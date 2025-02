video suggerito

Sagre e feste di Carnevale nel weekend dell’1 e 2 marzo, gli eventi regione per regione Sabato 1 e domenica 2 marzo 2025 in tante regioni si festeggia l’ultima domenica di Carnevale, tra feste, sfilate di carri e parate in tante città: scopriamo tutti gli eventi, le sagre e gli appuntamenti regione per regione. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Arianna Colzi

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Proseguono anche nel weekend dell'1 e 2 marzo 2025 gli eventi legati al Carnevale, che si affiancano agli eventi enogastronomici, agli spettacoli e alle mostre. Oltre al Carnevale di Viareggio, a quello di Venezia e di Ivrea, le feste di Carnevale per famiglie e bambini (e non solo) sono tante in tutte le regioni d'Italia. Dalla Lombardia alla Sicilia, scopriamo cosa fare nel finesettimana dell'1 e 2 marzo 2025.

Feste di Carnevale ed eventi in Lombardia nel weekend dell'1 e 2 marzo

In Lombardia gli eventi di Carnevale sono tantissimi, da Milano a Brescia, passando per Sondrio, Pavia e Bergamo. Venerdì 28 febbraio, per esempio, a Pavia al mercato coperto di Campagna Amica è possibile trovare i dolci della tradizione, dalle chiacchiere alle frittellle. Sabato 1 marzo a Milano al farmers market di Porta Romana è possibile farsi prendere per la gola dai dolci di carnevale tipici della zona del milanese e dalle 11 c'è anche un laboratorio di maschere per i bambini. Anche al farmers market di piazza Cremona a Brescia si possono degustare frittelle, chiacchere e castagnole.

Una scena del Don Chisciotte

Sempre in Lombardia questo weekend si tiene la sesta edizione del Festival di teatro popolare Le mille e una piazza. Fino all'8 marzo 2025 si celebra il Carnevale Ambrosiano con spettacoli che rimandano alla Commedia dell'Arte. Gli spettacoli sono gratuiti e coinvolgono bambini e adulti di ogni età. Con il Patrocinio del Comune di Milano e di tante associazioni del territorio, sabato 1 marzo alle 11 va in scena Il medico volante – Meneghino e il Barone di Birbanza a cura di Scenari di Commedia di Atelier Teatro, in Piazza Dergano. Domenica 2 Marzo, invece, alle ore 11 va in scena Don Chisciotte dell’A.I.D.A.S. di Versailles in viale Argonne 39 e alle 15 I Comici a Lione – Meneghino e il Barone di Birbanza in piazza Frattini.

Leggi anche Sagre e feste di Carnevale nel weekend del 22 e 23 febbraio, gli eventi regione per regione

SpeckAperitivo e altri eventi in Trentino sabato 1 e domenica 2 marzo

Per chi passera il weekend tra l'1 e il 2 marzo sulle piste da sci, in Trentino Alto Adige nel weekend torna SpeckAperitivo, l'happy hour con i sapori tradizionali tipici della regione. Fino al 30 marzo l'Area Vacanze Sci & Malghe Rio Pusteria si trasforma in vero e proprio paradiso gastronomico ospitato nei rifugi del comprensorio Gitschberg Jochtal. Protagonista è ovviamente lo Speck Alto Adige IGP, accompagnato da vini eccellenti della zona e non solo, che guiderà i visitatori attraverso le sei tappe dell'esperienza.I rifugi che partecipano all’iniziativa quest’anno sono il rifugio Gitschhütte, le baite Nesselhütte, Bacherhütte, Anratterhütte, Großberghütte e le malghe Nockalm e Ochsenalm; strutture facilmente raggiungibili con sci o ciaspole che offrono non solo prelibatezze locali ma anche un’accoglienza calorosa e autentica.

L'aperitivo ad alta quota | Foto Gaia Panozzo

Feste ed eventi in Veneto nel weekend di Carnevale 2025

Per chi è alla ricerca di qualche evento in Veneto per il finesettimana dell'1 e 2 marzo, a Padova tornano le sirene di Y-40. Alle Terme Euganee domenica 2 marzo alle 17.45 le sirene danzano sott'acqua per Carnevale: uno spettacolo unico per un carnevale a tema marino, con una scenografia fatta di grandi coralli e animali marini, tra i quali si muoveranno con la loro innata leggerezza quattro sirene e molti subacquei. È così che l’architetto Emanuele Boaretto, ideatore e progettista di Y-40 The Deep Joy, la piscina con acqua termale più profonda del mondo, racconta il nuovo appuntamento con le sirene di Y-40 di domenica 2 marzo alle ore 17.45: uno show sott’acqua che lascerà a bocca aperta grandi e piccini, che potranno osservarlo sia “all’asciutto”, quindi dalle finestre e dal tunnel subacqueo alla profondità di 5 metri, che immersi in acqua, nel caso di apneisti e subacquei brevettati o alla prima esperienza. L’ingresso allo spettacolo è libero, senza prenotazione, fino ad esaurimento posti.

