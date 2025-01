Quando inizia il Capodanno Cinese 2025 e quanto dura: gli eventi in Italia regione per regione

video suggerito

A cura di Arianna Colzi

Mercoledì 29 gennaio 2025, giorno in cui la Luna Nuova entra in Acquario, si festeggia il Capodanno cinese che segna l'inizio dell'Anno del Serpente di legno, che rappresenta saggezza ma anche trasformazione. I festeggiamenti durano 15 giorni e in Cina le persone prendono parte alle tante celebrazioni tradizionali: tra queste troviamo la visita augurale, nota come bàinián, durante la quale i bambini ricevono le hóngbāo, ovvero delle buste rosse contenenti soldi e dediche affettuose. Durante questo periodo le strade delle città cinesi e non solo vengono addobbate con lanterne rosse. Anche in Italia, ormai da anni, ci sono diversi eventi e appuntamenti da non perdere per festeggiare l'inizio del nuovo anno secondo la tradizione cinese. Soprattutto a Milano e a Prato, città che ospitano le più grandi comunità cinesi in Italia, il Capodanno cinese è sempre accompagnato da sfilate e appuntamenti da non perdere.

Quando inizia e quando finisce il Capodanno Cinese 2025

Il Capodanno cinese comincia quest'anno mercoledì 29 gennaio e termina mercoledì 12 febbraio 2025, giorno in cui si tiene la tradizionale Feste della Lanterne. In occasione dei questo appuntamento le persone mettono candele fuori dalle loro case e camminano per le strade con le lanterne rosse in mano. Queste, infatti, ha un alto valore simbolico perché rappresentano l'addio al vecchio anno e il benvenuto a quello che sta arrivando.

Gli eventi a Milano con la parata di Piazza Sempione

Nel quartiere di Chinatown, tra via Paolo Sarpi e il Cimitero Monumentale, a Milano si tiene la tradizionale festa e parata di domenica 2 febbraio, preceduta da giorni di festeggiamento. La parata si terrà in piazza Sempione: la cerimonia comincerà alle 14 e prenderà avvio con la danza del Leoene per poi concludersi alle 17 di fronte all'Arco della Pace dove sarà allestito un palco. Qui la festa continua tra esibizioni, danze e musiche tradizionali.

Un momento delle celebrazioni nel 2023

Capodanno cinese a Torino con gli eventi in piazza Castello

Anche a Torino non mancano gli appuntamenti. Martedì 28 gennaio la Mole Antonelliana sarà illuminata con la scritta Fortuna in vista dell'inizio del Capodanno cinese, mercoledì 29. L'installazione sarà curata dall'Istituto Confucio di Torino. Mercoledì 29 gennaio la Fondazione Torino Musei le colonne di Palazzo Madama a Torino si trasformeranno nelle porte cinesi tradizionali. Domenica 2 febbraio alle ore 16 al Museo d'Arte Orientale (MAO) si tiene il laboratorio per festeggiare il Capodanno cinese: qui grandi e piccoli potranno realizzare serpenti colorati e conoscere le curiosità sull'evento simbolo della cultura cinese. Domenica 9 febbraio dalle ore 14 alle ore 17 nella centralissima Piazza Castello si tiene, invece, la tradizionale danza del drago e del leone sul palcoscenico allestito per l'occasione.

Il Capodanno cinese a Torino

Danze e parate a Prato per il Capodanno cinese 2025

La città di Prato si veste a festa per il Capodanno cinese. A partire da martedì 28 gennaio cominciano i festeggiamenti per l'Anno del Serpente. Sono più di venticinque gli eventi che si svolgeranno in città: martedì 28 alle ore 17 al via le celebrazioni al il Tempio buddista PuHuaSi in piazza della Gualchierina con rito buddista e le campane a festa. Tra laboratori e mostre fotografiche verranno anche organizzate rassegne cinematografiche come "La Cina al cinema" e visite guidate al tempio buddista. Sabato 8 febbraio, invece, nella zona industriale del Macrolotto, è in programma la Sfilata del drago e la danza del leone mentre domenica 9 febbraio il Ridotto del Teatro Metastasio ospiterà della Cerimonia del Tè. Infine sempre domenica 9 febbraio dalle ore 9 alle ore 11:30 la Sfilata del drago e la danza del leone si terrà in piazza delle Carceri, nel centro storico.

I festeggiamenti a Prato nel 2024 in occasione del Capodanno cinese

A Venezia laboratori per lanterne cinesi e workshop di cucina

Anche a Venezia non mancano gli appuntamenti per il Capodanno cinese. Dal 3 al 16 febbraio sono tanti i workshop che si tengono in città e in provincia per grandi e piccoli con la possibilità di creare la propria lanterna oppure provare a cucinare i tipici dumplings, i ravioli della cucina cinese. Domenica 16 febbraio dalla 17.30 la tradizionale Festa delle lanterne segna la fine delle celebrazioni con la sfilata del dragone da Mestre a Marghera.

Capodanno cinese a Venezia | Foto Comune di Venezia

Lo spettacolo a tema al Teatro Mazzacorati di Bologna

Anche a Bologna sono in programma una serie di appuntamenti per festeggiare il Capodanno cinese. Al Teatro Mazzacorati mercoledì 29 gennaio 2025 si festeggia il Capodanno con musicisti e artisti cinesi in abiti tradizionali che danno il benvenuto al nuovo anno del Serpente di Legno, tra canti tradizionali e brani strumentali. L'ingresso allo spettacolo è gratuito.

Cosa fare per il Capodanno Cinese a Roma

Infine, anche a Roma festeggiamenti ed eventi per il Capodanno cinese 2025 daranno il benvenuto all'Anno del Serpente di legno. In piazza Vittorio Emanuele II si terranno le iniziative di queste due settimane. In particolare nei Giardini Nicola Calipari, nel rione Esquilino, i due giorni ricchi di eventi si tengono tra sabato 8 e domenica 9 febbraio. Organizzata dalla Comunità Cinese romana, ci sarà la tradizionale parata del dragone, la danza del leone, oltre ad appuntamenti culturali che diano il benvenuto all'anno in corso.

Il Capodanno cinese in piazza del Popolo nel 2018