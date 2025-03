Quando finisce Carnevale 2025 con il Martedì Grasso

video suggerito

A cura di Giusy Dente

Feste in maschera, party con costumi d'epoca, bambini armati di coriandoli, sfilate di carri allegorici: è tempo di Carnevale. La festa è in corso ormai già da alcuni giorni e ha portato nelle città la voglia di divertirsi e catapultarsi in un altro mondo. Alcune hanno particolarmente a cuore la ricorrenza, che viene celebrata in grande stile con eventi a tema che attirano turisti provenienti da ogni dove: basti pensare alle parate del Carnevale di Venezia, il Carnevale di Ivrea con la storica battaglia delle arance, il Carnevale di Viareggio, il Carnevale di Fano. La festività volge al termine.

Come si calcolano le date del Carnevale

Il Carnevale, essendo una festa mobile, cambia date di anno in anno. Il calendario della festività comincia sempre 70 giorni prima della domenica di Pasqua: è la domenica della Settuagesima. I festeggiamenti proseguono fino al mercoledì successivo, il Mercoledì delle Ceneri: segna l'inizio della Quaresima, il periodo di preparazione lungo 40 giorni che culmina nel giorno di Pasqua. Questi 40 giorni sono il tempo trascorso da Gesù nel deserto. Nel mezzo, i tre appuntamenti principali sono: Giovedì grasso, la fatidica domenica di Carnevale e il Martedì grasso che mette fine al tutto. Si chiama così perché anticamente c'era l'usanza di fare parti abbondanti, prima dell'inizio della Quaresima, periodo di digiuno e restrizioni.

Quando finisce Carnevale nel rito romano e in quello ambrosiano

Il Carnevale quest'anno finisce il 4 marzo 2025. Questa data fa riferimento al rito romano, che è diverso dal rito ambrosiano. In alcune città (Milano, Monza, Lecco, Varese e parte delle province di Como e Bergamo) il Carnevale segue un calendario differente. Qui i festeggiamenti vanno avanti oltre il Martedì Grasso, perché esiste il Sabato Grasso. Quest'anno cade l'8 marzo 2025, che è appunto la data di fine del Carnevale del rito ambrosiano.

Il calendario del 2025

Domenica di inizio del Carnevale: 16 febbraio 2025 (Settuagesima)

Giovedì grasso: 27 febbraio 2025

Domenica di Carnevale: 2 marzo 2025

Martedì grasso: 4 marzo 2025

Mercoledì delle Ceneri: 5 marzo 2025 (inizia la Quaresima)

Fine del Carnevale ambrosiano: 8 marzo 2025

Venerdì santo: 18 aprile 2025

Pasqua: 20 aprile 2025