Un momento dello spettacolo

Cosa fare nel Lazio nel weekend di Carnevale

Se siete in cerca di qualcosa da fare nel Lazio nel primo weekend di marzo, lo scorso 27 febbraio è stata inaugurata a Roma al Museo del Corso – Polo Museale la mostra Picasso lo straniero, grazie alla collaborazione con il Musée national Picasso-Paris (MNPP), principale prestatore, il Palais de la Porte Dorée con il Musée national de l’histoire de l’immigration, il Museu Picasso Barcelona, il Musée Picasso di Antibes, il Musée Magnelli – Musée de la céramique di Vallauris e importanti e storiche collezioni private europee. L’idea originale del progetto è nata da Annie Cohen-Solal, curatrice della mostra, con un intervento di Johan Popelard del Musée national Picasso-Paris.

Una delle stanze dell'esposizione | Foto Vinicio Ferri

Picasso lo straniero presenta più di 100 opere dell’artista, oltre a documenti, fotografie, lettere e video: un progetto che si arricchisce – per la seconda tappa italiana dopo Palazzo Reale di Milano e Palazzo Te a Mantova – di un nucleo di opere selezionate dalla curatrice esclusivamente per il percorso espositivo del Museo del Corso – Polo Museale. Saranno esposti alcuni inediti assoluti tra cui "Bosco su un versante montano", un olio su tela montata su tavola dipinto nel 1899 e proveniente dal Museo Picasso di Barcellona e "Al Ristorante" del 1900, da una collezione privata: due opere che illustrano in modo lampante il cambio di prospettiva del giovane Pablo, quando lascia Barcellona per Parigi.

Uno dei quadri esposti | Foto Vinicio Ferri

Sfilate di Carnevale ed eventi in Sicilia nel prossimo weekend

In Sicilia arriva il Carnevale di Sciacca si tiene sabato 1 e domenica 2 marzo. Una straordinaria festa per grandi e bambini che prevederà la sfilata dei maestosi carri allegorici, tanta musica, spettacoli, speciali ospiti di fama nazionale come Dargen D’Amico, Carolina Benvenga, Salvo & Giorgia, Sasà Salvaggio, oltre alle numerose attività collaterali. Il Carnevale di Sciacca, con i suoi 399 anni di storia, è uno dei carnevali più importanti d’Italia, annoverato tra i Carnevali Storici dal Ministero per i Beni e Attività Culturali. Una festa unica e speciale, una vera macchina del divertimento per grandi e piccini.

Il Carnevale di Sciacca | Foto Smekhova Tamara

A partire dalle ore 16, sul Palco di Via Allende, si terranno le sfilate e i magnifici spettacoli ed esibizioni dei Carri Allegorici e dei gruppi mascherati in concorso. Sul palco a condurre gli spettacoli pomeridiani di domenica 2 marzo sarà Sasà Salvaggio. A conclusione di ciascuna delle cinque sfilate pomeridiane, sul palco principale di Via Allende a partire dalle ore 20.30, si terranno gli spettacoli, le esibizioni serali dei Carri Allegorici in concorso e le recite allegoriche. Nella serata di sabato 1 marzo, si terrà invece, a partire da 00.30, lo spettacolo musicale “Dance Tarantella", che fonde la musica popolare con i ritmi energici e coinvolgenti della musica dance. Nella serata di domenica 2 marzo il gruppo Abracadabra proporrà gli inni storici del carnevale.

Un carro allegorico

Domenica 2 marzo dalle ore 11.30 si terrà inoltre il “Carnevale dei bambini”, con spettacoli di animazione e baby dance. Il Carnevale di Sciacca si concluderà ufficialmente nella serata del 2 marzo con la proclamazione del carro allegorico vincitore e la presentazione del Manifesto del Carnevale di Sciacca 2026.