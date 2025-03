video suggerito

"Italia divisa a metà, freddo e piogge al Nord e caldo primaverile al Sud": le previsioni meteo di Giuliacci Le previsioni meteo del colonnello Mario Giuliacci a Fanpage.it: "Nei prossimi 10 giorni ci sarà un tempo mutevole e l'Italia sarà spaccata a metà con freddo e pioggia al Nord e alte temperature, con punte fino a 25 gradi, al Sud".

A cura di Ida Artiaco

"Nei prossimi 10 giorni ci sarà un tempo mutevole: passeremo dalla pioggia all'alta pressione dell'anticiclone africano con caldo e sole per poi tornare al maltempo. E anche l'Italia sarà divisa a metà. D'altronde, questo è il mese di marzo, che a volte si ricorda che è appena uscito dall'inverno e altre che deve puntare verso l'estate".

Sono queste le previsioni meteo di Mario Giuliacci, meteorologo e direttore operativo di meteogiuliacci.it, che ha spiegato a Fanpage.it come sarà il tempo nei prossimi 10 giorni quando, complici l'alternarsi di due perturbazioni e dell'arrivo dell'anticiclone africano, saremo in presenza di un clima mutevole, più piovoso al Nord e un invece caratterizzato da un aumento delle temperature al Sud che potrebbero raggiungere addirittura punte di 25 gradi.

Calo termico in arrivo

Secondo le previsioni di Giuliacci, "passeremo dalle piogge all'alta pressione per poi tornare al maltempo. Ma procediamo con ordine: già nelle prossime ore arriveranno sull'Italia due perturbazioni che porteranno piogge al Centro Nord e neve oltre i 1300 metri in particolare sulle Alpi Carniche e Giulie. Le temperature restano grosso modo quelle che si sono registrate in questi giorni. Poi tra martedì 18 e mercoledì 19 marzo arriveranno correnti fredde sui Balcani e da qui travaseranno sull'Italia ma non porteranno fenomeni di rilievo a parte qualche deboli nevicata in Abruzzo. Tuttavia, ci sarà una breve parentesi di freddo in particolare sulle regioni adriatiche dove le temperature potrebbero scendere fino a 6 o 7 gradi".

Da giovedì 20 cambia tutto: previste temperature in rialzo

Poi, però cambia tutto. "Tra giovedì 20 e venerdì 21 marzo l'anticiclone africano abbraccerà tutta l'Italia con temperature in brusco rialzo quasi ovunque anche di 4 o 5 gradi, con punte di 25 gradi al Sud. Poi tra sabato 22 e lunedì 24 marzo ritornano le correnti atlantiche con piogge al Centro Nord (potrebbero superare i 100 millimetri su Triveneto, Alta Toscana e Levante Ligure) mentre l'africano seguiterà al Sud con caldo e giornate soleggiate. L'Italia sarà dunque letteralmente divisa in due. Ma non c'è nulla di anomalo, è una situazione tipica della primavera. D'altronde siamo a marzo, mese che un po' si ricorda che è appena uscito dall'inverno ma che un po' deve anche puntare verso l'estate".