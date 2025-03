video suggerito

Sagre e feste di Carnevale nel weekend dell'8 e 9 marzo, gli eventi regione per regione Sabato 8 marzo e domenica 9 marzo 2025 in tutta Italia sono tanti gli appuntamenti enogastronomici e le ultime sfilate di Carnevale. A questi si aggiungono anche le iniziative in occasione della Giornata internazionale della donna, spettacoli e concerti: scopriamo cosa fare nel secondo weekend di marzo, regione per regione.

A cura di Arianna Colzi

Per il secondo weekend di marzo sono tanti gli appuntamenti in Italia. Nonostante Martedì Grasso sia stato lo scorso 4 marzo, gli eventi di Carnevale proseguono anche nel weekend, soprattutto in Lombardia dove si celebra il Carnevale Ambrosiano. Dalle mostre alle sagre, passando per gli eventi a teatro o gli appuntamenti enogastronomici, in tutta Italia non mancano le attività. Scopriamo cosa fare, nel finesettimana dell'8 e del 9 marzo, regione per regione.

Il Carnevale Ambrosiano e altre cose da fare in Lombardia

È ancora tempo di Carnevale in Lombardia. Questo weekend Atelier Teatro presenta la VI edizione di Le Mille e una Piazza, in occasione del Carnevale Ambrosiano. Un Festival di Teatro Popolare delle periferie milanesi che prosegue fino a sabato 8 marzo. Il programma prevede: venerdì 7 Marzo alle ore 11 Leonardo: Da Vinci a Milano di Atelier Teatro a La Quadrata, via Collecchio 16, nel Municipio 8, mentre sabato 8 marzo sono in programma ben tre spettacoli. Dalle 11 alle 18 va in scena L’arena di Cyrano, competizione teatrale per compagnie emergenti in piazza dei Mercanti. Alle 16 Pinocchio di Atelier Teatro a Parco Trotter alle 20.30 Cassandra sempre in piazza dei Mercanti. Sfilate di Carnevale anche a Lecco sabato 8 con la sfilata del Carnevalone a partire dalle 14.30 da piazza Cappuccini.

Una scena di uno spettacolo

Gli appuntamenti in Trentino Alto Adige

A partire da venerdì 7 marzo e fino a domenica 16 in Val di Fiemme, splendida località che copre le provincia di Trento e Bolzano, si tiene la 29esima edizione del Dolomiti Ski Jazz, una rassegna di concerti e appuntamenti con musica jazz dal vivo. La Val di Fiemme, insieme alla Val di Fassa e alla Val di Cembra, è una delle principali valli delle Dolomiti. Tra le artiste che si esibiranno troviamo Camille Bertault e Rita Marcotulli. Sabato 8 marzo alle 12 allo Chalet Valbona – Ski Area Alpe Lusia – Moena (Val di Fassa) si esibisce il Beccalossi/Corini/Sigurtà trio, mentre alle 21 al Teatro Navalge di Moena si esibisce Almanaque e Camille Bertault. Tutti gli eventi sono liberi e gratuiti.

Un concerto in Val di Fassa

Cosa fare in Piemonte nel weekend dell'8 e dell'9 marzo

Tanti appuntamenti enogastronomici in Piemonte. Da To'Sud-Viva la Puglia, l'evento con i sapori tradizionali della regione che si tiene a Torino, fino al Festival dell'Oriente, che si tiene sempre in città, le alternative tra cui scegliere non mancano. In provincia di Cuneo si festeggia il Carnevale di Mondovì domenica 9 marzo 2025. Sempre in provincia di Cuneo, a Scagnello, sabato 8 e domenica 9 spazio alla Festa del Tartufo Nero. Per i fan della polenta, invece, in provincia di Asti domenica 9 marzo arriva Polentosissimo. Allontanandoci dall'enogastronomia, la Fiera del Disco e del Fumetto e il Gran Balon di Primavera sono gli eventi che animeranno Torino domenica 9 marzo.

Uno degli angoli del Balon a Torino | Foto Instagram @balontorino

Cosa fare in Emilia Romagna nel weekend dell'8 e dell'9 marzo

A Modena al Teatro Storchi va in scena sabato 8 marzo, in occasione della Giornata internazionale della donna, lo spettacolo Lettera a una ragazza del futuro di e con Concita De Gregorio ed Erica Mou, in collaborazione con Emilia Romagna Teatro Ert. Appuntamento poi con l'étoile Roberto Bolle sabato 8 marzo e domenica 9 marzo al Teatro EuropAuditorium. Per quanto riguarda invece le iniziative enograstronomiche, a Imola, in provincia di Bologna, arriva domenica 9 la Sagra dei Macchereoni di Ponticelli, frazione del comune.

Cosa fare in Toscana nel weekend dell'8 e dell'9 marzo

Le iniziative per la Giornata internazionale della Donna e altri appuntamenti animano il weekend dell'8 marzo. Per il marzo delle donne, l'iniziativa organizzata dal Comune di Pisa, nella location suggestiva del Palazzo Blu, si raccontano le artiste che hanno segnato la storia dell'arte. A Palazzo Gambacorti si assegna il Premio Mimosa Boreale per le donne che valorizzano la cultura nella provincia di Pisa. A Firenze, invece, torna il Visarno Market, un mercato sostenibile che propone oggetti e abiti handmade e vintage. Il mercato si tiene sabato 8 e domenica 9 marzo 2025 all'Ippodromo del Visarno. Infine, sempre in provincia di Firenze, nel comune di Vinci, sabato e domenica arriva Divento Vino, la rassegna organizzata dalla Pro Loco per degustare il vino locale.

Palazzo Blu | Foto Palazzo Blu.it

Cosa fare in Lazio nel weekend dell'8 e dell'9 marzo

Appuntamenti in cucina e con la musica dal vivo in Lazio nel weekend dell'8 e del 9 marzo. A Roma torna Vini Selvaggi, la rassegna dedicata ai vini artigianale nello spazio di San Paolo District, che si tiene domenica 9 marzo e lunedì 10 marzo. All'Auditorium Parco della Musica arriva Settembre, vincitore della categoria Nuove Proposte di Sanremo 2025, che nella sala Petrassi terrà il suo concerto sabato 8 marzo. Infine, a Fiumicino, arriva domenica 9 marzo la 35esima edizione di Carnevale A mare, evento organizzato dal comune, che, dalle 15, vedrà sfilare il tradizionale corteo di carri e maschere.

Andrea Settembre