video suggerito

Maltempo, allerta meteo gialla per temporali domani 10 marzo: le regioni a rischio Dalle prossime ore l’Italia nella morsa del maltempo con piogge e temporali diffusi su tutta la Penisola. Per domani lunedì 10 marzo la Protezione civile ha valutato un‘allerta meteo gialla per rischio temporali su otto regioni. Sostieni il giornalismo libero di Fanpage.it Abbonati ora

A cura di Antonio Palma

10 CONDIVISIONI condividi chiudi

Nuova ondata di maltempo in arrivo sull’Italia dove per la giornata di domani lunedì 10 marzo la Protezione civile ha emesso una allerta meteo gialla per temporali su otto regioni del centro nord. Dalle prossime ore, infatti, è atteso un deciso e diffuso peggioramento del tempo con piogge intense e nubifragi che interesseranno prima il nord ovest e poi il resto del settentrione e le regioni tirreniche e interne del centro.

Maltempo, allerta meteo gialla domani: le regioni rischio

Sulla base delle previsioni meteo disponibili e dei fenomeni in atto, il Dipartimento della Protezione Civile ha valutato per domani, lunedì 10 marzo, un’allerta meteo gialla per temporali, rischio idrogeologico e rischio idraulico per Abruzzo, Emilia Romagna, Lazio, Liguria, Molise, Piemonte, Toscana e Umbria. Saranno i primi effetti di una serie di perturbazioni atlantiche che dalla prossima settimana porteranno maltempo soprattutto al Nord, nelle regioni tirreniche e in Sardegna. Ecco il bollettino con tutte le allerte meteo di domani lunedì 10 marzo:

ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO IDRAULICO / ALLERTA GIALLA:

Emilia Romagna: Montagna emiliana centrale, Collina emiliana centrale, Montagna bolognese, Collina bolognese

Emilia Romagna: Montagna emiliana centrale, Collina emiliana centrale, Montagna bolognese, Collina bolognese ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA GIALLA:

Abruzzo: Bacino dell'Aterno, Marsica, Bacino Alto del Sangro

Liguria: Bacini Liguri Padani di Levante, Bacini Liguri Marittimi di Centro, Bacini Liguri Marittimi di Levante, Bacini Liguri Padani di Ponente

Molise: Frentani – Sannio – Matese, Alto Volturno – Medio Sangro, Litoranea

Toscana: Ombrone Gr-Medio, Etruria, Valdelsa-Valdera, Valdarno Inf., Serchio-Garfagnana-Lima, Ombrone Gr-Costa, Serchio-Costa, Arno-Costa, Etruria-Costa Nord, Etruria-Costa Sud, Lunigiana, Serchio-Lucca, Versilia, Fiora e Albegna, Ombrone Gr-Alto, Isole, Fiora e Albegna-Costa e Giglio

Umbria: Chiani – Paglia, Nera – Corno, Trasimeno – Nestore, Chiascio – Topino, Medio Tevere, Alto Tevere

Abruzzo: Bacino dell'Aterno, Marsica, Bacino Alto del Sangro Liguria: Bacini Liguri Padani di Levante, Bacini Liguri Marittimi di Centro, Bacini Liguri Marittimi di Levante, Bacini Liguri Padani di Ponente Molise: Frentani – Sannio – Matese, Alto Volturno – Medio Sangro, Litoranea Toscana: Ombrone Gr-Medio, Etruria, Valdelsa-Valdera, Valdarno Inf., Serchio-Garfagnana-Lima, Ombrone Gr-Costa, Serchio-Costa, Arno-Costa, Etruria-Costa Nord, Etruria-Costa Sud, Lunigiana, Serchio-Lucca, Versilia, Fiora e Albegna, Ombrone Gr-Alto, Isole, Fiora e Albegna-Costa e Giglio Umbria: Chiani – Paglia, Nera – Corno, Trasimeno – Nestore, Chiascio – Topino, Medio Tevere, Alto Tevere ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA GIALLA:

Abruzzo: Bacino dell'Aterno, Marsica, Bacino Alto del Sangro

Emilia Romagna: Montagna emiliana centrale, Alta collina piacentino-parmense, Montagna bolognese

Lazio: Bacini di Roma, Appennino di Rieti, Bacino Medio Tevere, Bacini Costieri Nord, Bacino del Liri, Bacini Costieri Sud, Aniene

Molise: Frentani – Sannio – Matese, Alto Volturno – Medio Sangro, Litoranea

Piemonte: Belbo e Bormida, Scrivia

Toscana: Ombrone Gr-Medio, Etruria, Valdelsa-Valdera, Valdarno Inf., Serchio-Garfagnana-Lima, Ombrone Gr-Costa, Serchio-Costa, Arno-Costa, Bisenzio e Ombrone Pt, Etruria-Costa Nord, Etruria-Costa Sud, Lunigiana, Reno, Serchio-Lucca, Versilia, Fiora e Albegna, Ombrone Gr-Alto, Isole, Fiora e Albegna-Costa e Giglio

Le previsioni meteo per domani 10 marzo

Le previsioni meteo per domani lunedì 10 marzo indicano al nord cielo molto nuvoloso o coperto, con precipitazioni diffuse, localmente anche intense sulla Liguria, con nevicate sull'arco alpino occidentale al di sopra dei 1300 metri. Rovesci o temporali sparsi anche sulla Sardegna e sulle regioni tirreniche peninsulari del Centro, in attenuazione dal pomeriggio. Nubi compatte dal tardo mattino anche al sud con rovesci o temporali dal pomeriggio sera, localmente anche intensi.