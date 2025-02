Settembre è il vincitore delle Nuove Proposte di Sanremo 2025

video suggerito

A cura di Elisabetta Murina

Settembre è il vincitore delle nuove proposte del Festival di Sanremo 2025. Nella terza serata della kermesse, giovedì 13 febbraio, il cantante ha vinto contro Alex Wyse con il brano Vertebre, ottenendo il 51% di preferenze dal pubblico. Aveva battuto anche Maria Tomba e il duo Lil Jolie-Vale LP, che si erano esibite nel corso della seconda serata. Ad annunciarlo il conduttore e direttore artistico Carlo Conti, che ha invitato sul palco anche Alessandro il Grande. Il presidente del consiglio comunale di Sanremo ha consegnato al cantante il premio del Leone d'Argento. Andrea Settembre ha vinto anche il premio della Sala Stampa per i giovani e il premio della critica Mia Martini, sempre destinato alle nuove proposte.

"Grazie a tutti, nella vita ho un tetto sulla testa, ho una famiglia che mi ama, tanta gente non ha mai creduto in me, per me è un sogno, grazie è davvero un sogno", ha detto il neo vincitore commosso. Carlo Conti ha aggiunto: "Bravo, bravo e che sia per te l'inizio di una lunghissima carriera".