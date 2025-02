video suggerito

Carnevale di Fano 2025: date, programma e costo dei biglietti per il getto dei dolciumi Il Carnevale di Fano è uno dei più antichi e famosi carnevali d’Italia insieme. In questo 2025 va in scena dal 17 gennaio al 4 marzo, anche se le sfilate dei carri, il getto dei dolciumi e il rogo del pupo si terranno tra il 16, il 23 febbraio e il 2 marzo. Leggi Fanpage.it senza pubblicità. Abbonati ora

A cura di Valeria Paglionico

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Il Carnevale di Fano è uno dei più antichi carnevali d'Italia insieme a quello di Venezia. Celebrato ogni anno tra febbraio e marzo, in questo 2025 va in scena dal 17 gennaio al 4 marzo, anche se le tradizionali sfilate dei carri si terranno il 16, il 23 febbraio e il 2 marzo. In questi tre weekend la città sarà invasa da feste a tema “I sogni son desideri", mentre viale Gramsci ospiterà i coloratissimi e originali carri allegorici. Non mancheranno le aree dedicate ai bambini, gli spettacoli pirotecnici, il getto dei dolciumi e il rogo del Pupo (evento che chiuderà ufficialmente il Carnevale). I primi festeggiamenti carnascialeschi di Fano risalgono al 1347 ma hanno ottenuto una certa notorietà solo a partire dal 1450, quando la famiglia Malatesta promosse fortemente l'evento. Per quale motivo fin da allora la festa era tanto amata? Durante il suo svolgimento le differenze di classi sociali e di sudditanza venivano annullate, permettendo anche ai servi di "burlarsi" dei loro padroni.

Quando inizia il Carnevale di Fano 2025, le date e il programma

Le celebrazioni del Carnevale di Fano sono partite il 17 gennaio e andranno avanti fino al 4 marzo: ogni giorno nella città verranno proposti diversi appuntamenti carnascialeschi, dalle feste in maschera per bambini alle notti al cinema, fino ad arrivare a tornei e a visite guidate ai cantieri del Carnevale. Sarà però il 16, il 23 febbraio e il 2 marzo che i festeggiamenti saranno davvero in grande: in tutte e tre le giornate intorno alle 10 in viale Gramsci ci sarà il Carnevale dei bambini con animazione e party in Piazza XX Settembre, poi si proseguirà con sfilata di carri allegorici, maschere e getto dei dolciumi.

Carnevale di Fano

Intorno alle 18, invece, ci saranno spettacoli di luci e coriandoli. Il 27 febbraio, ovvero giovedì grasso, ci saranno l'alzabandiera di Fano, l'elezione del Sindaco del Carnevale e la cena in maschera al Ristorante La Taverna dei Pescatori, mentre il 4 marzo, martedì grasso, i festeggiamenti si chiuderanno con spettacoli teatrali, spettacoli di animazione per bambini e il tradizionale Rogo del Pupo, evento con cui ci si darà appuntamento al Carnevale 2026.

Leggi anche Sagre ed eventi nel weekend di San Valentino il 15 e 16 febbraio, cosa fare regione per regione

La sfilata dei carri

Quando ci sarà il Getto dei dolci e come partecipare

Tra gli eventi più attesi del Carnevale di Fano c'è il Getto, ovvero il lancio dei dolciumi dai carri allegorici. Quando va in scena? Durante le sfilate in viale Gramsci che si tengono nei weekend di festa, dunque quest'anno il 16, il 23 febbraio e il 3 marzo. Ogni carro verrà dotato di circa 10 quintali di dolci e per "accaparrarseli" basterà assistere all'evento, anche se ci si ritroverà nel bel mezzo della calca. Per vivere la magica esperienza di lanciare i dolciumi sulla folla direttamente dal carro, invece, bisogna contattare gli organizzatori dell'evento allo 0721 803866: così facendo, si potrà prenotare la propria "postazione getto".

Il getto dei dolci

La mappa del Carnevale di Fano 2025

La mappa del Carnevale di Fano

Carnevale di Fano, costo dei biglietti e dove acquistarli

Come fare per acquistare i biglietti per il Carnevale di Fano? Durante i giorni dei corsi mascherati le casse saranno aperte e si pagherà 15 euro per un ingresso intero, 13 euro per un ridotto (riservato a disabili, ragazzi tra i 14 e i 17 anni, over 65, militari e gruppi di minimo 25 persone). Per un posto singolo in tribuna, invece, si paga 20 euro, mentre il box per un massimo di 15 persone costa 300 euro. Se si opta per la prevendita online sul sito ufficiale dell'evento, invece, i biglietti costano 13 e 11 euro (intero e ridotto).

Carnevale di Fano

La storia del Carnevale di Fano

Le origini del Carnevale di Fano sembrano risalire al 1347, anno in cui lo storico Vincenzo Nolfi scrisse su un allestimento del palio Carnevale. Non si esclude, però, che i festeggiamenti avvenissero anche prima di questa data, visto che si ispiravano alle feste delle Dionisie greche e Saturnali latini. Nel 1450 fu la famiglia Malatesta a promuovere fortemente l'evento, trasformandolo in un appuntamento importante e sfarzoso che nei primi anni del ‘700 riuscì ad attirare addirittura l'attenzione di Giacomo III Stuart d'Inghilterra, che organizzò un viaggio in Italia proprio per assistere ai 10 giorni di celebrazione del Carnevale.

Carnevale di Fano

Nel 1872 fu poi fondata la Società della Fortuna per gestire le attività del carnevale, ancora oggi esistente col nome di Ente carnevalesca, mentre nel 1888 venne organizzata la prima sfilata. Sposato a viale Gramsci nel 1951, il tradizionale corso mascherato è ancora oggi l'appuntamento chiave della. manifestazione. I carri allegorici vengono preparati con molto anticipo, spesso operai, scultori, artigiani e meccanici si mettono al lavoro 4 mesi prima dell'inizio del Carnevale per arrivare all'impeccabile risultato finale. L'elemento che li caratterizza? La satira, visto che raffigurano personaggi famosi o situazioni a tema politico e sociali in voga in quel momento storico.