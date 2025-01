video suggerito

Ciclone Mediterraneo sull’Italia, dove arrivano piogge, vento e neve: le previsioni meteo del weekend È atteso per la giornata di oggi, venerdì 17 gennaio, il picco dell’intensa fase di maltempo che sta interessando il Centro-Sud e le Isole. Nel weekend previsti venti molto forti, con raffiche anche sopra i 100 chilometri orari, piogge intense e neve. Temperature in linea con la media stagionale. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Eleonora Panseri

È atteso per la giornata di oggi, venerdì 17 gennaio, il picco dell'intensa fase di maltempo che sta interessando l'Italia. Un vortice ciclonico colpirà soprattutto il Centro-Sud e le Isole maggiori: previsti importanti accumuli di pioggia e venti molto forti, con raffiche localmente anche sopra i 100 chilometri orari.

Nella giornata di sabato 18 gennaio il ciclone dovrebbe iniziare a indebolirsi, ma continuerà a insistere sempre su Sud e Isole. Il Nord sarà solo sfiorato da questo peggioramento, con poche precipitazioni sull’estremo Nord-Ovest. Nonostante il maltempo le temperature saranno in linea con la media stagionale.

Dove colpirà il ciclone mediterraneo con piogge e vento: le previsioni di venerdì 17 gennaio

Per la giornata di oggi, venerdì 17 gennaio, tempo soleggiato al Nord, su Toscana, Umbria e alto Lazio. Piogge per lo più deboli e isolate su Campania e Basilicata, mentre le precipitazioni saranno più diffuse e intense su Calabria, Sicilia e sui settori orientali e meridionali della Sardegna.

In queste regioni ci sarà il rischio di forti temporali, con possibili nubifragi e situazioni critiche. Le temperature minime saranno in calo al Nord, Toscana, Umbria e Marche, mentre saliranno altrove. Le massime stazionarie o in leggera crescita.

Attesi anche venti molto forti specie sulle Isole Maggiori, Calabria, Ionio e Tirreno centro-meridionale, con raffiche fino a 100 chilometri orari.

Quanto durerà il maltempo: le previsioni del weekend

Il maltempo insisterà su Centro-Sud e Isole anche sabato 18 gennaio, seppur con minore intensità. Previste piogge sparse su gran parte del settore, con neve sugli Appennini oltre i 1.200-1.500 metri.

Il tempo sarà stabile e soleggiato al Nord. Al Nord-Ovest non si escludono deboli precipitazioni isolate. Le temperature massime saranno stazionarie o in leggero calo in Puglia, Campania e Lazio, in lieve aumento altrove.

Domenica 19 gennaio Sardegna e Sicilia occidentale saranno ancora interessate dal maltempo, anche se, anche in questo caso, dovrebbe essere meno intenso. Qualche pioggia potrà coinvolgere anche la Puglia e le coste del medio Tirreno. Precipitazioni più deboli e isolate attese sull’estremo Nord-Ovest, in particolare tra Liguria di Ponente e Piemonte, con un po’ neve sui rilievi fino a quote intorno agli 800-1.000 metri.

Sulla base delle proiezioni al momento disponibili, lunedì 20 gennaio il ciclone dovrebbe attenuarsi ulteriormente. Ancora possibili piogge e rovesci sulla Sardegna, anche se più deboli e isolati dei giorni precedenti. Piogge probabili anche su Puglia, Basilicata e Calabria, sulle coste del medio-alto tirreno, in Liguria e in Piemonte.

L’evoluzione successiva è ancora incerta: martedì 21 gennaio le condizioni meteo dovrebbero risultare ancora instabili su molte regioni del Centro-Sud, mentre da mercoledì 22 potremmo andare incontro a un miglioramento.