carnevale Ambrosiano che segue un calendario diverso rispetto a quello tradizionale. Qui il Martedì Grasso viene sostituito dal Sabato Grasso (quest'anno l'8 marzo), dunque le feste e le sfilate vengono posticipate di qualche giorno. Cosa fare per chiudere il Carnevale in allegria? Il comune di Milano in collaborazione con diverse associazioni di territorio ha organizzato il Festival di teatro popolare Le mille e una piazza e fino al prossimo sabato saranno diversi gli spettacoli proposti in diversi angoli della città. Sempre a Milano ci sarà il Mercato dei Saltimbanchi, il Clown Festival e il Luna Park Meneghino nell’area tra via Gadio e l’Arena Civica. Molto famoso è anche il Carnevale di Cantù, in provincia di Como, che quest'anno chiuderà le danze sabato 8 marzo con sfilate, carri ed eventi musicali.

Come festeggiare il Martedì Grasso a Venezia e in Veneto

Coloro che avranno la fortuna di trascorrere il Martedì Grasso a Venezia saranno lieti di sapere che sono stati organizzati moltissimi eventi a tema per tutta la giornata. Si parte nelle prime ore del mattino con delle mostre carnascialesche tra Museo di Palazzo Mocenigo e la Scuola Grande San Giovanni Evangelista, si continua con dei laboratori di maschere veneziane e con sfide di pattinaggio nella pista allestita a Campo San Polo. Il fulcro della festa, però, sarà il palco di piazza San Marco, dove fino alla fine della giornata si terranno spettacoli ed esibizioni. A Zelarino, invece, a partire dalle 14.30 ci sarà la sfilata di carri allegorici e figuranti in maschera, mentre a Burano per tutta la giornata saranno organizzati spettacoli, sfilate e musica in piazza.

Leggi anche Martedì Grasso 2025, perché si chiama così e cosa significa il giorno in cui finisce il Carnevale

Gli eventi di Carnevale a Ivrea e in Piemonte

Ivrea è la città simbolo del Carnevale piemontese e durante il Martedì Grasso verrà invasa dagli eventi a tema: alle 11 ci sarà il Palio degli Aranceri, poi alle 14 si terrà l'ultimo round della della Battaglia delle Arance, mentre alle 20.15 verrà organizzata la fiaccolata di chiusura e l'abbruciamento degli Scarli. In alternativa si può fare una passeggiata a Borgosesia, dove si terranno sfilate ed eventi danzanti. A Varallo verranno organizzate diverse sfilate ed eventi a tema, mentre a Santhìa ci sarà la tradizionale fagiolata.

Il Carnevale d'Ivrea

Cosa fare Martedì Grasso a Viareggio e in Toscana

Tra i Carnevali più famosi d'Italia c'è quello di Viareggio che, come da tradizione, si chiude nel giorno di Martedì Grasso con il sesto e ultimo corso mascherato. In serata, inoltre, vengono proclamati i vincitori dell'edizione e si dà appuntamento all'anno successivo con uno spettacolo pirotecnico. Sempre in Toscana, molto caratteristico è anche il Carnevale di Foiano della Chiana, dove il 4 marzo si tiene la manifestazione “A scuola da re Giocondo”, una sfilata in maschera per tutte le vie del paese organizzata dalle scuole locali.

Uno dei Corsi Mascherati del Carnevale di Viareggio

Carnevale di Fano: gli eventi di Martedì Grasso

Fano, nelle Marche, è una delle città italiane che organizzano feste, parate ed eventi iconici per il Carnevale. In occasione del Martedì Grasso, in particolare, si darà il via alle celebrazioni nel pomeriggio con spettacoli teatrali, concerti e animazione per bambini, poi si continuerà con l'iconico Rogo del Pupo e si chiuderà tutto con l'estrazione della lotteria.

Carnevale di Fano

Eventi nel Lazio per il Martedì Grasso di Carnevale

La festa di Carnevale simbolo della regione Lazio è quella organizzata a Ronciglione, in provincia di Viterbo, dove il 4 marzo verrà organizzata la parata storica degli Ussari, seguita dalla Fiaccolata della Compagnia della Penitenza e della Buona Morte. Molto caratteristici anche i festeggiamenti di Frascati, dove il Carnevale viene chiuso con il rogo di Pulcinella, e quelli Saltaripe, dove nel giorno di Martedì Grasso viene acceso il fuoco purificatore che brucia il fantoccio di Re Carnevale. A rimandare le feste, invece, è il borgo Poggio Mirteto, che il prossimo 9 marzo chiuderà il Carnevale con l'iconica maschera di diavolo rosso con tridente e banchetti a base di carne.

Come festeggiare l'ultimo di Carnevale in Campania

Anche la Campania sarà animata da diversi eventi carnascialeschi durante martedì grasso. A Napoli i festeggiamenti si terranno in Piazza Mercato, dove il Comune ha organizzato la manifestazione "Carnevale sonico napoletano" con concerti, laboratori per bambini e performance artistiche. A Saviano, Abatese e Stiano ci saranno parate di carri allegorici, mentre a Capua, in provincia di Caserta, si chiuderà la rassegna "Il circo fantastico" con cortei mascherati e feste in costume. Ad Agropoli, in provincia di Salerno, ci sarà la sfilata sul lungomare San Marco, mentre a Montemarano, in provincia di Avellino, si celebreranno le tradizioni irpine tra cortei, musica e travestimenti.