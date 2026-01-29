Carnevale di Venezia 2026, quando inizia e finisce: il programma di feste e parate e i costi

Il Carnevale di Venezia si svolge dal 31 gennaio al 17 febbraio 2026 e il tema sarà Olympus, per onorare le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026. Ecco gli eventi principali.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Carnevale 2026 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Ritorna dai 31 gennaio al 17 febbraio 2026 l'attesissimo Carnevale di Venezia, che dedica questa speciale edizione ai giochi olimpici di Milano-Cortina 2026. Il tema di quest'anno sarà, infatti, Olympus- Alle origini del gioco e intreccerà storia, arte e sport. Il Carnevale di Venezia attira da sempre migliaia e migliaia di turisti da ogni parte del mondo, affascinati non solo dalle incredibili maschere costruite dai migliori artigiani, ma anche dai numerosi eventi, balli, carri e parate davvero incredibili. Anche per questa edizione sarà Massimo Cecchetto a gestire la direzione e il variegato programma, con moltissimi eventi volti a ricreare l'atmosfera ludica e competitiva del XVIII secolo che ha anticipato in qualche modo lo spirito dei giochi olimpici.

Maschere e costumi colorati al carnevale di Venezia

Carnevale di Venezia 2026, le date e il programma degli eventi

Il tema Olympus- Alle origini del gioco riesce a unire in modo del tutto equilibrato la mitologia e l'armonia del corpo e della mente, con la Venezia più libertina dei secoli scorsi, quando il Carnevale era un vero e proprio palcoscenico di competizioni, spettacoli e prove di abilità dalla danza ai costumi. In questo senso, il Carnevale di Venezia può essere letto come il precursore di moderni giochi olimpici.

Carnevale a Venezia

Il cuore pulsante del Carnevale di Venezia 2026 si manifesta attraverso una serie di appuntamenti che trasformano la città in un vero e proprio palcoscenico a cielo aperto. Già il primo weekend, sabato 31 gennaio, dà il via alle celebrazioni con la sfilata inaugurale in Piazza San Marco, il Venice Carnival Street Show e il Gran Ballo di Carnevale ispirato a Bridgerton in collaborazione con Netflix, eventi pensati per coinvolgere la gente del posto e anche i visitatori fin dalle prime ore della giornata.

Leggi anche Quando chiudono le scuole per Carnevale 2026, il calendario dei giorni di vacanza regione per regione

Una tipica maschera veneziana

Nel corso della prima settimana, domenica 1° febbraio Il Corteo Acqueo delle riviere sul Canal Grande, storica parata sull’acqua di imbarcazioni mascherate lungo il Canal Grande, cattura migliaia di spettatori con la sua scenografia galleggiante e la sua energia. Sabato 7 febbraio torna invece la Festa delle Marie, la tradizionale processione in gondola delle dodici giovani selezionate per rappresentare la storia e le antiche leggende della città, un momento incredibile che culmina in Piazza San Marco.

Festa delle Marie, la tradizionale parata del Carnevale di Venezia

Le serate sono animate poi dallo spettacolare Arsenale Water Show, che quest'anno è intitolato Il richiamo di Olympia. L'evento, che si terrà dal 6 all'8 febbraio e dal 12 al 17 febbraio, riesce a combinare magistralmente luci, musica, acrobazie e narrazioni ispirate all'epica storia dei giochi olimpici. L'8 febbraio ci saranno poi il Volo dell'angelo, ovvero la discesa di una giovane donna, la Maria vincitrice dell'anno precedente, dal Campanile di San Marco verso il Palazzo Ducale, sospesa a un cavo; e anche la Regata di Carnevale con le maschere.

Uno dei costumi del carnevale di Venezia

Accanto a queste manifestazioni centrali, il calendario propone ogni giorno performance artistiche, parate di carri, spettacoli di strada, musica e intrattenimento diffusi nelle stradine tipiche della città e nelle piazze del centro storico, mentre il gran finale, che arriva martedì 17 febbraio, vedrà concludersi il Carnevale con la tradizionale finale della competizione per la Maschera più bella in Piazza San Marco, suggellando così tre settimane all’insegna della creatività, della storia e del gioco.

Gli eventi a pagamento del Carnevale di Venezia e dove acquistare i biglietti

Tra gli appuntamenti più esclusivi del Carnevale 2026 spiccano una serie di eventi a pagamento. Al centro dell’offerta c’è l’Official Dinner Show Il Canto di Ambrosia nelle splendide sale di Ca’ Vendramin Calergi, una cena spettacolo in costume d’epoca con performance, musica dal vivo e intrattenimento: per sabato 7 febbraio il biglietto costa 800 euro a persona (acquistabile sul sito ufficiale del Carnevale di Venezia), il dress code è costume storico obbligatorio. Il già citato Arsenale Water Show è a pagamento, con prezzi che variano a seconda che si scelgano postazioni in tribuna o vicino allo spettacolo; tendenzialmente i biglietti partono da un minimo di 17 euro per gli Under18 residenti fino ad un massimo di 45 euro a prezzo intero.