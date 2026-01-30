Carnevale di Ivrea 2026: programma, date e come partecipare alla Battaglia delle Arance

Battaglia delle Arance

Il Carnevale di Ivrea vanta otto secoli di storia, è una tradizione consolidata che si ripete con successo ogni anno, che unisce e fa divertire. L'evento è carissimo ai cittadini e incuriosisce sempre anche i turisti, che accorrono soprattutto per partecipare alla Battaglia delle Arance, il momento più iconico delle celebrazioni. Quest'anno la data da segnare sul calendario è il 15 febbraio, ma in programma c'è molto altro tra sfilate, parate, spettacoli pirotecnici ed esibizioni musicali.

Le date del Carnevale di Ivrea 2026 e quando ci sarà la Battaglia delle Arance

Il periodo delle celebrazioni di Carnevale comincia quest'anno l'1 febbraio, nella domenica di Settuagesima. Proprio l'1 febbraio 2026 è la data di avvio della programmazione del Carnevale di Ivrea, che ha un calendario fitto di appuntamenti fino a mercoledì 18 febbraio, il cosiddetto Mercoledì delle Ceneri. La Battaglia delle Arance, invece, si svolgerà nella domenica di Carnevale: appuntamento quindi il 15 febbraio a partire dalle 14.00. L'evento coinvolge piazza Ottinetti, piazza di Città, Borghetto, piazza del Rondolino e piazza Freguglia. La Battaglia delle Arance è una ricostruzione storica, di un episodio medievale. Il riferimento è alla rivolta dei cittadini di Ivrea nei confronti di un nobile del Monferrato, che aveva imposto condizioni durissime in città e che aveva tentato di abusare di una ragazza del posto. Questi si ribellarono ai ricchi signori della città. Da allora si rievoca quell'episodio. Gli Aranceri a piedi, suddivisi in squadre, rappresentano il ceto popolare umiliato e indossano il Berretto Frigio, un tradizionale cappello rosso; invece i combattenti sui carri, rigorosamente in maschera, rappresentano i nobili. Quest'anno sono previsti una cinquantina di carri e nove squadre di Aranceri a piedi.

Battaglia delle Arance al Carnevale di Ivrea

Il programma degli eventi

La programmazione ufficiale si apre l'1 febbraio con la prima Fagiolata. Le fagiolate di Ivrea sono una tradizione del Carnevale locale, parte integrante dei festeggiamenti. È la distribuzione di fagioli in enormi calderoni: la tradizione rimanda all'usanza medievale di fare queste cotture per sfamare i poveri. Venivano organizzate dalle Confraternite per donare pasti ai più bisognosi; oggi sono momenti di condivisione popolare tra i rioni, per dare valore alla fratellanza tra quartieri. La più famosa è la Fagiolata del Castellazzo, in programma il 15 febbraio. Giovedì 12 febbraio (Giovedì grasso) ci saranno varie cerimonie da mattina a sera, per poi concludere la giornata con la sfilata e l'esibizione di bande e gruppi musicali nel centro storico. Il sabato di Carnevale sarà la volta della parata mattutina, dello spettacolo pirotecnico sul Lungo Dora e del Corteo Storico con il ballo della Mugnaia in Piazza di Città. In programma anche le feste degli Aranceri nelle rispettive piazze. Nella domenica di Carnevale (15 febbraio) si terrà la Battaglia delle Arance, ma anche la sfilata con esibizione degli sbandieratori in corso Massimo d'Azeglio, oltre al Giuramento di Fedeltà del Magnifico Podestà in piazza Castello. Gran finale mercoledì 18 febbraio (Mercoledì delle Ceneri) alle 11.00 con la tradizionale distribuzione di polenta e merluzzo.

Carnevale di Ivrea

Costo dei biglietti e dove acquistarli

Sono già acquistabili online i biglietti per partecipare al Carnevale di Ivrea, in particolare per godersi la programmazione di domenica 15 febbraio che ha il suo fulcro nella Battaglia delle Arance. Il ticket di accesso costa 15 euro, ma è gratuito per i minori di 12 anni, i residenti della Città di Ivrea le persone con disabilità. In programma nella stessa giornata di festa ci sono anche altri appuntamenti significativi: le fagiolate del mattino, il Giuramento del Magnifico Podestà in piazza Castello, la Preda in Dora sul Ponte Vecchio, la sfilata dei gruppi ospiti e il Corteo Storico che attraversa le vie della città.