Rischio grandine e temporali attesi per il weekend, le previsioni meteo

Nel weekend di sabato 12 luglio e domenica 13 luglio attesi forti temporali e grandine sul nord Italia, in particolare tra Trentino Alto Adige, Friuli e Veneto ma con maltempo in estensione anche alle regioni del Centro a causa dell’arrivo di una nuova perturbazione dalla Spagna.

Una nuova perturbazione che porterà piogge, temporali e rischio grandine è in agguato sull'Italia dove attraverserà le regioni del nord tra la giornata di sabato 12 luglio e quella di domenica 13 luglio, interessando in particolare le aree alpine e pedemontane e poi parte del Centro. È quanto emerge dalle ultime previsioni meteo per il prossimo weekend che sarà caratterizzato da elevata instabilità al Nord, causata dalla doppia azione di un ciclone sul Nord Europa e di una perturbazione proveniente dalle Baleari.

"Sabato instabilità al Nord per una perturbazione in arrivo dalla Spagna. Domenica anche nel Centro Italia" ha spiegato Flavio Galbiati, Meteorologo di MeteoExpert. "I temporali interesseranno Trentino Alto Adige, Friuli e Basso Veneto e il maltempo caratterizzerà il settentrione almeno fino a martedì 15 luglio" ha spiegato invece il meteorologo Mario Giuliacci.

Temporali previsti per sabato 12 luglio, le regioni coinvolte

Per la giornata di sabato 12 luglio atteso un peggioramento del tempo dal pomeriggio, prima sui rilievi alpini e prealpini e poi anche sulle pianure con formazione di temporali e possibili grandinate intense, specie sui settori orientali e laguna veneta. Il maltempo interesserà tutto il Triveneto comprese le località balneari tra Veneto e Friuli Venezia Giulia. I temporali si protrarranno fino a sera coinvolgendo poi anche Romagna, coste tirreniche della Toscana, Umbria e Marche settentrionali. Cielo sereno o poco nuvoloso invece sul resto d'Italia.

Domenica 13 luglio a rischio grandine, quanto durerà il maltempo

Domenica 13 luglio l'arrivo di una perturbazione da ovest peggiorerà ulteriormente il tempo al nord con temporali persistenti che potrebbero scaricare al suolo enormi quantità di pioggia. Inizialmente maggiormente interessati saranno Veneto e Friuli Venezia Giulia, con possibili sconfinamenti sulla pianura padana orientale, ma il maltempo interesserà nel corso del giorno anche il Centro con la possibilità di forti grandinate o veri e propri nubifragi, soprattutto nelle Venezie, in Toscana e nel Lazio.