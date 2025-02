video suggerito

Carnevale di Ivrea 2025, date e come partecipare alla storica Battaglia delle Arance Da sabato 1 marzo a martedì 4 marzo prende il via il Carnevale di Ivrea 2025. Il biglietto per accedere alla celebre della Battaglia delle Arance costa 15 euro. Scopriamo tutti gli eventi, le sfilate e le date della Battaglia delle Arance.

A cura di Arianna Colzi

La Battaglia delle Arance nel 2024

Anche quest'anno torna il Carnevale d'Ivrea, uno dei più celebri di tutto il Paese. Dall'1 al 5 marzo 2025 torna a Ivrea quello che viene definito "il più antico carnevale storico d'Italia". Come ogni anno l'appuntamento più atteso è sicuramente quello della Battaglia delle Arance che si terrà domenica 2, lunedì 3 e martedì 4 marzo 2025. Questa iniziativa è la più simbolica e tradizionale di tutto il Carnevale, che si svolge tra piazza Ottinetti, piazza di Città, Borghetto, piazza del Rondolino e piazza Freguglia. Più di 4 milioni di arance vengono utilizzate nella "lotta" che coinvolge nove squadre che si sfidano anche dai Carri da Getto. Per evitare sprechi alimentari nella battaglia vengono utilizzate solo arance che non possono essere destinate al consumo alimentare. Per la Battaglia delle Arance di domenica 2 marzo è necessario comprare un biglietto che costa 15 euro. Sono disponibili riduzioni per bambini e ragazzi.

Le date del Carnevale di Ivrea 2025 e il programma degli eventi

Il Carnevale di Ivrea 2025 si concentra, come nelle altre edizioni, in soli quattro giorni dall'1 al 4 marzo, Martedì Grasso. Prima di queste quattro giornate, però, ci sono già stati tre appuntamenti domenica 16, domenica 23 e giovedì 27 febbraio. Si comincia sabato 1 marzo con la Parata della Scorta d’Onore della Mugnaia in piazza Ottinetti, per proseguire alle 21 con la presentazione della Vezzosa Mugnaia dal balcone del Palazzo Municipale. Alle 21.30, invece, spazio alla Marcia del Corteo Storico, con fiaccolata e sfilata delle squadre degli aranceri.

Una delle Battaglie delle Arance al Carnevale d'Ivrea

Domenica 2 marzo si comincia con la distribuzione dei fagioli grassi alle Fagiolate del Castellazzo (piazza Maretta), San Lorenzo (Ex Polveriera), via Dora Baltea e San Bernardo (piazza della Chiesa). Dopo la visita della Mugnaia, alle 14 comincia la marcia del Corteo Storico da piazza di Città e la prima battaglia delle arance. Le battaglie delle arance culmina poi con la premiazione delle Squadre degli aranceri a piedi e dei carri da getto in Piazza di Città, Martedì Grasso alle ore 18.

Quando ci sarà la battaglia delle arance al Carnevale di Ivrea 2025

La Battaglia delle Arance al Carnevale di Ivrea 2024 si terrà domenica 2, lunedì 3 e martedì 4 marzo 2025. È il momento più celebrato del carnevale piemontese che attira centinaia di turisti verso il comune in provincia di Torino,in Piemonte. Ogni anno quasi 7mila quintali di arance non commestibili vengono utilizzate per il Carnevale: si tratta di 4milioni di frutti non commestibili che provengono da aziende calabresi e siciliane attive nel circuito di Libera. Secondo le stime degli organizzatori, ognuno dei partecipanti tira circa 240 euro arance al giorno.

Costo dei biglietti e dove acquistarli

I biglietti per il Carnevale di Ivrea 2025 sono acquistabili online e nelle biglietterie presenti ai sei varchi d'accesso alle città. Gli eventi del carnevale sono quasi tutti gratuiti, tuttavia per accedere alla Battaglia delle Arance di domenica 2 marzo è necessario comprare un biglietto. I residenti di Ivrea hanno accesso gratuito al Carnevale, mentre per tutte le persone che vengono da fuori città il costo del biglietto d'accesso è di 15 euro per gli adulti.

La storia del Carnevale di Ivrea

Il Carnevale di Ivrea è un omaggio alla liberazione della città capace di liberarsi dal tirannia di un feudatario nel Medioevo. Un nobile del Monferrato che aveva imposto condizioni durissime in città, venne cacciato grazie a Violetta, la figlia di un mugnaio, che uccide il marchese che voleva abusare di lei. Questo episodio diede il via alla ribellione del popolo che oggi viene ricostruita nella Battaglia delle Arance: gli aranceri a piedi sono il ceto popolare vessato, mentre i combattenti sui carri, protetti e mascherati, sono i ricchi signori. I rappresentanti del popolo indossano il Berretto Frigio, un cappello rosso a forma di calza che simboleggia l’adesione alla rivolta. Questi festeggiamenti sono raccontati a partire dagli inizi dell'Ottocento.