L'oroscopo della settimana dal 27 gennaio al 2 febbraio 2025: grandi cambiamenti per Bilancia e Gemelli Nell'oroscopo della prossima settimana, che va da lunedì 27 gennaio a domenica 2 febbraio 2025, la Luna Nuova in Acquario apre a nuove visioni e cambiamenti e Mercurio congiunto a Plutone comunica con cautela e intuito. Le previsioni segno per segno.

L'oroscopo della settimana si apre con il passaggio di Mercurio in Acquario, un invito a riflettere su nuove idee e a liberarsi da schemi rigidi. Questo movimento si fa sentire con maggiore intensità mercoledì, quando Mercurio si congiunge a Plutone, portando alla luce pensieri profondi e scoperte che potrebbero trasformare il modo di comunicare e interagire. La Luna Nuova in Acquario, sempre mercoledì, segnerà un momento di grande potenziale per seminare nuovi progetti e mettere in atto cambiamenti, soprattutto per i segni d’aria (Gemelli, Bilancia, Acquario), ma anche per Ariete e Sagittario.

Giovedì Urano in Toro torna diretto, dando il via libera a nuove opportunità che potrebbero rivoluzionare alcune situazioni che sembravano in stallo. Lo stesso giorno il Sole in Acquario forma un trigono con Giove, un aspetto che porta visione e voglia di espandere i propri orizzonti, invitando a pensare in grande. Sabato Venere in Pesci si congiunge a Nettuno e al Nodo Nord, creando un’atmosfera di grande ispirazione romantica e spirituale. Questo allineamento stimola connessioni emotive profonde e risveglia il desiderio di seguire la propria vocazione interiore, soprattutto per i segni d’acqua (Cancro, Scorpione, Pesci), ma anche per Toro e Capricorno. Una settimana che invita a rinnovarsi, a guardare al futuro con speranza e a lasciarsi guidare dalla propria intuizione.

Oroscopo settimanale 27 gennaio – 2 febbraio 2025: le previsioni segno per segno

Ariete (21 marzo – 20 aprile)

Hai presente quella sensazione quando perdi un calzino nella lavatrice? Provi un piccolo fastidio che non rovina la giornata ma ti lascia un po’ di disappunto. Ecco, potresti vivere il tuo lunedì un po’ così, a causa di una Luna un po’ antipatica per te. Da mercoledì, però, tutto cambia. La Luna Nuova in Acquario ti regala una ventata d’aria fresca, come spalancare una finestra su un panorama inaspettato. È il momento perfetto per liberarti di vecchi schemi e dare spazio a nuove idee, anche quelle che finora hai tenuto in un angolo. Conversazioni profonde potrebbero illuminare il tuo percorso, facendoti sentire al centro di una piccola rivoluzione personale. La settimana si chiude in bellezza domenica, una giornata in cui potresti anche osare in qualcosa che ti sta a cuore.

Voto 7 –

Toro (21 aprile – 20 maggio)

Settimana un po’ tesa, caro Toro: mercoledì potresti sentirti come in mezzo a un incrocio affollato, con mille direzioni possibili e un clacson che ti suona nella testa. La Luna Nuova in Acquario ti sfida a rivedere certe dinamiche, soprattutto quelle che ormai non funzionano più. Non temere il cambiamento, perché proprio da quel piccolo strappo potrebbe arrivare un nuovo equilibrio e ricorda che le radici profonde non temono il vento. Il weekend, però, sarà all’insegna del romanticismo: sabato una dolce Venere, a stretto contatto con Nettuno, porterà ispirazioni e, perché no, incontri o situazioni che sembrano disegnati dal destino.

Voto 6 e mezzo

Gemelli (21 maggio – 21 giugno)

Cari Gemelli, questa settimana è un po’ come una festa a sorpresa organizzata proprio per voi: mercoledì si accendono le luci e arrivano intuizioni brillanti, idee che scintillano e parole che trovano la strada giusta al momento giusto. È il momento perfetto anche per tuffarvi in conversazioni che possono aprire nuove prospettive: anche le opportunità più inaspettate sembrano fatte su misura per voi. Occhio solo a sabato, quando un pizzico di confusione potrebbe mescolarsi a sogni un po’ troppo zuccherati: non tutto ciò che brilla è oro e non tutto ciò che emoziona va inseguito.

