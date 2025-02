video suggerito

Sagre ed eventi nel weekend di San Valentino il 15 e 16 febbraio, cosa fare regione per regione Sabato 15 e domenica 16 febbraio 2025, weekend di San Valentino, sono tanti gli appuntamenti in Italia: dalla Lombardia al Lazio ecco tutte le sagre e gli eventi regione per regione.

A cura di Arianna Colzi

Dopo una settimana di full immersion con il Festival di Sanremo 2025, è arrivato il momento di goderci il weekend. Spettacoli, eventi e tanti appuntamenti enogastronomici animeranno il weekend del 15 e 16 febbraio. Dalla Lombardia al Lazio, cosa fare nel fine settimana di San Valentino.

Eventi a Milano e in Lombardia nel weekend del 15 e 16 febbraio

Sabato 15 febbraio 2025 è il giorno della Finale di Sanremo, l'ultimo atto della settimana più seguita d'Italia. Per tutti coloro che volessero un posto dove seguirla, al Mosso Milano continua anche sabato l'appuntamento collettivo per commentare le canzoni e tutti i momenti del Festival insieme ai vostri amici. Al Tempio del Futuro Perduto, in zona Paolo Sarpi a Milano, si tiene il Baratto Market, un mercatino in cui sarà possibile scambiarsi oggetti gratuitamente.

Pierluca Mariti in "Grazie per la domanda" | Foto Laila Pozzo

Dopo aver stregato il Teatro degli Arcimboldi a Milano nella data di debutto del suo tour teatrale Grazie per la domanda, lo spettacolo di Pierluca Mariti in arte @piuttosto_che fa tappa anche al Teatro di Varese venerdì 14 febbraio 2025.

Festa del cioccolato e altri eventi in Piemonte il 15 e 16 febbraio

In Piemonte, come in altre regioni d'Italia, è già cominciato il periodo di Carnevale. A Nichelino, comune in provincia di Torino, situato vicino alla Palazzina di Caccia di Stupinigi, fino a domenica c'è il Carnevale di Nichelino, mentre a Torino fino al 4 marzo 2025. Due appuntamenti da non perdere, poi, per chi è goloso di dolci: la Festa del cioccolato, nel comune di Rivoli in provincia di Torino e Cioccoliamo, nel comune in Ciriè, si tengono entrambe da venerdì 14 al domenica 16 febbraio 2025.

Una foto della Festa del Cioccolato| Foto IG Festa del cioccolato

Eventi gastronomici in Emilia Romagna e appuntamenti per il Carnevale

Appuntamento con la gastronomia e la birra. Beer&Food Attraction è l'iniziativa organizzata al Rimini Expo Centre di Rimini, da domenica 16 a martedì 18 febbraio 2025. Si tratta di un evento tra i più rilevanti in Europa e che prevede birre speciali e birre artigianali abbinate a una proposta culinaria che si sposa bene con i sapori della birra. Domenica 16 febbraio c'è il Carnevale a Ozzano dell'Emilia, in provincia di Bologna: un'occasione per grandi e piccoli per trascorrere una domenica all'insegna del divertimento dalle 14 alle 19. A Modena invece a Palazzo Santa Margherita spazio alla mostra Passaggi Paesaggi organizzata con le opere dalle collezioni di Fondazioni AGO che inaugura proprio venerdì 15 febbraio.

Passaggi Paesaggi | Foto Rolando Paolo Guerzoni

Cosa fare in Toscana nel weekend del 15 e 16 febbraio

Non mancano gli appuntamenti anche in Toscana. A febbraio è possibile visitare la Palazzina Reale di Firenze Santa Maria Novella: le sale sono aperte nel weekend e sarà così possibile visitare questi ambienti unici e magnifici. Appuntamento poi con le frittelle di Carnevale: a San Donato, in provincia di Firenze, fino al 19 marzo. Carnevale a Borgo San Lorenzo, in provincia di Firenze, nel Mugello, con la festa del tortello e della carne alla brace.

Eventi nei musei e Carnevale a Roma e nel Lazio il 15 e 16 febbraio

Il Comune di Roma fino a domenica 16 febbraio compresa prosegue gli appuntamenti con RomAmor, l'iniziativa dei Musei Civici di Roma per San Valentino, che prevede due appuntamenti: sabato 15 febbraio appuntamento al Museo Napoleonico, mente domenica 16 febbraio l'appuntamento è al Museo dell'Ara Pacis. Sabato 15 febbraio, invece, prende il via del Carnevale a Cinecittà World: colori, maschere e costumi animano un villaggio di Carnevale negli studi cinematografici.

Gli studi di Cinecittà