Maltempo, allerta meteo gialla per temporali domani 21 giugno: le regioni a rischio Una fase di instabilità meteorologica interesserà sabato 21 giugno il nord Italia con temporali anche di forte intensità dal pomeriggio. La Protezione civile ha valutato per domani una nuova allerta meteo gialla per temporali su quattro regioni.

A cura di Antonio Palma

Giornata di sabato 21 giugno dai due volti dal punto di vista meteorologico per l’Italia. In un contesto di bel tempo diffuso e con un deciso miglioramento nelle regioni meridionali, una fase di maltempo colpirà invece il nord con temporali anche di forte intensità che insisteranno dal pomeriggio su Alpi e Prealpi estendendosi poi al resto del nord. Per questo la Protezione civile ha valutato per domani una nuova allerta meteo gialla per temporali su quattro regioni del nord: Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte e Trentino Alto Adige.

Maltempo, allerta meteo gialla domani: le regioni a rischio

La fase di instabilità meteorologica infatti non lascia il Paese e dopo aver interessato il sud, domani colpirà il settentrione, in particolare le regioni di nord ovest con temporali molti intensi che via via poi si estenderanno fino al centro durante la giornata e il giorno successivo. Sulla base dei fenomeni in atto e delle previsioni meteo disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse e valutato per domani 21 giugno un’allerta meteo gialla per temporali su quattro regioni: Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte, e provincia di Bolzano. Il Bollettino completo di Criticità e Allerta Meteo per domani 21 giugno:

Meteo, le previsioni per domani 21 giugno

Per la giornata di domani 21 giugno, le previsioni meteo indicano al mattino cieli generalmente soleggiati o poco nuvoloso ovunque ma nelle ore pomeridiane un’intensificazione della nuvolosità e al nord porterà temporali diffusi e anche di forte intensità, in particolare sulla Lombardia e sull'Emilia. Nel corso della giornata la nuvolosità tenderà ad intensificarsi anche nelle aree interne e appenniniche del centro sud e sulla Toscana con possibili rovesci a livello locale.