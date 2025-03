video suggerito

Nuova ondata di maltempo sull'Italia, tornano piogge e neve: le previsioni meteo

A cura di Biagio Chiariello

Ritorna il maltempo sull'Italia per le varie perturbazioni dall’Atlantico che porteranno pioggia e temporali sullo Stivale almeno fino a giovedì 13 marzo.

Inoltre, è prevista neve nelle zone alpine, anche a quote basse, con venti forti che raggiungeranno i 60-80 km/h nelle regioni meridionali e occidentali.

Si segnala anche la possibilità di situazioni critiche in diverse aree a causa delle precipitazioni intense e persistenti.

Maltempo, dove e quando arriva sull'Italia la perturbazione atlantica

Una settimana che si preannuncia dunque particolarmente piovosa in tutta Italia, a causa di un flusso atlantico con correnti occidentali che porteranno rapide perturbazioni verso il Mediterraneo.

Il clima sarà instabile e variabile, con possibili temporali anche intensi e un lieve calo delle temperature all'inizio della settimana.

Nella giornata di Mercoledì 12 marzo il maltempo si concentrerà sul Nord-Est. Possibili episodi di instabilità anche al Sud. Poi Giovedì 13 marzo, un nuovo sistema perturbato colpirà prima la Sardegna e il Nord-Ovest, poi il Centro-Sud, con piogge e temporali diffusi. La neve tornerà a imbiancare le Alpi.

Torna anche la neve a bassa quota: le previsioni meteo

Le nevicate interesseranno in particolare la catena alpina, anche a quote basse. Dalle Alpi occidentali fino a quelle orientali in Friuli Venezia Giulia, si prevedono accumuli consistenti di neve. Tuttavia, la quota neve sarà più alta del consueto per il periodo.

Le precipitazioni più intense si concentreranno oltre i 1800-2000 metri di altitudine, dove si accumulerà un significativo strato di neve al suolo. In particolare su Piemonte, Lombardia, Trentino Alto Adige, Cadore e lo stesso Friuli; fino a 3 metri di neve fresca oltre i 2500 metri.