Voto 7 e mezzo

Cancro (22 giugno – 22 luglio)

Ci sono giorni che iniziano con un cielo un po’ grigio e lunedì potrebbe sembrarti uno di quelli. Ma non temere, perché già da metà settimana l’atmosfera cambia colore. Venere dai Pesci ti sussurra dolci promesse e anche la Luna favorevole ti regala momenti di tenerezza e ispirazione, come un raggio di sole che filtra attraverso le nuvole. Potresti sentirti avvolto da un’energia che sa di conforto e poesia: emozioni profonde, incontri che riscaldano il cuore e intuizioni che sembrano arrivare da un’altra dimensione. È il momento perfetto per coltivare ciò che ti fa stare bene, lasciando andare le preoccupazioni inutili. Domenica, invece, sarà la giornata ideale per rallentare. Con una Luna più pungente, concediti il lusso di fare poco o nulla: a volte, il riposo è la miglior forma di cura per se stessi.

Voto 7 e mezzo

Leone (23 luglio – 22 agosto)

Ti senti come sotto i riflettori, ma con la sensazione che qualcuno abbia scordato di accendere le luci? Mercoledì, con la Luna nuova in opposizione e un cielo affollato di pianeti in Acquario, potresti avvertire un piccolo terremoto emotivo. Vecchie sicurezze potrebbero scricchiolare e tutto ciò che è intorno a te potrebbe sembrare più imprevedibile del solito. È il momento di lasciare andare il bisogno di controllo e accogliere ciò che non puoi cambiare: d’altronde, persino un re sa quando deve adattarsi. Domenica, però, si apre uno spiraglio luminoso. La Luna in Ariete ti rimette in pista con energia e grinta: abbraccia il caos, ma non lasciare che ti rubi la corona.

Voto 5

Vergine (3 agosto – 22 settembre)

L’ordine che cerchi potrebbe sfuggirti tra le dita come sabbia bagnata in questi giorni. Tra venerdì e sabato, Venere e la Luna in Pesci portano una brezza di caos dolce e un po’ disorientante, come se qualcuno avesse rimescolato le carte del tuo mazzo perfetto. L’indefinito pescino, con i suoi sogni e la sua poesia, sembra voler sfidare il tuo bisogno di logica e rigore. Non è il momento per liste o schemi perfetti: lascia che qualcosa resti sospeso, anche se ti costa. Potresti scoprire che nell’imperfezione c’è più bellezza di quanto pensassi. Non cercare risposte definitive, osserva come il mondo si trasforma e cerca di imparare a danzare con l’incertezza.

Voto 5 + +

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)

C’è un’aria frizzante che ti avvolge questa settimana, come se il cielo ti invitasse a reinventarti. La Luna Nuova in Acquario di mercoledì accende il desiderio di nuovi inizi: è il momento di piantare semi inaspettati, magari in un terreno che non avevi mai considerato. Tra intuizioni e occasioni che arrivano, ti sentirai al centro di un flusso positivo, ma Marte continua a metterti un po’ alla prova, spingendoti a gestire piccoli attriti o a trovare un equilibrio tra ciò che vuoi e ciò che gli altri si aspettano. Domenica, con la Luna opposta, prenditi una pausa. Non tutto deve essere perfetto: anche la bellezza ha bisogno di momenti di silenzio. Riposati e lascia che il mondo trovi il suo ritmo intorno a te.

