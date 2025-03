video suggerito

Previsioni meteo della settimana: Italia nella morsa del maltempo, perturbazioni a raffica e temporali Le ultime previsioni meteo della settimana indicano maltempo persistente sull'Italia nei prossimi giorni a causa di una serie di perturbazioni a raffica che colpiranno la Penisola da nord a sud portando piogge, temporali, vento e anche neve in quota.

A cura di Antonio Palma

Italia nella morsa del maltempo da oggi 10 marzo e per quasi l’intera settimana a causa di una serie di perturbazioni a raffica che colpiranno la Penisola da nord a sud portando piogge, temporali, vento e anche neve in quota. Lo indicano le ultime previsioni meteo della settimana. Tutta colpa di una fase ciclonica che favorisce l’ingresso di masse d’aria più umide ed instabili che porteranno precipitazioni oltre la media del periodo sulle regioni centrosettentrionali e la Campania. Le temperature però rimarranno generalmente su valori miti e sopra la media al Sud.

Meteo, inizio settimana con maltempo sul centro nord

Un primo peggioramento è arrivato già nelle scorse ore con un'allerta meteo gialla in 8 regioni ma proseguirà anche nei prossimi giorni a causa di una prima perturbazione che ha fatto ingresso sull’Italia dal nord ovest. Da oggi, lunedì 10 marzo, rovesci e temporali interesserà prima la Liguria per spostarsi poi verso le regioni di Nordest, il Centro e fino alla Campania. In serata una nuova perturbazione colpirà il nord-ovest con piogge diffuse e nevicate sull'arco alpino occidentale al di sopra dei 1300 metri. Pioggia e temporali intensi interesseranno il Nord e il Centro tirrenico anche martedì 11 marzo con rovesci intensi in estensione anche su Campania e Molise, in attenuazione però già dalla seconda parte del mattino.

Mercoledì 12 e giovedì 13 marzo altre due perturbazioni

Mercoledì 12 marzo avremo ancora cielo molto nuvoloso o coperto, con precipitazioni diffuse, intense e a carattere temporalesco sulle regioni tirreniche, in generale parziale attenuazione serale. Giovedì una nuova perturbazione porterà cielo molto nuvoloso al nord-ovest, Alpi, prealpi, appennini, Sardegna e regioni tirreniche peninsulari, con rovesci o temporali diffusi, in parziale attenuazione serale al centro-sud.

Previsioni meteo nel week end: piogge e temporali

Le ultime tendenze meteo indicano maltempo anche durante il prossimo weekend sull’Italia a causa della fase perturbata che non abbandonerà l'area del Mediterraneo. Venerdì 14 marzo infatti ancora marcato maltempo al centro-nord, con rovesci o temporali diffusi ed intensi, in parziale attenuazione serale. Anche nella giornata di sabato ancora moderato maltempo al centro-nord, con rovesci o temporali sparsi, in trasferimento serale alle regioni tirreniche.