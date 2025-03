video suggerito

Martedì Grasso a Roma e nel Lazio, gli eventi di Carnevale 2025 tra sfilate in maschera e carri Martedì Grasso 4 marzo è l'ultimo giorno del Carnevale 2025. Ecco gli eventi per bambini a Roma e nel Lazio per festeggiare, tra sfilate in maschera e carri allegorici dai Musei Civici alla rappresentazione della "Morte di Re Carnevale" a Ronciglione.

A cura di Alessia Rabbai

I carri allegorici del carnevale di Ronciglione

Per festeggiare Martedì Grasso a Roma e nel Lazio sono in programma numerosi eventi per bambini il 4 marzo, tra sfilate in maschera, battaglie di coriandoli e carri allegorici. Domani è l'ultimo giorno del Carnevale 2025, che termina con il tradizionale falò di Re Carnevale e la simbolica "riconsegna delle chiavi della città" ai rispettivi sindaci, che rappresenta la fine del periodo di goliardia e mascherate. Un giorno appunto di festa, gioia e prosperità, durante il quale fare "scorta di cibi grassi". Il giorno successivo, il 5 marzo, è il Mercoledì delle Ceneri, che secondo il rito romano sancisce l'inzio della Quaresima, circa quaranta giorni di penitenza, digiuno e preghiera che precedono la Pasqua di Resurrezione. Ecco alcuni degli eventi per bambini tra Roma e Lazio sia gratuiti che a pagamento in programma per domani, Martedì Grasso.

Carnevale nei Musei Civici di Roma

Nei Musei Civici di Roma Martedì Grasso sono in programma vari eventi. A Palazzo dell’Anagrafe in via Luigi Petroselli 50 c'è "Il Carnevale Romano di Orfeo Tamburi" dalle ore 11.00 e 12.00, durante la visita si può ammirare il Carnevale Romano, grande affresco fatto da Orfeo Tamburi nel 1939 in una sala nel seminterrato. Nella Galleria d’Arte Moderna in via Francesco Crispi 24 c'è "Il Carnevale delle Forme: maschere ed espressioni nell’Espressionismo italiano" dalle ore 16.30. Esposto "L’Arlecchino" di Renato Birolli (1931) nell’ambito della mostra "L’estetica della deformazione".

Carnevale alla Casina Raffaello

Il Carnevale alla Casina Raffaello

Alla Casina Raffaello è in programma una "Grande festa di Carnevale" un pomeriggio di giochi dalle ore 15 alle 17.15. Le attività sono rivolte a bambini tra 2 e 11 anni. Alle 15.30 e alle 16.45 c'è il laboratorio di creazione maschere e a seguire parata e spettacolo itinerante "La Festa dei Colori". La festa è ad ingresso libero, solo per i laboratori il costo è di 6 euro a bambino.

La grande festa del Martedì Grasso al Carnevale di Tivoli

Il Carnevale 2025 al Parco Arcobaleno di Tivoli si conclude Martedì Grasso con una grande festa a partire dalle ore 15.30 con ingresso gratuito. In programma ci sono laboratori creativi e attività artistiche aperte a tutti, spettacolo di magia e intrattenimento, sfilata in maschera con passerella, esibizioni e premiazioni simboliche, photobooth creativo e merenda con i dolci tipici.

Gli eventi del Martedì Grasso al Carnevale storico di Frosinone

Martedì Grasso a Frosinone il Carnevale storico entra nel clou: alle 10, ritrovo dei carri allegorici a Piazzale Vienna; alle 10.30, concerto nella Cattedrale Santissima Maria Assunta; alle 11 parte la sfilata dei carri allegorici nella parte bassa della città. A seguire animazione per bambini in Piazza Sacra Famiglia, Piazza Cervini e Piazza Madonna della Neve e dj set in piazza Turriziani. Dalle ore 14 parte la Festa della Radeca nel centro storico, con sfilata dei carri allegorici.

Il programma del Martedì Grasso a Ronciglione

Carnevale a Ronciglione (Foto di Domenico Mancini)

A Ronciglione in provincia di Viterbo Martedì Grasso ha un fitto programma, partecipare è gratuito Alle ore 15.30 c'è la parata Storica degli Ussari; alle 16.00 inzia il gran Carnevale dei Bambini e mascherate spontanee; alle 18.30 la rappresentazione della Morte di Re Carnevale e l'apertura del suo testamento. A seguire corteo funebre con la tradizionale Fiaccolata della "Compagnia della Penitenza" e della "Compagnia della Buona Morte". Alle 19.30: Partenza di Re Carnevale con il Globo Aerostatico.