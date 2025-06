Temporali e maltempo nel weekend, poi arriva la nuova ondata di caldo: le previsioni meteo

video suggerito

A cura di Redazione Meteo

Il vortice di bassa pressione che ha interessato il Sud Italia negli ultimi giorni si sta allontanando dalla Sicilia, portando a un netto miglioramento delle condizioni meteo già a partire dalle prime ore di oggi nelle regioni meridionali e sull’isola.

Tuttavia, il maltempo non lascia del tutto il Paese, come dimostrano anche i bollettini di allerta meteo emessi ieri dalla Protezione Civile: una nuova fase di instabilità è prevista nel corso del weekend, con temporali anche intensi in alcune zone del Nord oggi e nelle regioni centrali tirreniche domani, domenica 22 giugno. Questi fenomeni sono causati da una goccia fredda — un nucleo di aria fredda in quota — che si muoverà rapidamente dalle Alpi verso la penisola italiana.

Le temperature subiranno un lieve calo temporaneo proprio in corrispondenza di questa fase instabile, per poi tornare a salire gradualmente già da lunedì, con l’arrivo di un potente anticiclone nordafricano che interesserà gran parte del Mediterraneo, Europa occidentale e Italia, portando una probabile ondata di caldo intenso soprattutto nel Centro-Sud.

Previsioni per oggi, sabato 21 giugno

Si attendono nuvole in aumento sulle regioni settentrionali, con ancora ampie schiarite in mattinata in Liguria e fino al pomeriggio in Emilia-Romagna e lungo l’Adriatico. Al Centro-Sud il cielo resterà sereno o poco nuvoloso.

Nel pomeriggio, però, si svilupperanno temporali su Alpi, Prealpi, Appennino settentrionale e nelle zone di pianura limitrofe, con rovesci isolati anche sui rilievi del Centro-Sud. In serata i temporali, localmente di forte intensità con rischio di grandine e raffiche di vento, potranno estendersi su Lombardia, Piemonte, Liguria ed Emilia occidentale. Durante la notte i fenomeni si sposteranno verso Emilia-Romagna, Toscana e Umbria.

Le temperature massime caleranno al Nord, soprattutto nelle zone temporalesche, mentre saliranno in Sicilia. I venti saranno deboli, con rinforzi di Maestrale in Puglia.

Previsioni per domani, domenica 22 giugno

La mattinata e il pomeriggio saranno caratterizzati da tempo instabile tra bassa Toscana, Umbria, Lazio e le zone interne di Marche, Abruzzo e Molise, con rovesci e temporali, localmente forti.

Nel resto del Paese il tempo sarà stabile e soleggiato, in particolare sulla pianura padana, lungo le coste adriatiche e in Sardegna. Qualche nube sparsa interesserà Alpi, Appennini, Calabria e Sicilia orientale. Le temperature minime scenderanno al Centro-Nord, mentre le massime caleranno leggermente nelle regioni centrali. I venti saranno generalmente deboli.

In sintesi, il weekend sarà caratterizzato da una fase di instabilità temporanea che darà respiro al Sud ma porterà maltempo a tratti intenso al Nord e nel Centro, prima di lasciare spazio a una nuova ondata di caldo africano che si preannuncia intensa per la prossima settimana.