Voto 7 e mezzo

Scorpione (23 ottobre – 21 novembre)

Hai presente quando cerchi di mettere ordine in una stanza e finisce che sembra ci sia ancora più confusione? Ecco, verso mercoledì potresti sentirti in una situazione simile: idee che si accavallano, progetti che sembrano bloccarsi, emozioni che spuntano fuori come vestiti ammassati in un armadio troppo pieno. Il cielo ti spinge a rivedere le tue priorità, ma senza fretta: non tutto va risolto subito. Lascia che le cose trovino il loro equilibrio, anche se il processo ti sembra disordinato. Per fortuna, da giovedì sera una Luna in Pesci e una Venere che si fa sognante ti offrono un rifugio. Sabato sarà il momento ideale per ritrovare connessioni importanti, magari con qualcuno che sa sorprenderti con una parola o un gesto. Non aver paura di mettere da parte le strategie: a volte la semplicità è la chiave per trovare ciò che cerchi.

Voto 6/7

Sagittario (22 novembre – 21 dicembre)

La Luna Nuova di mercoledì e quel fermento nell'aria ti portano intuizioni brillanti, idee che vale la pena seguire, ma che prima devono sedimentare, come polvere d’oro che si deposita lentamente sul fondo di un fiume. È il momento di ascoltare, osservare e lasciare che le possibilità prendano forma. Cautela nel weekend quando una Venere che chiacchiera con Nettuno potrebbe giocare qualche scherzetto nelle relazioni. Potresti chiederti cosa vuoi davvero o cosa vogliono gli altri. Sabato sarà un po' come cercare di mettere a fuoco un’immagine con una lente appannata. Lascia passare la confusione senza prenderla troppo sul serio. Domenica, con la Luna di nuovo dalla tua parte, recuperi un po' d’equilibrio.

Voto 7

Capricorno (22 dicembre – 21 gennaio)

Ci sono giornate in cui il tuo spirito pragmatico brilla più che mai, e lunedì sarà una di quelle. La Luna nel tuo segno porta una sensazione di centratura, come se tutto fosse al posto giusto, o almeno sotto il tuo controllo. È un’energia che ti invita a fare ordine, mettere ogni tassello al proprio posto e ripartire con una visione chiara, come solo tu sai mettere a fuoco. Il vero incanto, però, arriva sabato, quando Venere tinge tutto di sfumature morbide e sognanti. È il momento di lasciarti sorprendere da emozioni che scavalcano la logica, di fidarti di ciò che senti e non solo di ciò che calcoli. Domenica, però, con la Luna di traverso, il mondo potrebbe sembrarti un po’ meno collaborativo: evita di innalzare muri e ricordati che anche le giornate storte servono a mettere ordine alle priorità.

Voto 7

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio)

Tutti gli occhi sono puntati su di voi, Acquario, e non potete fare finta di niente. La Luna Nuova nel vostro segno di mercoledì è un riflettore acceso sulla vostra voglia di cambiare le regole del gioco: porta con sé la promessa di nuovi inizi, ma sta a voi decidere se saranno rivoluzioni o piccole migliorie. Mercurio congiunto a Plutone, nello stesso giorno, vi regala intuizioni che potrebbero farvi sentire un po’ come il protagonista di un thriller psicologico: colpi di scena, scambi intensi e idee che trasformano tutto, o almeno qualcosa. E poi c’è il Sole, che giovedì fa un brindisi con Giove: il cielo vi sostiene e vi invita a osare. Avete il palco, le luci, il copione perfetto… ma forse ancora un pizzico di esitazione.

Voto 8/9

Pesci (20 febbraio – 20 marzo)

C’è una danza cosmica che si svolge sopra di voi, cari Pesciolini! Venere nel vostro segno vi avvolge come un abito di seta e sabato, intrecciandosi con Nettuno, vi trasforma in magneti di sogni, poesia e possibilità. È il vostro momento per brillare, per essere ispirazione e mistero, per lasciare che il cuore vi conduca dove la ragione non può arrivare. Da giovedì sera la Luna si unisce alla festa, amplificando la vostra sensibilità e facendo emergere visioni potenti: siete artisti, sciamani, creatori di mondi. Avete anche la grinta per trasformare queste intuizioni in azione, senza paura di rischiare. Se c’è qualcosa che desiderate, è ora il momento di allungare la mano e prenderlo.

Voto 8 +